Argentina celebra elecciones legislativas este domingo

Los argentinos comenzaron a votar este domingo para elegir diputados y senadores en unos comicios en los que el presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se disputan el poder político del país.

Más de 33 millones de ciudadanos deben elegir a 24 senadores y 127 diputados que renovarán parcialmente el Congreso justo cuando Macri llega a la mitad de su mandato.

Los comicios se han dado sin contratiempos, en medio de un clima enrarecido por la protesta de la víspera en Buenos Aires en demanda de justicia para el activista Santiago Maldonado, cuya muerte ha puesto una cuota de incertidumbre a la justa electoral.

El presidente conservador Mauricio Macri afronta su primer reto en las urnas desde que asumió la presidencia en 2015 y busca consolidarse con una mayoría parlamentaria que no la tiene ahora, para avanzar en sus reformas.

Las encuestas anticipaban el triunfo del oficialismo a nivel nacional. Sin embargo, el caso Maldonado ha venido a complicar el escenario sobre todo en Buenos Aires, el distrito de mayor peso electoral y donde su rival la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) se juega su sobrevivencia política, una banca en el Senado y el liderazgo de la oposición de centroizquierda.

Serán elegidos 24 de 72 senadores y 127 de las 257 diputados. Los comicios definirán la correlación de fuerzas para los dos próximos años de mandato de Macri y de la coalición gobernante Cambiemos.

El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado la víspera en un río, tras estar desaparecido desde el 1 de agosto. NTX / C. González

La desaparición de Maldonado se transformó en una crisis política para el gobierno que creció en intensidad el martes pasado, cuando se encontró el cuerpo flotando en un río y el viernes, cuando se confirmó que era el joven de 28 años.

El gobierno reaccionó de inmediato desde el viernes por la noche con una intensa campaña para difundir, con el apoyo de los medios afines, que Maldonado murió ahogado y no por intervención directa de Gendarmería, a pesar de que eso todavía no se puede descartar porque la autopsia no ha terminado.

Las causas de la muerte del artesano todavía no han sido determinadas. Murió tras participar en agosto de una protesta de indígenas mapuches.