“Yo en lo personal puedo andar hasta en metro”

La frase es de una enorme riqueza semántica para entender la lógica del poder. La dijo Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el escándalo y posterior cancelación de la compra de nueve Jeep Grand Cherokee blindadas de 1.7 mdp cada una.

Aguilar remató: “estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes, a pie si es necesario”. Lo expresó como si usar el transporte público fuera un acto de humildad o un mérito de la nueva casta judicial, y no la normalidad de millones de mexicanos que no tienen otra opción.

Nadie regatea las medidas de austeridad en la Corte que presumió ahorros por más de 6 mil mdp este año.

Bien por las reducciones salariales y el fin de seguros de gastos médicos y de separación individualizada. Pero de eso a aplaudirles por elegir “mini splits” para ahorrar en el pago de aire acondicionado hay una enorme distancia.

¿Por qué vamos a celebrar que un funcionario deje de tener comida, gasolina y autos pagados del erario? Al mexicano promedio nadie le costea esos gastos pues los paga de su salario y trabajo.

Lo que para el poder es “austeridad”, para el ciudadano es la realidad cotidiana.

Ahora, si las y los ministros ahorraron tantos millones, ¿cómo no vieron que una camioneta de lujo blindada rompe con cualquier discurso de austeridad que pregonan?

¿Será que el privilegio genera una miopía que impide distinguir el lujo de la normalidad?

El tema pasa de convertirse en un asunto práctico de ejercicio presupuestal a una “condición de poderoso” ante los privilegios que les impide distinguir que unos van en metro y ellos en camioneta blindada.

Cancelar la compra de las camionetas es celebrable, pero la alarma queda encendida. A menos de un año en el cargo, las y los ministros ya muestran puntos ciegos ante el privilegio. De no ser por la denuncia de la prensa, las Gran Cherokee estarían en la cochera de la Corte.

A este ritmo de desconexión, en cualquier momento los perdemos definitivamente.