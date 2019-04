Afirman que Assange violó los términos de su asilo en Ecuador

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno afirmó hoy que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha violado frecuentemente los términos de su asilo en la embajada de Ecuador en Londres, los cuales establecen que no puede mentir ni intervenir cuentas o teléfonos privados.

"No puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados"

"No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados", señaló Moreno en entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayaquil.

Recientemente, el mandatario ecuatoriano acusó al portal Wikileaks de violar su intimidad tras la publicación de fotografías de su vida familiar en redes sociales como Facebook y Twitter.

"En Wikileaks se ha evidenciado espionaje (...) intervención en teléfonos en conversaciones privadas inclusive fotos de mi dormitorio, de lo que como, de cómo baila mi esposa y mis hijas y unas amigas", sostuvo el presidente.

Moreno reveló que su gobierno busca una salida en el corto plazo para que Assange abandone la embajada de Ecuador en Londres, en la que se encuentra asilado desde 2012, pero con la condición de que ello no ponga en riesgo su vida.

El gobernante precisó que cuando deje su condición de asilado, el fundador del portal WikiLeaks deberá rendir cuentas a la justicia británica, donde es requerido por violar los términos de su libertad condicional.

La víspera, el abogado de Assange, Carlos Poveda, negó las acusaciones contra su cliente de difundir imágenes privadas del presidente Moreno, y consideró que podría ser sólo pretexto para revocar su asilo.

El fundador de WikiLeaks ingresó a la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 para evadir una orden de extradición a Suecia, donde era acusado de delitos sexuales, pero esa demanda prescribió el año pasado.

Assange y sus abogados temen que si deja la legación ecuatoriana pueda ser extraditado a Estados Unidos, país del que reveló secretos militares y de Estado, por lo que es requerido para que responda por esas acciones.

JM