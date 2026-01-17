Tres mujeres, tres amenazas

Al presidente Trump suele no gustarle la presencia de las mujeres en espacios de poder. No es lo mismo cuando a una mujer de poder le dice “buena persona” a que le diga “maravillosa” o “fantástica”; los adjetivos no son banales cuando se interpretan a partir de cómo se enfrenta a ellas o desde qué posición las interpreta.

En las últimas dos semanas, la interacción de Trump con tres mujeres de poder, se ha prestado a múltiples especulaciones, dado que las conversaciones que ha sostenido con esas mujeres, no son públicas y tampoco trascienden con relación a sus intenciones y propósitos. Me refiero a las llamadas telefónicas o encuentros personales que el presidente norteamericano ha sostenido con la presidenta en funciones de Venezuela Delcy Rodríguez, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

Tres mujeres en torno a las cuales ha comentado diferentes cosas y ha sembrado la sombra de la amenaza.

Hablar de la posición actual de Rodríguez es difícil, muchas personas analistas y comentaristas de Venezuela le llaman “títere” o “marioneta” y se especula que la amenaza en torno a ella es cooperar con Estados Unidos o atenerse a ser “extraída” de Venezuela en peores condiciones de las que ocurrió con Nicolás Maduro.

Se comenta que Rodríguez es una mujer brillante y que su inteligencia ha servido para diseñar toda la estrategia de captura y tortura de las personas opositoras al régimen de Maduro.

La semana pasada, Trump tuvo una llamada telefónica con ella de cerca de una hora para terminar publicando en su red social que era una mujer “fantástica”. Por supuesto, es fantástico que haya tramitado una reforma petrolera para permitir mayor inversión extranjera en su país y también que vaya liberando de a muy poco, a las personas presas políticas en su país de quienes negaban su existencia hace quince días. Solo Delcy sabe el tamaño de la amenaza, pero su comportamiento está más vertebrado por el miedo que por la templanza.

Luego de la captura de Maduro, el presidente norteamericano señalaba que no existían condiciones para que la líder opositora María Corina Machado regresara a Venezuela para asumir la posición política que le fue conferida en el proceso electoral que se llevó a cabo en ese país. Esta misma semana, al asumirse como presidente en funciones de Venezuela, Trump señaló que recibiría a Machado en la Casa Blanca luego de que ella publicara un par de comunicados haciendo guiños de paz al presidente norteamericano. Solo Machado sabe, cuál es el tamaño de amenaza que se cierne sobre ella y la oposición a la que representa, pero hace dos días que fue recibida por Trump en Washington, hizo lo que quienes otorgan el premio Nobel de la Paz le dijeron que no hiciera, compartir el premio con alguna otra persona. Porque fue más allá de compartir, enmarcó y le entregó a Trump la medalla de su premio Nobel “como un gesto de gratitud por las acciones recientes en Venezuela”.

El presidente dijo que le parecía “un lindo gesto de una mujer buena que ha pasado por mucho”. No he escuchado una sola persona de Venezuela que no tenga una muy buena impresión de María Corina, y personalmente, le considero una mujer valiente. Pero hoy, después del acto en la Casa Blanca, funcionarios de Noruega han dicho que lo que hizo es “inaudito” según publica en diario El Financiero. Tampoco sé el tamaño de amenaza que se cierne sobre ella, pero su comportamiento quizá no se encuentre articulado por el miedo, pero sí sobre la incertidumbre.

Finalmente, esta misma semana, la Presidenta Sheinbaum tuvo una llamada de quince minutos con Trump luego de que, en diferentes ocasiones, el mandatario dijera ante diferentes medios estadounidenses “que algo había que hacer con México”. Por supuesto, la Presidenta de México tiene una posición política diferente que las mujeres anteriores, pero tampoco sabemos el tamaño de la amenaza, misma que sigue enfrentando (desde donde observo) con templaza y cautela. Trump se limita siempre a decir que la Presidenta, es una “maravillosa mujer”.

Miedo, incertidumbre y cautela. Mujeres buenas, maravillosas y fantásticas. Tres adjetivos para tres actitudes desde diferentes posiciones de poder. Tres mujeres que ante este nuevo escenario que plantea el mundo y las reacciones de Norteamérica, serán responsables de su propia historia. Sobre de estas tres mujeres y su relación con Norteamérica, nos resta mucho por saber y mucho por descubrir.