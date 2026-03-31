¿Una aportación “personal”?

El 11 de marzo de 2021, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 constitucional que no podrá haber “partidas secretas” en el presupuesto de la Federación, coincidiendo la mayoría de los legisladores en que durante muchos años se permitieron gastos que provocaban corrupción.

De esta forma se estaba eliminando una de las “partidas secretas” más controversiales, que era la que tenía asignada la presidencia de la República.

Esa partida presidencial que fue eliminada, la que se conocía como la “caja negra” de los mandatarios, nunca se supo de manera oficial a cuánto ascendía, pero trascendía que era de algunas decenas de millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de no contar con esa partida especial, hay otros presupuestos que desde el sexenio pasado quedaron pendientes de aclarar en transparencia —según se difundió en algunos medios nacionales—, como fue el uso de fondos de publicidad oficial y comunicación social que aparentemente continúan etiquetados como “discrecionales” y que se manejan directamente desde Palacio Nacional.

Pero, ¿a dónde nos lleva el comentario anterior? Ayer, durante la conferencia matutina en la presidencia, Claudia Sheinbaum reveló que donó 20 mil pesos a la cuenta bancaria de una organización civil —creada de manera exprés— que promovió el ex presidente López Obrador para ayudar a Cuba. La mandataria dijo que la donación “... es una cosa personal, es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para llevar ayuda a Cuba. No tiene que ver con mi investidura”.

Si esto se trata de una cosa “personal” y “no tiene que ver con su investidura”, ¿por qué mencionarlo en la conferencia oficial de la presidencia de la República, donde se deben abordar asuntos oficiales del Gobierno de México y de interés nacional? Queda confirmado que el comentario de la Mandataria fue solamente hacer eco de la “invitación” que hiciera el ex presidente, además de dejarnos en el aire una interrogante de sentido común, sobre si la aportación “personal” fue realmente de su bolsillo o proviene de algún presupuesto “discrecional” que se maneja desde Palacio.

Usted, ¿qué opina?

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