Este lunes se denunció la intercepción del bote Madleen conocido como la Flotilla de la Libertad en el que 12 activistas viajaban rumbo a Palestina. La detención realizada por autoridades israelíes en aguas internacionales habrían llevado a la tripulación a su territorio.

"Alegamos que Israel no tiene autoridad para capturar a nadie que esté en aguas internacionales, ya que no están bajo su soberanía", afirmó Tuma, abogada, añadiendo que fueron las autoridades israelíes las que han introducido el barco en territorio israelí finalmente, sin que lo hayan hecho los activistas de propia voluntad.

La abogada, que pertenece a la organización israelí en defensa de los derechos humanos Adalah, reprochó además a las autoridades que no han informado en ningún momento del paradero o destino de los activistas.

"Por ahora no sabemos si han llegado a tierra. No sabemos a dónde llegarán: si al puerto de Ashdod o a otro sitio. Seguimos sin conocer con seguridad esta información. Pero, aparentemente, aunque no es preciso, dicen que no han llegado", dijo a EFE cerca del puerto de Ashdod, a donde el Gobierno israelí anunció que llevaría a los activistas.

Por el momento, se desconoce si efectivamente han sido remolcados allí y las autoridades israelíes no han dado por el momento más detalles de su paradero.

Los equipos legales de la Flotilla han contactado hasta en nueve ocasiones tanto con el despacho de la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, como con la Armada para exigir información sobre la situación de los activistas detenidos por el Ejército israelí de madrugada, indicó la abogada.

En una última llamada, sobre las 14.30 hora local, las autoridades israelíes dijeron a los equipos legales de la Flotilla que emitirían un comunicado al respecto en un plazo de una hora, si bien no han recibido nada hasta el momento.

"Es muy importante destacar, por supuesto, que el asedio a Gaza es ilegal", apuntó Tuma, dado que el Madleen viajaba a las costas gazatíes para romper dicho asedio y llevar ayuda humanitaria al enclave.

Israel inició un bloqueo total al acceso de bienes básicos a Gaza (como comida, medicamentos o combustible) el pasado 2 de marzo, alegando que Hamás se apropiaba de ellos, y permitió su entrada de nuevo, de forma muy limitada, el pasado 19 de mayo.

"La propia prohibición a la entrada de ayuda es ilegal, que es el objetivo del barco", señaló la abogada, que desconoce aún si las 12 personas que estaban a bordo del bote Madleen y fueron detenidas por las autoridades israelíes en aguas internacionales han llegado a tierra o a dónde llegarán.

Tuma apuntó que, una vez lleguen a Israel, el país está obligado por ley a deportarlos en un plazo máximo de 72 horas. Además, los tribunales cierran en Israel a las 17.00 (12.00 GMT), con lo que de no darse una decisión sobre los activistas hasta esa hora, no se aclarará su situación hasta el martes.

La abogada denunció que la detención por parte de Israel está enmarcada en una situación política y no judicial: "Israel no está autorizado (para detenerlos) y lo que hace se debe a un punto de vista político, no legal".

La Flotilla de la Libertad denunció esta madrugada que los tripulantes del barco fueron "secuestrados por las fuerzas israelíes", en una publicación en X en la que escribió: "¡SOS! Los voluntarios de Madleen fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. ¡Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a salvo!"

¿Quiénes iban a bordo de la Flotilla de la Libertad?

Entre los detenidos se encuentra la activista Greta Thunberg o el español Sergio Toribio. La lista completa incluye a Rima Hassan, Yasemin Acar, Baptiste Andre, Thiago Avila, Omar Faiad, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Suayb Ordu, Marco van Rennes y Reva Viard.

