Sin serlo, tiene un gran costo tanto económico como anímico, pero abundan las personas que lo pretenden todos los días; la consecuencia es trabajar o robar en exceso, endeudarse todo el tiempo, pero eso sí, salir a la calle con las mejores galas, en abonos o en un auto que se está pagando en cómodas e inacabables mensualidades. Cualquier consejero en temas de dinero calificará esa pretensión como ruinosa.

Pero eso es lo que hacemos como país, como estado y como ciudad: queremos vivir como ricos sin serlo, razón que nos lleva a permanentes endeudamientos que no paran hasta la fecha y, claro, a gastos tan dispendiosos como inútiles que bien podríamos evitar si supiéramos vivir de acuerdo con lo que podemos y dejar de querer presumir que tenemos lo que nos falta.

Una economía doméstica saludable no es necesariamente una economía de resignación, sino sobre todo de creatividad y de ingenio, cualidades que hemos perdido con el paso de los tiempos. ¿Teníamos que pujar para ser sede del Mundial? Para nada, menos aún si advertimos que estos eventos son empresas de particulares que dejan ganancias millonarias a sus promotores, pero no necesariamente a sus anfitriones. Puedo equivocarme; si es así, díganme cuánto del dinero invertido por la ciudad para darse su mano de gato será realmente recuperado. Aclaro: no es mano de gato mejorar las vialidades, como la carretera a Chapala, pero aun en ese caso opera el mismo sentimiento: queremos tener vialidades como las que se ven en la tele que otros países tienen, y no nos damos cuenta de que esos otros países las tienen porque son muy productivos y, por ende, ricos. Nosotros no tenemos dinero para esas comodidades, pero para eso están los grandes prestamistas internacionales, y por eso estamos endeudados como país, como estado y como ayuntamiento por los siglos de los siglos, porque nos gusta vivir como ricos sin serlo.

Hay otra posibilidad: sí somos ricos, pero tan pésimamente administrados que acabamos pidiendo prestado. Si a una persona que recibe un buen salario se le va en pagar personal innecesario, termina endeudándose para seguir pagando a ese personal y hasta para comer. ¿De qué tamaño es la actual nómina del estado y del ayuntamiento tapatío? ¿Cómo es posible que Guadalajara, cuando era más pequeña, con menos impuestos prediales, pudo hacer la avenida Federalismo y su túnel sin pedir prestado, y después de esa hazaña no pueda hoy, que es más grande y con mayor monto de impuestos, hacer obra que no requiera préstamos? Por supuesto que extrañamos a esos grandes personajes de la función pública como Don Elías González Chávez y don Elías González Velasco. También extrañamos a administradores de los recursos tan exitosos como Don Gabriel Covarrubias y al célebre Consejo de Colaboración Municipal.

Cuando el rico es torpe, dilapida su dinero en lo superfluo o lo invierte en lo inútil; parte de nuestra torpeza ha sido esa contemporánea incapacidad de planeación, a causa de la cual Guadalajara solamente tiene una salida para el poniente, inevitablemente saturada, porque los planeadores profesionales no han buscado alternativas, o no las buscararon cuando todavía se podían tener a menor costo, antes de que Valle Real cegara las posibilidades de una avenida Inglaterra como segunda salida–entrada desde o hacia el poniente.

A los gobiernos de esta ciudad y estado les sigue faltando capacidad de convocatoria y de escucha, capacidad para involucrar a todos los sectores en la búsqueda de soluciones a los retos que Guadalajara enfrenta.