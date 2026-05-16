Volver a la pluma y el papel

Todos los días estamos escribiendo algo: mensajes, correos, listas de pendientes, apuntes y notas… pero ¿cuántas palabras son tecleadas frente a una pantalla y cuántas a la “antigüita”, deslizando la mano en cada letra sobre el papel? La escritura manual -algo habitual hasta hace unas décadas y poco a poco sustituida por lo digital- hoy es una actividad imprescindible para la memoria, el aprendizaje y la creatividad, que urge retomar.

Escribir a mano es un valioso ejercicio cerebral. En el 2024 la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología comparó la actividad cerebral de estudiantes universitarios, mientras unos escribían a mano y otros en un teclado. El resultado: detectaron 32 diferencias significativas en la conectividad de amplias regiones del cerebro con la escritura manual.

“Los movimientos precisos de la mano al usar un lápiz contribuyen ampliamente a los patrones de conectividad cerebral que promueven el aprendizaje”, detalla el estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology. “Los patrones de conectividad en estas áreas cerebrales y a dichas frecuencias son cruciales para la formación de la memoria y la codificación de nueva información y, por lo tanto, son beneficiosos para el aprendizaje”.

Algo similar pasa con la lectura. Aunque leer en dispositivos digitales puede ser más inmediato y accesible, la atención es más superficial y, ante la cantidad de distracciones en la pantalla, la concentración es menor. En cambio, la lectura en papel es más pausada y profunda, asociándose con mayor comprensión y retención del texto; para muchos: una grata y reconfortante experiencia.

“Las personas comprenden mejor un mismo texto si lo leen en papel que si lo hacen en digital (por ejemplo, en tabletas u ordenadores)”, concluyó un estudio de la Universitat de València, titulado “No tires tus libros impresos: un metaanálisis sobre los efectos del formato de lectura en la comprensión lectora”.

En la era del teclado y lo digital no se trata de rechazar la tecnología, sino de equilibrar su uso. El papel y la pluma pueden ser grandes aliados pedagógicos para enriquecer el aprendizaje de millones de estudiantes en México. Recordemos que nuestro país fue el tercero peor evaluado en Matemáticas y Comprensión Lectora, según los resultados de la prueba PISA 2022.

Leer y escribir sobre papel, a cualquier edad, impacta en cómo pensamos y aprendemos, y también contribuye a la forma como vemos la vida. La palabra tiene poder transformador.

A propósito de ello, felicidades por su libro “Mente de escritor”, a Sergio René de Dios y Juan Francisco Ramírez. Y como dijo el periodista y académico Juan Carlos Núñez, durante la presentación del libro: escribir es poner juntas dos palabras que se quieran. Así que sigamos escribiendo a mano más palabras que se quieran.