Feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres. Gloria Steinem

En 1975 la ONU decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, día para reconocer la lucha y esfuerzo por la igualdad y los derechos de la mujer. Históricamente las mujeres han tenido que exigir estos derechos y descontentos tomando las calles.

¿Pará que nos sirve salir y marchar? Las protestas pueden volver legítimos los descontentos colectivos, pero también brindan la oportunidad de dialogar con mujeres que no están en nuestro contexto inmediato. Las movilizaciones sociales que surgen permiten retomar y apropiarse de espacios, volviéndolos de mujeres para mujeres y logrando sororidad. El activismo femenino tiene por objetivo el reconocimiento y defensa de los derechos de la mujer; derechos obtenidos a partir de alzar la voz, salir a las calles y exigir.

Los movimientos en redes sociales, como #MeToo #TimesUp y #HeForShe abren caminos para debatir e identificarnos y se vuelven una discusión cotidiana. Cada quién decide como expresar su descontento y sea cual sea tu opinión acerca de estas maneras de luchar, lo importante es respetar la historia y trayectoria de cada mujer, porque visibilizar la lucha también es escuchar y educarnos.

Rosa Rocha Coronel

ECOS DEL DEBATE

“Los hombres no deben liderar las marchas feministas”

“Los hombres no deben liderar las marchas feministas ya que históricamente se ha invisibilizado a las mujeres. Nosotras debemos ser quienes estemos al frente para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres porque seguimos estando en una situación de desventaja. Sin embargo, esto no excluye la participación de los hombres ya que el contexto actual social en materia de equidad de género les afecta también a ellos ya que se trata de lograr que todos tengamos los mismo derechos en todo el mundo.”

Alejandra Santana González, colaboradora Mar Adentro

“Que un hombre lidere marchas feministas no sería una acción positiva para este movimiento. Dentro de los muchos términos que abarca la idea de “feminismo”, se maneja el concepto de “liberación”. El hecho de que un hombre lidere los movimientos feministas resulta contradictorio a este principio y solo refuerza la idea de jerarquía para el sexo masculino.”

Alberto Redonda Aguirre, colaborador Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“La equidad es una búsqueda para todos”

“Ningún Estado, ni siquiera los más avanzados, ha entendido que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser su objetivo número uno.” Estas son palabras de una mujer y política española, y con ellas comenzamos una conversación a cerca de igualdad con la Dra. Érika Loyo Beristaín, jalisciense que actualmente es titular del Instituto Jalisciense de la Mujer, llevando un constante compromiso en pro de la igualdad de género para encaminar el desarrollo sociocultural de nuestro estado.

El día internacional de la mujer suena en distintos tipos de debates, creando definiciones a veces radicales sobre quienes encabezan tales charlas. La Dra. Loyo, es un ejemplo de que la búsqueda de la igualdad no tiene un fin unilateral, es decir, busca fervientemente que el cambio sea positivo para ambos géneros.

“La conversación social a cerca de la equidad, creo que se ha trabajado desde el plan nacional de desarrollo y desde los ordenamientos internacionales en la búsqueda de un mundo con igualdad sustantiva. Eso busca no tener la visión de no ser ni machista ni “hembrista” por llamarlo así, es un asunto que transversa todos los ejes del plan nacional de desarrollo.

¿Y qué es la igualdad sustantiva? Se entiende como la jurídica en términos de derechos, la protección y garantía de todos y cada uno de ellos, en donde buscamos que no haya esa división o diferencia entre géneros, que no solo se visibiliza en los espacios de la vida pública, sino que también debe estarlo en la privada.

La estrategia del empoderamiento surge a partir de querer hacer visibles las búsquedas de ello, y desde luego acompañadas del desarrollo de las nuevas masculinidades ¿a qué me refiero con esto? A que también hay que contemplar los nuevos roles de los hombres.

Entonces tenemos que entrar en una dinámica en la que corresponsablemente, la sociedad y las instituciones, entremos en esta visión de la búsqueda de la igualdad, tratar de compartir todos juntos un mismo objetivo.”

Erika, además de ser líder de una institución tan importante para las mujeres, obviamente no deja de lado el hecho de ser una como todas ellas.

“¬Primero me encanta ser mamá, hija, profesora y tener un contacto permanente con los jóvenes, con aquellas personas en las que puedo incidir para transformar su vida. Creo en la sociedad, trabajo con ella, me encanta construir de manera corresponsal.

