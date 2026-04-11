En 1962, los brasileños Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim solían sentarse en el bar Veloso, en la entonces llamada calle Montenegro (hoy, calle Vinicius de Moraes) para una cerveza, disfrutar el sol de Río de Janeiro y ver pasar a las bonitas muchachas cariocas (el término carioca, por cierto, solo se usa para los nacidos en Río de Janeiro, no para todos los brasileños).

Una de ellas, una hermosa rubia que entonces tenía 17 años de edad, se llamaba Heloisa Pinheiro y acostumbraba pasar al lado del bar, para deleite de todos, incluyendo al poeta Vinicius y al cantautor Jobim. Entonces ellos decidieron dedicarle una canción que vendría más tarde a llamarse “La Chica de Ipanema”, que según la IA de Google es la segunda más reproducida del mundo, solo debajo de “Yesterday”, de los Beatles.

Pero hoy vamos a hablar de otras chicas, todas brasileñas, que tienen mucho rato que los mexicanos las ven en las calles y hasta las llevan a la casa o las contratan para trabajar. Hablo, por supuesto, de VW Saveiro, Ram 700, Renault Oroch y Chevrolet Montana. La cuestión es: ¿cuál es la mejor?

La que inició todo fue la Ram 700, mejor dicho, la Fiat Strada, que inauguró el segmento en 1998 y hoy es el vehículo más vendido en Brasil. No nació en Ipanema, sino en el estado de Minas Gerais, donde hay la mayor fábrica de Fiat de América Latina, con capacidad de producir más de 800 mil vehículos por año. Ahí, un mecánico local que necesitaba una pickup pero no tenía dinero para comprar una, decidió transformar su Fiat Palio poniéndole una caja de carga.

Todos tuvieron que copiar

Ese mecánico empezó a recibir tantos pedidos para hacer lo mismo, que Fiat decidió que podría ser un buen negocio y vaya que lo fue. Solo el año pasado vendieron más de 156 mil unidades. Rebautizada en México como Ram 700, en su versión más equipada —hablaremos hoy solo de estas, de uso personal— usa un motor de 3 cilindros, 1.0 litros de desplazamiento, 118 HP y 148 libras-pie, caja CVT, carga 650 kg, mide 4.47 metros de largo y cuesta 517 mil 900 pesos. Tiene 4 bolsas de aire y en Latin NCAP logró solo 1 estrella en sus pruebas de choque. Y esto no está tan mal, como ya lo verán. Ofrece poco espacio, pese a la doble cabina, pero una suspensión suave y es muy robusta y fiable, probablemente la que más.

Sus rivales no tardaron en darse cuenta de que había que estar en el segmento y VW luego lanzó la Saveiro. Su versión Extreme cuesta 432 mil 990 pesos. Mide 4.49 metros, carga 662 kg, tiene motor de 4 cilindros, 1.6 litros, con 109 HP y 114 libras-pie. La caja es manual de 5 cambios y solo tiene 2 bolsas de aire. Latin NCAP no la ha probado, pero sí probó el Gol Trend en el que está basada, que logró 3 estrellas. Nada mal. Tiene aún menos espacio, pero como buen VW, posee el mejor manejo en su categoría.

Más tarde llegó Chevrolet con la Montana (antes conocida como Tornado). Tiene máquina de 3 cilindros, con 1.2 litros turbo, 130 HP, 140 libras-pie y caja automática de 6 velocidades. Ofrece 6 bolsas, carga hasta 585 kg, mide 4.71 de largo y logró 3 estrellas, con prueba hecha con la propia camioneta, no en un vehículo del cual deriva, lo que tiene más mérito. Es rápida, cómoda y espaciosa.

Por último está la Renault Oroch, con 4.71 metros, que carga 680 kg y cuesta 551 mil 500 pesos. El motor es de 4 cilindros, 1.3 litros, turbo 154 HP (la más poderosa) y caja CVT. El torque de 115 libras-pie queda muy por debajo de los 140 de la Chevrolet, será más rápida en carretera, pero no tan buena para rebases o carga. Tampoco fue probada por Latin NCAP, pero la Duster, sobre la cual se basa, logró cero estrellas. Como pueden ver, la Ram 700 no quedó tan mal parada después de eso.

¿Cuál es la mejor? Si buscas fiabilidad, Ram 700. Si quieres manejo, la mejor es sin duda la VW, que debe cambiar este año por una algo mayor, más cerca o hasta más amplia que la Montana que, en mi opinión, es la Heloisa Pinheiro de esta categoría; sería para ella que yo le compondría una canción y la llevaría a casa. Finalmente, no estamos hablando de trabajo hoy, sino de convivencias agradables.

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