Una reforma ¿Al estilo Jalisco?

Ya he perdido la cuenta de las veces en las que hemos abordado el tema de la reforma judicial, y como en casi todas las ocasiones que lo he hecho, sigo convencida que la elección popular de las personas juzgadoras no es la mejor forma de designar a las personas encargadas de impartir justicia.

Sin embargo, nuestra Constitución así lo establece y los Estados deberían legislar buscando que los filtros para llegar a las boletas sean de tal envergadura que garanticen que quienes contiendan cuentan con todas las credenciales necesarias para ello.

Eso es lo que entiendo que el Gobernador Pablo Lemus quiso garantizar al presentar al Congreso del Estado de Jalisco una propuesta de reforma a la Constitución Estatal elaborada por Universidades y asociaciones civiles; una reforma que, en palabras del Gobernador era Al estilo Jalisco. Tú y yo, querido lector, sabemos que esa propuesta ha dormido el sueño de los justos en el recinto legislativo, tal vez esperando que a nivel federal dieran marcha atrás a la reforma judicial que a todas luces no ha tenido los mejores resultados.

Pero eso no ha sucedido, y al parecer no sucederá, lo que sí ha ocurrido es que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una propuesta de reforma a la reforma judicial, valga la redundancia. Este tiempo ha dado una dosis de realidad a la propuesta inicial, la Presidenta se ha dado cuenta que la siguiente elección judicial no puede y no debe empatarse con las elecciones del 2027, que es necesario un procedimiento de selección de candidatos más riguroso, porque a diferencia de lo que dijo el expresidente López Obrador, no cualquiera puede dictar una sentencia, no cualquiera puede impartir justicia.

Jalisco puede perder una oportunidad única, no para tener una reforma con slogan publicitario, sino para plantear una reforma a nivel estatal que no siga la lógica de la federal, en la que, la presión de la velocidad hizo aprobar una reforma que a los pocos meses es necesario nuevamente reformar.

Evidentemente el problema no es quién debe elegir a los jueces, sino cómo en el marco Constitucional se puede generar un Poder Judicial capaz de generar confianza, profesionalismo, y un auténtico Estado de Derecho, ¿Será que los legisladores estatales perderán la oportunidad de pasar a la historia como la legislatura que le dio a Jalisco las condiciones para que después de la reforma judicial tuviera los mejores jueces posibles?

@IsaAlvarezPenna