Decisión de Trump sobre Jerusalén suscita críticas internacionales

Sur Jérusalem, la France n'approuve pas la décision des États-Unis. La France soutient la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Nous devons privilégier l’apaisement et le dialogue.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 de diciembre de 2017