Ya lo suponíamos:Guadalajara siempre fue HUB

Una mañana de sábado, en la Sala de Cabildo de Guadalajara, escuché algo que transformó por completo mi manera de mirar la ciudad en la que he vivido los últimos dieciocho años. Tomás de Híjar, sacerdote e historiador, me lo dijo con serenidad, como quien enuncia una verdad largamente comprobada:

“Guadalajara fue la primera ciudad global de la historia”.

La afirmación no era retórica. Estaba sostenida en hechos que rara vez aparecen en los libros de divulgación. El primero ocurre entre 1529 y 1534, cuando Nuño de Guzmán, con el apoyo de pueblos tlaxcaltecas, fue sembrando asentamientos a lo largo de un camino terrestre que conectó el Atlántico con el Pacífico. La Nueva Galicia se convirtió así en un puente estratégico entre el Golfo de México y las costas occidentales del continente.

El segundo anclaje es aún más revelador. En 1564-1565, con el tornaviaje que abrió la ruta transpacífica, la Nueva Galicia tuvo un papel protagónico desde los astilleros de la Barra de Navidad. Fray Andrés de Urdaneta, profundo conocedor de la región, propuso que fuera ese puerto —y no Acapulco— donde se armaran las embarcaciones que unirían América con Asia.

En 1573 llegó el primer galeón de Manila. A través del Camino Real de Tepic y el Camino Real de Colima, las mercancías asiáticas alcanzaron Guadalajara: especias, porcelana, maque, seda. Aquí, la porcelana oriental se transformó en barro bruñido; las especias se integraron a una gastronomía que aún conserva ecos de las Molucas.

“Guadalajara fue modelo de ciudad filipina”, concluyó Tomás. “Una ciudad global antes de que Londres o Ámsterdam siquiera lo imaginaran”.

Todo comenzó a encajar. Guadalajara no eligió ser hub: la geografía la eligió. Su ubicación —entre el Pacífico y el Bajío, entre el norte industrioso y el sur fértil— la convirtió naturalmente en un cruce de rutas, personas e ideas. Durante la Colonia, por aquí transitaba el Camino Real de Tierra Adentro. Era un nodo vital cuando los trayectos se medían en semanas y las mercancías viajaban en carretas.

Ese papel se diluyó en el siglo XX, cuando México se centralizó de forma extrema en la capital. Rutas aéreas, carreteras y decisiones estratégicas giraron alrededor del entonces Distrito Federal. Guadalajara quedó reducida a “provincia importante”. Pero esa etapa terminó.

Hoy, la ciudad redescubre su esencia. No por decreto político, sino porque la economía del siglo XXI confirma lo que la geografía siempre supo. Las cifras lo reflejan: decenas de nuevas rutas aéreas, conexiones directas con múltiples destinos y millones de pasajeros. Pero más allá de los números, hay encuentros que ya no requieren escalas, proyectos que se concretan cara a cara, talento que decide quedarse.

La historia avanza en espiral. Guadalajara fue corazón conectivo en la Colonia, lo perdió durante la centralización y ahora lo recupera, fortalecida y madura. No se está convirtiendo en hub. Está volviendo a ser lo que siempre fue.

La geografía lo supo hace cinco siglos. Hoy, la economía global lo confirma.

Bienvenidos a La Gran Guadalajara: el hub que nunca dejó de serlo.