Vergara y el tercer Mundial en GDL

Con todos nuestros pesares como comunidad, en los que sin duda el de las y los desaparecidos se nos atraviesa cada que de festejos se trata, hoy nuestra ciudad se pone nuevamente en el mapa mundial, al convertirse por tercera ocasión en sede mundialista.

Esto no hubiera sido posible si el finado empresario Jorge Vergara no hubiera tenido el liderazgo, la visión, y la ambición, de hacerse del equipo más popular y de tradición de México por jugar sin alinear futbolistas extranjeros, y luego de haberse propuesto construir hace casi dos décadas un nuevo Estadio que fuera la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Sin ese estadio enclavado en la zona de El Bajío, en Zapopan, hoy en manos de la FIFA que todo controla como un supraestado, difícilmente hubiéramos cumplido los estándares con nuestro querido Coloso de la Calzada Independencia, el Estadio Jalisco, al que ya le pesan sus 66 años de historia.

Según comentó hace unos días su hijo Amaury Vergara, quien asumió el emporio empresarial construido por su padre, incluido el equipo de las Chivas, desde donde esté, su padre verá esta noche cumplido el objetivo de que el estadio que construyó, un día sería sede mundialista. Pero más aún cuando México enfrente a Corea ahí mismo la próxima semana.

En vida, el Estadio Omnilife, que fue el primer nombre de la casa de las Chivas por ser la empresa que creó y llevó a Jorge Vergara al éxito económico, le dio dos grandes satisfacciones: cuando en julio de 2010 lo inauguró con el juego Chivas-Manchester United, y confirmó el fichaje por 9.5 millones de dólares de Javier “El Chicharito” Hernández a ese equipo inglés. Y es que consolidado su liderazgo internacional como empresario, Vergara se había propuesto desde al menos cinco años atrás, por medio de las Chivas y su Estadio ser más popular y poderoso. Ese día festejaba haberlo logrado.

También celebró a lo grande cuando apenas 15 meses después de la inauguración, su Estadio Omnilife albergó la espectacular ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, evento continental que hace casi 15 años puso a Guadalajara también en la cima.

Así que hoy que ruede el balón en el temporalmente llamado Estadio Guadalajara, habrá que honrar con su recuerdo, el legado del buen Jorge Vergara, que contribuyó de forma destacada para hacer posible esta nueva oportunidad de sentirnos orgullosos de nuestra tierra ante el mundo, como nos pasó cuando fuimos sede del Mundial ya en 1970 y 1986, pero también, entre otros eventos, de la primera Cumbre Iberoamericana en 1990, de la IV Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y la Unión Europea en 2004 y de la Cumbre de Líderes de América del Norte en 2009. ¡Salud!