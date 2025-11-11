¡Ya estaba cantado!

La reforma al Poder Judicial en el Congreso del Estado volvió a quedar congelada. ¿La razón? El Ejecutivo y el Legislativo ahora están muy ocupados con la construcción de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2026; es decir, la reforma puede esperar, porque lo que realmente está en la agenda es la forma en que se invertirá o se gastará el recurso el siguiente año.

La lectura es que el Gobierno de Jalisco, Movimiento Ciudadano y Morena (y aliados), pasarán ese dictamen hasta el primer cuatrimestre del siguiente año. ¡Tienen otras prioridades!



* * *



A los diputados de Morena que se les ocurrió la brillante idea de desaparecer la verificación vehicular y reemplazarla con la afinación controlada, están siendo severamente criticados.

Aunque avanzó en comisiones legislativas, nos cuentan que el proyecto se quedó atorado en el pleno del Congreso estatal, no por falta de creatividad, sino porque están “analizando” los posibles riesgos de que el Gobierno de Jalisco se meta en un lío legal por eliminar el programa.

Se trata de esas pequeñas molestias de las penalizaciones que cuestan varios millones de pesos.

¡No dan una!



* * *



Érika Pérez, presidenta estatal de Morena, lanzó un llamado a la calma ante la marcha “Por la Paz” convocada por jóvenes para este 15 de noviembre. También aprovechó para advertir sobre las campañas digitales de desinformación orquestadas por grupos “opositores”.

Reiteró que su partido respeta la libre manifestación, pero insistió en no caer en las provocaciones ni difundir mensajes falsos. ¿Qué tal?

Por cierto, en un giro de solidaridad feminista, también respaldó el plan de Claudia Sheinbaum para tipificar el abuso sexual como delito grave.



* * *



En plena mañanera mundialista, la Presidenta Claudia Sheinbaum sacó su mejor jugada de “fair play” y anunció que regalará su boleto número 0001 de la inauguración del Mundial 2026 a una niña amante del futbol. Todo un gesto digno de Balón de Oro, aunque aún no se sabe cómo se elegirá a la afortunada: ¿rifa, tómbola o reality show?

Mientras tanto, el director ejecutivo de FIFA en México, Jurgen Mainka, prometió seguridad total para jugadores, árbitros y aficionados. Eso sí, el mensaje quedó claro: el futbol es del pueblo… o al menos de quien tenga la bendición del Palacio Nacional.