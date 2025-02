La Tierra registró un nuevo récord de calor mensual en enero, a pesar de frío inusual en Estados Unidos, un fenómeno de "La Niña" que se está enfriando y pronósticos de que 2025 será ligeramente menos caluroso, según el servicio climático europeo Copernicus.

El sorprendente récord de calor de enero coincide con un nuevo estudio de un experto de la ciencia climática, James Hansen, ex científico principal de la NASA, y otros, que argumentan que el calentamiento global se está acelerando. Es una afirmación que está dividiendo a la comunidad de investigación.

A nivel global, enero de 2025 fue 0.09 grados Celsius (0.16 grados Fahrenheit) más cálido que enero de 2024, el enero más cálido anterior, y fue 1.75 °C (3.15 °F) más cálido que antes de la era industrial, calculó Copernicus.

Fue el decimoctavo mes de los últimos 19 en que el mundo alcanzó o superó el límite de calentamiento acordado internacionalmente de 1.5 °C (2.7 °F) por encima de los tiempos preindustriales. Los científicos no considerarán que el límite ha sido superado a menos que y hasta que las temperaturas globales permanezcan por encima de él durante 20 años.

Los registros de Copernicus datan de 1940, pero otros registros estadounidenses y británicos se remontan a 1850. Los científicos que usan valores representativos como los anillos de los árboles dicen que esta era es la más cálida en unos 120 mil años o desde el inicio de la civilización humana.

Por mucho, el mayor impulsor del calor récord es la acumulación de gases de efecto invernadero por la quema de carbón, petróleo y gas natural, pero las contribuciones naturales al cambio de temperatura no han actuado tal y como se esperaba, dijo Samantha Burgess, líder estratégica para el clima de la agencia meteorológica europea.

El gran factor natural en las temperaturas globales suele ser el ciclo natural de cambios en las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Cuando el Pacífico central está especialmente cálido, ello es el fenómeno de "El Niño" y las temperaturas globales tienden a dispararse. El año pasado "El Niño" fue sustancial, aunque terminó en junio pasado y el año fue aún más cálido de lo previsto, el más cálido registrado.

El reverso frío de "El Niño", "La Niña", tiende a atenuar los efectos del calentamiento global, haciendo que sea mucho menos probable que haya temperaturas récord. En enero comenzó un "La Niña" después de gestarse durante meses. Apenas el mes pasado, los científicos climáticos pronosticaban que 2025 no sería tan caliente como 2024 o 2023, siendo "La Niña" una razón importante de ello.

"Aunque el Pacífico ecuatorial no está creando condiciones que calienten nuestro clima global, todavía estamos viendo temperaturas récord", indicó Burgess, y añadió que gran parte de ello se debe al calor récord en el resto de los océanos del mundo.

Usualmente, después de un "El Niño" como el del año pasado, las temperaturas caen rápidamente, pero "no hemos visto eso", dijo Burgess a The Associated Press.

Para los estadounidenses, la noticia de un enero con un calor récord podría parecer extraña dado lo frío que estuvo. Pero Estados Unidos es solo una pequeña fracción de la superficie de la Tierra, y "una área mucho mayor de la superficie del planeta estuvo mucho, mucho más cálida que el promedio", observó Burgess.

Enero fue inusualmente moderado en el Ártico. Partes del Ártico canadiense tuvieron temperaturas 30 °C (54 °F) más cálidas que el promedio, y las temperaturas se elevaron tanto que el hielo marino comenzó a derretirse en algunos lugares, apuntó Burgess.

Copernicus señaló que este mes el Ártico empató el récord de enero de la menor cantidad de hielo marino. Para el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Estados Unidos, fue el segundo más bajo en su clasificación, detrás de 2018.

Febrero ya ha comenzado más frío que el año pasado, observó Burgess.

No descarten a 2025 en la carrera por el año más caliente, apuntó Hansen, el ex científico de la NASA que ha sido llamado el padrino de la ciencia climática. Ahora está en la Universidad de Columbia. En un estudio en la revista Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Hansen y colegas suyos señalaron que los últimos 15 años se han calentado aproximadamente al doble de la tasa de los 40 años anteriores.

"Estoy seguro de que esta tasa más alta continuará durante al menos varios años", le dijo Hansen a The Associated Press en una entrevista. "Durante todo el año va a ser una competencia reñida entre 2024 y 2025".

Ha habido un aumento notable de la temperatura, incluso cuando se eliminan las variaciones de "El Niño" y el cambio climático previsto desde 2020, agregó Hansen. Hizo notar las recientes regulaciones en el transporte que han resultado en una reducción de la contaminación por azufre, que refleja algo de luz solar lejos de la Tierra y de hecho reduce el calentamiento. Y eso continuará, indicó.

"La persistencia del calor récord a través de 2023, 2024 y ahora en el primer mes de 2025 es impactante, por decir lo menos", dijo Jonathan Overpeck, decano de medio ambiente de la Universidad de Michigan, quien no formó parte del estudio de Hansen. "Parece haber poca duda de que el calentamiento global y los impactos del cambio climático están acelerándose".

Pero Gabe Vecchi de Princeton y Michael Mann de la Universidad de Pensilvania indicaron que no están de acuerdo con Hansen sobre la aceleración. Vecchi dijo que no hay suficientes datos para mostrar que esto no es una casualidad, mientras que Mann señaló que los aumentos de temperatura aún están dentro de lo que los modelos climáticos pronostican.

