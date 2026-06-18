¿Y la copa?

Más de uno en el FIFA Fan Festival de Guadalajara sigue preguntándose cómo una copa hecha de Lego, rodeada por seguridad privada, anillos de vigilancia y elementos de los tres niveles de Gobierno, logró hacer la gran escapada sin que nadie se diera cuenta.

La famosa réplica del trofeo mundialista desapareció del stand de la juguetera danesa y ahora las autoridades revisan cámaras para reconstruir el misterio.

Lo curioso es que el reporte llegó horas después, cuando la copa llevaba buen tiempo fuera de circulación. Por ahora, los videos sólo muestran a una menor y a su padre como los últimos en acercarse a la pieza. Mientras tanto, no existe denuncia formal y se recuerda que la figura no era única ni de oro macizo: se consigue en tiendas. Pero una cosa es comprarla y otra hacerla desaparecer frente a medio mundo. ¿O qué?

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Paula Ramírez se despidió de la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco con un mensaje que podría resumirse en una frase: “Ahí les dejo la casa barrida”. Al presentar su renuncia, aseguró que el organismo queda fortalecido, con finanzas sanas, presupuestos encaminados, un Consejo General experimentado y hasta la planeación del próximo proceso electoral en marcha.

Destacó que más del 93% de los acuerdos fueron aprobados por consenso, una cifra que haría suspirar de envidia a más de un Congreso y a varios partidos políticos. También recordó que las impugnaciones de la elección de 2024 fueron resueltas por los tribunales locales y federales, como para dejar claro que los pendientes no se quedaron en el escritorio.

Ahora la pregunta es quién heredará el Instituto.

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Quien supo montarse a la conversación que hoy domina buena parte del mundo fue la diputada Gaby Cárdenas. Mientras muchos siguen viendo al Mundial sólo como un espectáculo deportivo, la legisladora decidió poner el foco en lo que dejará la justa para la economía local y presentó la Guía Imperdibles de Jalisco, una iniciativa construida por la propia gente para promover desde pequeños negocios de barrio hasta restaurantes emblemáticos del Estado.

Cárdenas ha insistido en que la derrama económica debe llegar a las colonias, a los emprendedores y a los miles de pequeños comercios que forman la columna vertebral de la economía jalisciense.

Más allá del reflector mundialista, la diputada parece apostar por una idea de largo plazo: que la fiesta del futbol deje algo más que fotografías y estadios llenos, que genere consumo local, que impulse la promoción de lo hecho en Jalisco y abra oportunidades para miles de familias que viven de la industria gastronómica.