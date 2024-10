Este año, se registro la peor escasez de agua en 70 años en el Pantanal , considerado como el mayor humedal del mundo. Jaime Verruck, el secretario de Estado de Medio Ambiental del Mato Grosso do Sul en Brasil, lugar que alberga este bioma, alerto sobre esta crisis hídrica.

Durante la segunda jornada del II Foro Latinoamericano de Economía Verde, Verruck sostuvo que es necesario restringir el uso comercial de este espacio y, por eso, el año pasado, la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul sancionó La Ley del Pantanal , que plantea la conservación, protección, restauración y explotación ecológicamente sostenible de esta región específica.

Esta legislación prohíbe además el cultivo de soja, eucalipto y caña de azúcar y la instalación de centrales hidroeléctricas y carboneras.

En este sentido, el funcionario planteó la necesidad de crear una "agencia climática estratégica" a nivel nacional, que brinde "transversalidad" a la lucha contra la crisis ambiental y sugirió que las políticas públicas sean divididas por biomas.

"Las políticas públicas deberían estar divididas por biomas, no tanto por estados… si resolvemos el problema en un lugar y no en otro, no resolvemos el problema en su conjunto ", sentenció.

En este sentido, dijo que es responsabilidad de los gobiernos regionales contribuir a los compromisos internacionales de Brasil en esta materia pero que, para eso, es necesario contar con un presupuesto que financie los recursos climáticos.

"En los foros internacionales oímos hablar de miles de millones pero no nos están llegando ni millones. (...) El Pantanal es la mayor área del mundo con mayor biodiversidad pero en los foros internacionales se discute del Amazonas y no se contemplan otros biomas", sostuvo.

Asimismo, contó que uno de los pilares de gestión del gobierno estatal es fomentar la industria pero afirmó que ni Brasil ni Mato Grosso do Sul precisa deforestar para aumentar la producción.

También sostuvo que Mato Grosso do Sul quiere transformarse en un estado de carbono neutro para el año 2030, aunque admitió que es un objetivo muy ambicioso ya que cuenta con un gran volumen de gases de efecto invernadero producto de los incendios forestales.

Jaime Verruck participó de la segunda jornada del foro, en el panel "Desafíos de Desarrollo y Planificación Territorial para la transición ecológica en América Latina" .

El evento está patrocinado por ApexBrasil, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones e inversiones, y la empresa Norte Energía, operadora de Belo Monte, la quinta mayor central hidroeléctrica del mundo, y cuenta con el apoyo de Vivo y de la Cámara Española de Comercio en Brasil.

MQ