El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró este martes abierto a un " intercambio directo " de territorios con Rusia si su homólogo estadounidense, Donald Trump, logra llevar a ambos países a la mesa de negociación para poner fin a una guerra que se encamina a su tercer año.

En una entrevista con el periódico británico “The Guardian”, el mandatario ucraniano dijo que, si se diera el caso, estaría dispuesto a renunciar a las tierras que Kiev mantiene en la región rusa de Kursk desde el lanzamiento de una ofensiva sorpresa allí hace seis meses.

"Intercambiaremos un territorio por otro", dijo Zelenski, si bien añadió que no sabe qué parte de las tierras ocupadas por Rusia pediría Ucrania a cambio: "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad".

Trump ha reiterado su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, pero los más escépticos temen que un pacto moderado por Estados Unidos implique obligar a Kiev a ceder a las demandas maximalistas del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Por ello, Zelenski afirmó que estaba preparado para negociar, siempre y cuando Ucrania estuviera en una "posición de poder", y sugirió que intentaría mantener a Trump de su parte ofreciéndole contratos lucrativos para la reconstrucción y concesiones de inversión en el país a empresas estadounidenses.

"Aquellos que nos están ayudando a proteger a Ucrania tendrán la posibilidad de renovarlo con sus empresas, en conjunto con compañías ucranianas. Estamos listos para hablar de todas estas cosas en detalle", añadió el presidente ucraniano.

Zelenski advirtió este martes que si su homólogo estadounidense, Donald Trump, retira la ayuda a Ucrania, Europa por sí sola no será capaz de sustentarlo.

"Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses y yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales" , dijo el ucraniano al mencionado periódico británico.

We are preparing for negotiations with our partners—both European and American—starting midweek. This includes the Ramstein meeting, discussions in Kyiv, and later, participation in the Munich Security Conference.



It is crucial that we all work together to bring about real peace… pic.twitter.com/aQADfkwLpW— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 10, 2025

Zelenski comentó a “The Guardian” que "no está en el interés de Estados Unidos" que los minerales acaben en manos rusas y potencialmente compartidas con Corea del Norte, China o Irán.

"No estamos hablando sólo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias", apostilló.

Preguntado sobre una posible reunión con Trump, Zelenski aseguró que "todavía no hay una fecha", aunque los equipos de ambos líderes están trabajando para cuadrar las agendas.

Estas declaraciones se producen unos días antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), que comienza este viernes, donde se espera que Zelenski se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, uno de los más hostiles de la Administración Trump con respecto a la guerra de Ucrania.

AB