Cerrada la pelea por la presidencia  de Panamá

El ex ministro opositor Laurentino Cortizo encabeza, hasta el cierre de esta edición, por estrecho margen el conteo de votos de la elección presidencial en Panamá, por delante del también opositor Rómulo Roux, apoyado por el detenido ex presidente Ricardo Martinelli.

Con 84% de las mesas escrutadas, Cortizo adelanta con 32.9% de los votos, seguido de Roux con 31%, según la página web del Tribunal Electoral. La diferencia es de unos 33 mil votos a favor de Cortizo, en la elección a una sola vuelta.

En tercer lugar aparece el candidato independiente Ricardo Lombana, con 19.7% de los sufragios.

Cortizo era el favorito de las encuestas, que le daban una mayor ventaja sobre Roux, ex canciller durante el Gobierno de Martinelli (2009-2014), quien le ha mostrado su apoyo desde la cárcel. El vencedor sustituirá en el cargo al mandatario Juan Carlos Varela, quien no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata

Roux no aceptará resultados

El candidato de Cambio Democrático (CD-liberal), Rómulo Roux, denunció “irregularidades” en las elecciones presidenciales y señaló no aceptará ningún resultado del proceso.

“Nosotros no vamos a aceptar ningún resultado de las elecciones; el resultado es demasiado estrecho y vamos a esperar los resultados de todas las actas. Hemos recibido información de irregularidades”, declaró Roux.