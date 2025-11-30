Tres recomendaciones

Para aprovechar la FIL, espero que los buenos espíritus se apoderen de sus mentes y que no sean muy pesados para sus carteras, porque están carísimos los libros, pero no puedo dejar de recomendar varios de los que son de los imperdibles.

El libro que más he recomendado en mi vida lo leí por primera vez cuando era adolescente y se llamaba “A la luz de los candelabros”, de Sandor Márai y no les miento, durante veinte años o más, cada que entré a una librería, pregunté por esta obra, que era edición de Áncora y Delfín. Veinte o treinta años después, en una librería que está en la Plaza Mayor de Madrid, vimos un libro y mi amada esposa me dijo: “mira, aquí hay un libro de Sandor Márai, que te gusta tanto” y se llamaba “El último encuentro”. Y al leerlo, descubrí que era el mismo que “A la luz de los candelabros”, pero con diferente traducción. Y es el libro sobre la amistad que más me ha gustado.

Otra obra que les recomiendo, si les gusta la poesía, es la de un poeta que no es de los más conocidos, pero es excelente, incluso es Premio Nobel, cuyo nombre es Odysséas Elytis y que me gustó tanto cuando lo leí que fui a Atenas a conocerlo, y me encanta.

Otro libro que me gusta mucho y no es tan conocido es “La hija del bandido”, de una autora de Zapotlán, Refugio Barragán de Toscano, que es un libro atractivo, fácil de leer y de gran continuidad.

Para no leer supuestas profundidades, he hecho un pequeño listado de obras que me gustan y que son divertidas y fáciles de leer. Entre ellas, “Los seres queridos”, de Evelyn Waugh, que es imperdible. Y para ser nacional, sumado a los grandes maestros, el mejor es Jorge Ibargüengoitia, muy en especial “Estas ruinas que ves”; no nos conocemos, pero a mis alumnos les dije que al que no le guste, yo pago el libro, para que vean la confianza que le tengo.

Además hay autores eternos, divertidos, entre ellos el maestro Jardiel Poncela, del que recuerdo “Espérame en Siberia, vida mía” y “La tournée de Dios”.

Otro escritor maravilloso, aunque sus libros son más difíciles de encontrar, es Marco A. Almazán, con “Cien años de humedad” o el “Rediezcubrimiento de México”: verdaderamente maravillosos.

Por otro lado, si no los ha leído, unas obras imperdibles son las de Irene Vallejo. Esta joven escritora -porque es muy joven- es de las sorpresas agradables que he leído en mi vejez, es de una sabiduría espectacular y ya tiene varios libros, todos donde muestra una sapiencia emocionante y divertida; de entre ellos está “El infinito en un junco”.

Otro libro divertido por sus temas tratados es “El origen de un montón de cosas”. En esta época en que ya no creemos en nada, nos señala cómo nacieron muchas cosas interesantes, sobre todo si a usted le gusta platicar, ese da para muchos temas llamativos.