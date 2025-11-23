Ya viene la FIL

Encantado porque se acerca la fiesta anual que más me gusta, la FIL y por la cual creo que mi juicio sobre el difunto Raúl Padilla será siempre positivo. Es más, borra todos los errores que haya tenido en otras materias.

Recuerdo en las primeras ferias, que no llegaban a cien stands; por la época, stands que tenían puros libros marxistas y aunque yo me declaro formalmente marxista, nada más que yo no soy de Karl sino de Groucho, que era infinitamente más inteligente.

Recuerdo con especial cariño a un vendedor vasco que, en mi opinión, era de la ETA, que me vendió libros sobre la cultura vasca, que me encantan. Y es que la lectura no creo que tenga que ver con el libro, sino con el lector; cada lector formatea cada libro y así hay muchos tipos de lectores, entre ellos recuerdo a mi fallecido hijo Carlos, quien era un magnífico lector pero tenía una cualidad que yo no tengo: leía de principio a fin todos los libros. En cambio yo soy un lector conchudo, porque si no me gusta el libro a las digamos 40 cuartillas, ya no lo sigo leyendo, pero soy vicioso para comprar los libros porque un amigo me dijo alguna vez que conocer que existe el libro, aunque uno no lo lea, da cultura. Ahora que con lo que cuestan los libros y la cantidad de ejemplares que hay en la FIL, le faltan a uno varias vidas para leer una cantidad mínima de estos.

Alguien en el gobierno, que seguro no lee, dijo que había que leer 20 minutos diarios y yo siempre he pensado en que las cosas no tienen que hacerse de a fuerzas. Que el que quiera leer, que lea y el que quiera leer mucho, que lea mucho, y el que no quiera leer, que no lea porque la lectura es un gozo aprendido y así como nadie se entrena en la vida para tomar tequila o para besar, nadie debe durar forzosamente un tiempo leyendo. La lectura es un gozo, pero es un gozo que se aprende. Y así, las materias sobre las que se escribe, son infinitas; a mí un libro técnico, me puede parecer aburrido porque no lo entiendo y otra gente puede considerarlo una maravilla.

La señora presidenta acaba de anunciar que vamos a tener una supercomputadora y que sus fieles seguidores ya la dan por hecha, pero a mí me emociona porque estoy seguro que dicha máquina nos va a solucionar los problemas de la vacuna patria, de dónde quedaron las medicinas de la Superfarmacia, de cuándo terminarán los obstáculos para acceder al AIFA y el tren en que aparecía el pasado presidente llegando al AIFA.

Ahora que ustedes pueden comprar ya alguno de los libros, bestsellers nacionales, como el escrito por la señora, del que se van a vender millones y otro, anunciado por el expresidente que ya anunció una gira para presentarlo y yo creo debemos apoyarlo porque cuando fue presidente no pasó de tener más de 200 pesos en su cartera.

@enrigue_zuloaga

