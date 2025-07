6 muertos en Texas tras inundaciones

Seis personas fallecieron y alrededor de 20 niñas que asistían a un campamento de verano en la región montañosa de Texas Hill Country fueron reportadas como desaparecidas después de que en cuestión de horas cayera una cantidad de lluvia equivalente a la de varios meses, lo que obligó a equipos de búsqueda a realizar rescates en botes y helicópteros, informaron autoridades.

El vicegobernador Dan Patrick dijo que se habían encontrado entre 6 y 10 cuerpos hasta el momento. Mientras tanto, durante una conferencia de prensa realizada al mismo tiempo que la actualización de Patrick, el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, informó que había 13 muertos debido a las inundaciones.

Durante la noche cayeron hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de intensa lluvia en el centro del condado de Kerr, causando el desbordamiento del río Guadalupe y llevando a desesperadas súplicas de información sobre los desaparecidos.

"Algunos son adultos, algunos son niños", dijo Patrick durante conferencia de prensa. "No sabemos de dónde vinieron esos cuerpos".

Los equipos realizaron docenas de rescates, y los socorristas continuaron buscando a aquellos que no habían sido localizados.

Los comentarios en una publicación de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Kerr estaban llenos de fotos de personas que se encontraban en la zona de inundación. Sus familiares publicaron allí, esperando que alguien pudiera ofrecer una actualización sobre el paradero de aquellos de quienes no habían tenido noticias. Una mujer dijo que no podía comunicarse con su hija, quien había alquilado una cabaña en Hunt para su esposo y dos hijos, y suplicó que alguien publicara los nombres de los ya evacuados.

El juez Rob Kelly, el principal funcionario electo del condado, confirmó fallecimientos por las inundaciones y docenas de rescates acuáticos hasta el momento. Dijo que le aconsejaron no citar números específicos y que las autoridades aún están trabajando para identificar a aquellos cuyas vidas se perdieron.

"La mayoría de ellos, no sabemos quiénes son", dijo Kelly durante una conferencia de prensa. "Uno de ellos estaba completamente desnudo, no tenía ninguna identificación. Estamos tratando de obtener la identidad de estas personas, pero aún no la tenemos".

MC