Descubren el fósil más antiguo de un dinosaurio que tenía el tamaño de un perro

Los paleontólogos han descubierto un hallazgo impresionante que revela más información acerca de los dinosaurios. Estos animales aparecieron en la Tierra hace unos 248 millones de años, durante el período Triásico, y se extinguieron aproximadamente hace 66 millones de años.

La aparición de los dinosaurios fue un proceso evolutivo relevante para la historia de la vida en la Tierra, ya que estos animales dominaron los diversos ecosistemas terrestres que habían en ese entonces. Estos reptiles permanecieron en nuestro planeta durante más de 150 millones de años.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Gondwana Research, se menciona el descubrimiento de un nuevo dinosaurio que vivió hace aproximadamente 237 millones de años, 10 años antes de lo que se creía que había sido la primera aparición de estos animales.

El paleontólogo Rodrigo Temp Müller de la Universidad Federal de Santa María (UFSM), es el autor del estudio “A new ‘silesaurid’ from the oldest dinosauromorph-bearing beds of South America provides insights into the early evolution of bird-line archosaurs”, en el que indica que este animal tenía características interesantes que le permitieron descubrir que tipo de dinosaurio era.

El nombre científico que se le ha dado a este animal es Gondwanax paraisensis y es lo que se conoce como un silesáurido. Muchos expertos creen que esta especie de animales pudieron haber sido los precursores de los dinosaurios debido a que cuentan con características típicas de los dinosaurios, pero también tienen características que parecían primitivas. En cambio, otros consideran que si eran verdaderos dinosaurios.

Este hallazgo es muy importante porque permite comprender mejor el inicio de los dinosaurios, que actualmente sigue siendo difuso. Este fósil es el más antiguo y se descubrió en Brasil, se estima que tenía un metro de longitud, pero desafortunadamente no se encontraron sus dientes, lo que impide saber sus hábitos alimenticios. Sin embargo, la mayoría de los animales que se relacionan con este tipo de dinosaurio eran herbívoros u omnívoros.

