El sistema de transporte colectivo conocido como Metrobús, se encuentra implementando nuevos ajustes operativos y diversas medidas de seguridad con el objetivo de salvaguardar la vida de los usuarios, introduciendo sanciones administrativas para los pasajeros que incumplan con las nuevas normativas de comportamiento.

La medida más significativa afecta a la Línea 7, la cual recorre Paseo de la Reforma con unidades de doble piso, esta nueva normativa prohíbe de manera definitiva el viajar de pie en la parte superior de estos autobuses. Con esto se busca el reducir incidentes físicos y caídas provocadas por el diseño panorámico de dichas unidades, además de la velocidad que puedan presentar estos vehículos, así como los frenados bruscos o la inercia en curvas y maniobras de rebase.

Otro de los cambios en el reglamento se manifestó con la prohibición de mochilas dentro del Metrobús de la Ciudad de México, esto como parte de la estrategia profunda de seguridad. Sin embargo, aunque esto suene alarmante, te informamos que si podrás acceder a este medio de transporte con tu mochila, solo que deberás colocarla en los cestos o maleteros internos dispuestos en cada unidad, lo que queda prohibido es el llevarlas en la espalda o el pecho durante el trayecto. Con esto se busca agilizar la movilidad dentro de de los vehículos, así como evitar accidentes.

¿Cómo se aplicarán las multas y sanciones ante el incumplimiento de estas medidas?

Para garantizar el cumplimiento de dichas normas, se ha establecido un protocolo de supervisión activa que involucra a guardias de seguridad y supervisores. El proceso de sanción seguirá este orden:

Instrucción inicial: Se solicitará al pasajero ocupar un asiento disponible en la planta alta. Segunda opción: Si no hay asientos, el usuario deberá descender al primer piso. Medida correctiva: En caso de que el usuario se niegue a seguir las instrucciones, se procederá a la aplicación de medidas correctivas y sanciones administrativas.

Cabe destacar que, aunque las autoridades ya han confirmado la aplicación de multas económicas, el importe exacto a pagar aun no ha sido informado de manera pública.

