Violencia incel en México

El terrible hecho ocurrido hace unos días en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un joven de 15 años asesinó a dos maestras de su preparatoria después de haber publicado un video en redes sociales, no es un episodio aislado. Es una señal de alerta sobre un fenómeno en expansión, en el que convergen el aislamiento, la radicalización digital y el abandono en la atención a la salud mental de las juventudes. El adolescente, identificado como Osmer H., anticipó el ataque y tuvo acceso a un arma de alto poder. Y aunque no está claro si las maestras eran el objetivo directo o si resultaron víctimas circunstanciales, es posible advertir que su conducta se inscribe en un contexto de odio alimentado en entornos digitales. Los mensajes y referencias que utilizó remiten al universo incel, un fenómeno que ha evolucionado de la frustración afectiva hacia formas organizadas de misoginia y violencia.

El término incel, o “célibe involuntario”, alude hoy a comunidades digitales donde el resentimiento se valida y se convierte en identidad. Aunque surgió en la década de 1990 sin connotaciones violentas, en 2014 se produce un punto de inflexión con el asesinato de seis personas en California por parte de Elliot Rodger, quien difundió un manifiesto cargado de odio hacia las mujeres. El caso detonó una amplia atención mediática y la radicalización de ciertas expresiones en línea: en algunos foros surgieron términos como “Going ER” para referirse a ataques que replican esa lógica: la violencia como forma de reivindicación.

Por desgracia, actos de violencia inspirados en la lógica incel ya se han manifestado en México: en 2025, un estudiante del CCH Sur asesinó a un compañero e hirió a un trabajador del plantel, y esta semana Osmer H. cometió el doble homicidio. A estos se suman otros ataques de jóvenes en escuelas, como el tiroteo en Monterrey en 2017 por un estudiante de 16 años y el de Torreón por un menor de 11. Aunque no todos responden a la lógica incel, revelan un patrón alarmante: jóvenes aislados, con problemas de salud mental, acceso a armas y expuestos a violencia digital.

Más allá de factores que también requieren atención, como el acceso a armas o la exposición a contenidos violentos, el núcleo del problema radica en la falta de atención a la salud mental durante una etapa clave de construcción de identidad. En este contexto, la tecnología cumple un papel ambivalente: para muchos jóvenes, los entornos digitales funcionan como espacios de acompañamiento, donde encuentran pertenencia y sentido cuando no lo logran en su entorno cercano. El riesgo surge cuando esos mismos espacios refuerzan la frustración, validan la exclusión y canalizan la soledad hacia el odio, transformando una emoción legítima en una identidad potencialmente peligrosa.

Los algoritmos de las plataformas privilegian contenidos que generan interacción, y el odio atrae mucha atención. Un joven en búsqueda de orientación emocional puede ser conducido hacia comunidades que refuerzan la victimización y el resentimiento, acelerando la radicalización. Esto ocurre en un contexto de violencia estructural, donde muchas niñas, niños y adolescentes en México crecen normalizando la violencia, con redes comunitarias debilitadas y pocos espacios seguros para expresarse.

El riesgo mayor es, quizás, el efecto imitativo. La visibilización pública de estos hechos refuerza un modelo en el que el agresor busca reconocimiento, creando referentes para otros jóvenes en situaciones similares. Frente a esto, la respuesta no puede limitarse al ámbito penal. Urge una estrategia integral centrada en la prevención: atención a la salud mental, alfabetización digital, detección temprana de riesgos y fortalecimiento del tejido comunitario. También implica responsabilidades compartidas entre familias, escuelas, autoridades y plataformas tecnológicas. Debemos atender las raíces del problema, entender el origen multifactorial de estas violencias y las trayectorias de vida que las fomentan para evitar que hechos así vuelvan a ocurrir.