Confirman orden de detención contra Cristina Fernández

El Supremo Tribunal argentino confirmó la orden de detención dispuesta por un juez federal contra la ex presidenta Cristina Fernández, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutualidad judía en 1994, pero no se hará efectiva por estar aforada.

El máximo tribunal de justicia rechazó los recursos de queja presentados por la ex mandataria argentina (2007-2015) y el ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, al considerar que no estaban dirigidos a una sentencia definitiva.

El dictamen confirmó la acusación del juez instructor de la causa, Claudio Bonadío, quien en 2017 señaló a Fernández por encubrir a miembros del Gobierno de Irán quienes habrían sido los autores intelectuales del ataque explosivo a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 86 muertos.

Bonadio decidió el procesamiento y la prisión preventiva, los cuales no se hicieron efectivos ante la negativa del Senado a debatir el desafuero de la ex mandataria argentina.

El caso se basa en un memorándum de entendimiento que el Gobierno de Fernández firmó en 2013 con Irán para autorizar los interrogatorios de los funcionarios iraníes acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional emitidos por la justicia argentina, pero que Teherán se niega a entregar.

La ex presidenta argentina enfrenta seis causas en su contra, incluido el del memorándum de entendimiento con Irán, el cual no entró en vigor, debido a que no fue ratificado por el Parlamento iraní y después declarado inconstitucional.