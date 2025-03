Así fue el desgarrador testimonio de una persona que vivió el sismo en Tailandia

Marina Bonpland, una de las cientos de ciudadanas argentinas que residen en Tailandia, relata cómo vivió el sismo de magnitud 7.7 que sacudió al país este viernes.

El terremoto causó daños materiales en Naypyidaw, la capital administrativa de Myanmar, Birmania, y que generó sismos en Tailandia y parte de China. Hasta el momento, se han reportado al menos 144 fallecidos y más de 700 heridos , así como decenas de personas desaparecidas.

La mujer, que recide en la ciudad de Barcelona, España, pero que lleva alrededor de un mes en Tailandia junto a su esposo, dijo “no sabes si son minutos o segundos”. “Estábamos cocinando y mi marido me dice “se está moviendo el piso”. “No lo siento”, le digo. Pero tenemos un edificio justo enfrente, lleno de vidrios. Empezamos a ver que se movían y ahí sí sentimos la sensación en los pies”, relató.

Además, la argentina mencionó que esta no es la primera vez que vive algo así. Bonpland cuenta que también le tocó presenciar el terremoto de 2016 en Myanmar, cuyas réplicas se sintieron en Tailandia, y que la llevó a prepararse para evacuar. No obstante, cuenta que ese sismo no fue tan intenso como el de este viernes.

“Nos enteramos por internet. No sonó nada, no nos hicieron ningún aviso”, dijo. Cuenta que, al lado de su esposo, tuvieron que caminar agachados para evacuar, debido a la sensación de inestabilidad.

“Sentimos el sismo, que fue fuerte, y decidimos bajar por escaleras como todos los que bajaron. Incluso, este piso se sacudió de tal manera que el extractor de humo se activó solo y empezó a sonar”, relató. Asimismo, dijo que sólo alcanzó a tomar los pasaportes, algo de dinero y los cargadores de sus celulares.

Por otro lado, el terremoto también afectó a la ciudad de Bangkok, con el epicentro ubicado hacia el noreste de Sagaing, a poca profundidad, lo que amplificó su impacto en la superficie. Unos minutos después, se registró una réplica de 6.4 de magnitud en la misma zona.

En Naypyidaw se reportaron grietas en las paredes, techos caídos y carreteras bastante afectadas por la fuerza del temblor. Este se sintió durante aproximadamente 30 segundos, obligando a miles de personas a evacuar los edificios.

En Tailandia, el sismo se sintió con fuerza desde el norte hasta la capital de Bangkok, donde suspendieron varios servicios del transporte público, como el tren ligero y el metro.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que hay una “alerta naranja por muertes y pérdidas económicas relacionadas con el temblor”.