Además de mi formación académica también está la familiar, soy hija de una maestra y de un hombre que trabajó mucho con la sociedad de forma compenetrada, por ello estos temas, son por naturaleza desde que nací.”

Y es ese amor y esperanza a la sociedad, lo que le hace puntuar el papel específico que tienen los jóvenes dentro del tema de la igualdad de género y la no violencia hacia la mujer.

“A mí me encantaría verlos debatir sobre la igualdad, del cómo ellos pueden asumir su papel en la búsqueda, en los planes estatales y nacionales, y la igualdad en términos de no enfrentarnos, de conjuntar opiniones, que nos permitan discutir en qué momento pueden inmiscuirse dentro de estos temas y en qué parte pueden aportar, eso sería grandiosos porque además necesitamos más mesas de debate

Hay mucho trabajo que hacer entre los jóvenes, en promoción y difusión de los derechos, sobre todo en cómo minimizamos temas de estereotipos y prácticas socioculturales, por ejemplo el manejo del lenguaje.

Este segmento de la sociedad es importante, y solo ellos, que van a ser padres de una familia en el futuro, pueden ayudarnos a generar una educación y formación distinta, me encantaría poder ver cómo ellos nos permitan asistir a un encuentro, no a un desencuentro.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE A MAR ADENTRO”

Estas luchas por la igualdad, por disminuir la violencia en todos sus tipos y modalidades deberían estar abanderadas por ustedes, son necesarios para la transformación que parte no solo de sus decisiones de vida, sino que también la forma en que establecen su convivencia de la sociedad. Los necesitamos de nuestro lado, todos juntos y juntas, para que ellos también sean un vínculo, motor y vehículo de difusión para la igualdad.

PERFIL

Dra. Érika Loyo Beristain

Presidenta del Instituto Jalisciense de la Mujer. Lic. en Ciencias de la Comunicación, con Maestría en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales, especialidad en Conocimiento y Cultura por la Universidad de Guadalajara.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Chimamanda Ngozi Adichie (1977-)

Es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. Nació en la aldea de Abba, quinta hija del matrimonio de etnia igbo formado por Grace Ifeoma y James Nwoye Adichie. Su madre fue la primera secretaria de admisiones de la Universidad de Nigeriana donde su padre era profesor de estadística. A los 19 se trasladó a Estados Unidos con una beca por dos años para estudiar comunicación y ciencias políticas en la Universidad Drexel, Filadelfia. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut, en la que se graduó en 2001. Ha realizado asimismo estudios de escritura creativa en la Johns Hopkins, Baltimore, y un máster de estudios africanos en Yale.

En 2003 publicó su primera novela, La flor púrpura (Purple Hibiscus), que fue muy bien recibida por la crítica y por la que recibió el Commonwealth Writer’s Prize for Best First Book en 2005. La acción de su segunda novela, Medio sol amarillo (Half of a Yellow Sun, 2006), así titulada en referencia al diseño de la bandera de la efímera nación de Biafra, se desarrolla durante la guerra civil nigeriana. La obra obtuvo el Orange Prize for Fiction en 2007.

En 2009 publicó una colección de relatos breves, titulada The Thing Around Your Neck. Cuatro años más tarde lanzaba Americanah, que mereció el Premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro. Todos deberíamos ser feministas (We Should All Be Feminist) es su primer ensayo. Actualmente vive en Nigeria, donde imparte talleres de escritura creativa, y en los Estados Unidos.

Diez notas positivas

1. Guillermo del Toro gana Oscar a mejor director; ‘La forma del agua’ mejor película.

2. IPN desarrolla aplicación para localizar personas extraviadas después de un sismo.

3. Arrancan construcción de nuevas prepas wikárikas de la UdeG.

4. Instalan en Chicago luminarias híbridas creadas por estudiante del IPN.

5. Instituto de Ciencia Nuclear de la UNAM premia a niña de 8 años.

6. IPN propone automatizar ventilación en el Metro.

7. Guillermo Del Toro impartirá cuatro clases magistrales en FICG33.

8. Premios César fueron marcados por movilización en apoyo a las mujeres.

9. La 13 edición Gira de Documentales Ambulante se realiza del 8 de marzo al 17 de mayo.

10. Gael García y Natalia Lafourcade cantaron el tema de ‘Coco’ en los Óscar.

Mar adentro propone

Para saber…

El 08 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Para conocer…

Asiste a la 33° edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 09 al 16 de marzo.

Para leer…

“Todos deberíamos ser feministas” de Chimamanda Ngozi Adichie.