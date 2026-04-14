Tiempo de revoluciones

Hay libros que intentan explicar el mundo… y hay otros que, sin hacer demasiado ruido, terminan exhibiendo lo poco que lo entendemos. Age of Revolutions, del analista Fareed Zakaria, educado en Yale y Harvard pertenece a esa segunda categoría. Su idea central es clara: no estamos frente a una sola crisis, sino a varias revoluciones ocurriendo al mismo tiempo.

La economía cambia, la tecnología avanza, la sociedad se fragmenta y el poder global se reacomoda… todo al mismo tiempo y sin coordinación aparente.

Durante décadas, el modelo parecía estable: estudiar, trabajar, crecer. Hoy, ese mismo modelo sigue en pie, pero con matices que ya no caben en el discurso original. En lo económico, el centro de gravedad se desplaza mientras países como China o India avanzan con una lógica distinta mientras occidente parece más ocupado administrando expectativas que generando certezas.

El crecimiento existe, pero la sensación de progreso ya no es compartida. Para millennials y centennials, esto no es teoría: es experiencia. El esfuerzo sigue siendo necesario, pero ya no garantiza resultados claros. El futuro no desapareció… pero dejó de ser predecible.

La tecnología, por su parte, introduce una paradoja interesante. Nunca habíamos tenido tanto acceso a información, ni tanta capacidad de participar en la conversación pública. Y, sin embargo, nunca había sido tan difícil distinguir qué es relevante y qué no.

Las redes prometían democratizar la voz. Lo lograron. Y en el proceso, convirtieron la verdad en una disputa permanente, donde lo importante no siempre es tener razón, sino tener alcance.

En el plano social, la fragmentación termina de completar el cuadro. Las identidades se fortalecen, las causas se multiplican y la conversación pública se llena de demandas legítimas… que pocas veces logran articular un proyecto común.

Cada grupo defiende su espacio. Cada narrativa compite por atención. Y la idea de comunidad empieza a diluirse entre tantas versiones de la realidad.

Hasta aquí, Zakaria hace algo valioso: le pone estructura a una sensación difusa. Explica por qué el mundo se percibe más inestable, aunque en muchos indicadores siga avanzando.

Cuando este análisis baja al terreno cotidiano, se convierte en decisiones laborales más inciertas, en debates públicos más polarizados, en una sensación constante de que todo se mueve… incluso cuando uno permanece en el mismo lugar.

Frente a eso, la reacción más común es simplificar. Buscar respuestas claras, discursos contundentes, explicaciones rápidas. No necesariamente porque sean más precisas, sino porque son más manejables. Y ahí aparece una ironía interesante: mientras el mundo se vuelve más complejo, la conversación pública se vuelve más simple; mientras los problemas exigen matices, las soluciones se presentan en formato de consigna.

Zakaria propone ajustar, no romper.

Fortalecer instituciones, regular mejor la tecnología, apostar por educación y liderazgo responsable. Nada espectacular, pero sí profundamente contracultural en una época que premia la inmediatez.

La dificultad no está en entender estas propuestas, sino en sostenerlas. Requieren tiempo, consistencia y una tolerancia al matiz que no siempre es popular. Pero también son, probablemente, las únicas que resisten el paso del tiempo.

Para millennials y centennials, la tentación es reaccionar airadamente a cada cambio. La alternativa —menos visible, pero más efectiva— es entenderlos y actuar con visiones de construir y no solo de sobrevivir en el corto plazo.

Porque, al final, lo que está en juego no es solo el rumbo del mundo, sino la capacidad de interpretar, de adaptarse. Y en un entorno donde la información sobra y la claridad escasea, eso se convierte en una ventaja real.

La conclusión no es particularmente actual: el mundo no se va a simplificar para adaptarse a nosotros, somos nosotros quienes tenemos que desarrollar mejores herramientas para entenderlo.

Menos reacción automática. Más criterio propio.

La idea por si sola anterior no cambia el sistema. Pero cambia algo importante: la posición desde la que cada quien lo enfrenta y eso, en un mundo convulsionado, ya es un paso importante.

Avancemos entonces en este mundo revuelto, con criterio propio, sin alarmismos, con decisiones responsables y con instituciones duraderas qué piensen en el largo plazo y no solo en el futuro inmediato.