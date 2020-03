Argentina cierra fronteras y Colombia amplía restricciones por coronavirus

Argentina anunció la noche del domingo la suspensión de las clases en todo el sistema educativo y el cierre de las fronteras del país, ambos hasta el 31 de marzo, mientras que Colombia prohibirá el acceso a extranjeros para contener el contagio del nuevo coronavirus.

"Tomamos la decisión de suspender las clases a partir de mañana (lunes) hasta el 31 de marzo, con el propósito de minimizar el tránsito de los chicos y así, del virus" dijo el presidente argentino Alberto Fernández, en conferencia de prensa en la residencia de Olivos tras una reunión de gabinete de emergencia.

Flanqueado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, anunció el cierre de las fronteras para el ingreso de extranjeros no residentes sin impedimento para salidas del territorio.

"Hemos cerrado las fronteras de Argentina porque el coronavirus está empezando a afectar a los países limítrofes y porque por las fronteras terrestres llegan turistas que vienen de zonas de riesgo", explicó.

Dijo que también se suspenden los espectáculos deportivos y musicales y anunció el cierre de los centros comerciales.

Aclaró que los partidos de la liga de futbol, el deporte más popular de Argentina, podrán seguir jugándose a puertas cerradas como ya sucedió este fin de semana.

En Argentina, este domingo aumentó de 45 a 56 las personas contagiadas, de las cuales dos fallecieron. Todos los casos son importados o de personas con estrecho contacto con un caso confirmado.

Otras medida anunciada es dar licencia a todos los mayores de 65 años, el grupo etario más afectado por el nuevo coronavirus.

"Les vamos a pedir que se queden en sus casas".

Por el momento no se ordenó una cuarentena por 10 días en todo el país. El presidente había declarado horas antes que se analizaba esa posibilidad.

El gobierno anunció que el lunes se reunirá el gabinete económico-social para analizar medidas para paliar la restricción de la actividad económica en un país que está en recesión desde mediados de 2018 con alza de la pobreza y el desempleo.

A partir del lunes se buscarán medidas para "disminuir el tránsito" en la zona de Buenos Aires y su periferia, donde habitan unas 15 millones de personas y donde viven el 70% de los infectados, dijo Fernández.

"Estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación. Podemos evitar que el crecimiento sea exponencial y permitir que el sistema sanitario pueda responder", afirmó el presidente. Advirtió que el gobierno "será inflexible" con quienes no cumplan con la cuarentena en los casos estipulados como los 14 días para quienes regresen del exterior.

Colombia prohíbe el ingreso a extranjeros

Colombia prohibirá a partir del lunes el acceso a su territorio a extranjeros para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 34 contagiados en el país, informó este domingo el presidente Iván Duque.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia", escribió el mandatario en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un "aislamiento preventivo obligatorio por 14 días" en sus casas, agregó.

La restricción no afecta a las misiones diplomáticas, precisó la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en rueda de prensa.

La medida amplía la tomada el viernes, cuando el presidente ordenó cerrar la porosa frontera con Venezuela (con 17 casos confirmados) y prohibir la entrada de viajeros extranjeros procedentes o que hayan estado en Europa y Asia, principales focos del virus.

Antes había ordenado autoaislamiento por 14 días a quienes llegaran de China, Francia, España e Italia, y cancelar el desembarco de cruceros y actos masivos.

Más tarde, el mandatario anunció la suspensión indefinida de clases presenciales en los colegios públicos. Varias universidades estatales y privadas han seguido la misma estela.

"Teniendo en cuenta la evolución de coronavirus en el país, se determinará si se continúa con el calendario académico presencial o virtual", agregó en un trino.

Colombia reportó el primer caso de covid-19 el 6 de marzo, una joven de 19 años procedente de la ciudad italiana de Milán.

Desde entonces se han registrado otros 33 contagios, entre ellos el de una turista estadounidense de edad avanzada que está hospitalizada en la ciudad caribeña de Cartagena.

Las autoridades de salud han llamado al autocuidado, examinan decenas de casos sospechosos y han dicho que realizan visitas aleatorias a las personas que deben estar aisladas.

Quienes incumplan la orden de refugio se exponen a multas, expulsiones y procesos penales.

Entre viernes y sábado, Migración Colombia expulsó a tres españoles y dos franceses por violar el aislamiento.



IM