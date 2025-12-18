Vacaciones y pendientes

En el Congreso de Jalisco hubo cierre de temporada con final feliz. Se logró la reelección del auditor Jorge Ortiz, se repartieron nuevos cargos en órganos de control, cayó una magistratura… y salieron en combo la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026. Agenda cumplida, foto oficial y palmada en la espalda.

A partir del sábado inicia la etapa favorita de cualquier legislador: las vacaciones. Claro que no todo quedó planchado.

En la lista de pendientes se anotan tres asuntos: crear el nuevo organismo que vigilará la transparencia en Jalisco, elegir al fiscal anticorrupción y, el plato fuerte, la reforma judicial, que duerme el sueño de los justos desde marzo pasado.

En Movimiento Ciudadano pretenden iniciar enero con el análisis y acuerdos para la reforma judicial. ¿Avanzará en el primer trimestre del 2026?

* * *

Por cierto, en Jalisco, oficialmente comenzaron las vacaciones de invierno para un millón 606 mil estudiantes de educación básica. Desde este 18 de diciembre, mochilas al rincón, despertador apagado y cuadernos en modo avión.

Quienes no se libran tan fácil son los 84 mil docentes, que antes del regreso a clases deberán pasar por los ya famosos Talleres Intensivos, del 7 al 9 de enero, para reflexionar, compartir saberes y reencontrarse con el “ser y hacer en comunidad”.

Los estudiantes volverán a las aulas el lunes 12 de enero, con energía renovada. Mientras tanto, la invitación es clara: aprovechar el Festival de Invierno Ilusionante en Guadalajara y Zapopan, porque aprender en comunidad también cuenta… siempre y cuando no haya tarea.

* * *

En Jalisco la prisa tiene placas nuevas. Mientras la Secretaría de la Hacienda Pública presume cifras de éxito, más de 300 mil automovilistas siguen en la fila invisible del “luego veo” y no han aprovechado el famoso paquetazo.

El Gobierno confirma que el año cierra con más de un millón de canjes. ¡Aplausos!

Pero sobre los 300 mil conductores pendientes, quien no pague el refrendo 2025 en este mes, no podrá beneficiarse con la prórroga de enero a marzo de 2026 para acceder de forma gratuita a las nuevas placas y la verificación. En otras palabras, los que tienen vehículos con láminas viejas y no paguen el refrendo 2025, el siguiente año deberán pagar placas nuevas, con un costo de dos mil 500 pesos. De lo contrario, sanción por omisión.

¡Hoy pagas tranquilo o mañana pagas más caro!