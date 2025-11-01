Sin ofrendas en el altar

“Ahorita mi mamá anduviera buscando qué ponerme en la ofrenda, pero me le alcancé a escapar a mi ex marido”, compartió una joven en un video de TikTok. Y así, con un toque de humor negro, se refirió a los feminicidios y el círculo de violencia del que no todas las mujeres logran escapar vivas.

“Me agaché cuando me tiró el golpe y pegó en la pared. Se fracturó la mano”, se lee en uno de los más de tres mil comentarios de la publicación, “todavía me pasé de mensa porque me obligó a decir que se había caído de la escalera”.

En medio de la celebración por el Día de Muertos, el video de la joven paseándose en un columpio se volvió un espacio donde miles de mujeres comenzaron a hablar de cómo sobrevivieron a la violencia de sus parejas. Su publicación se volvió viral con más de 173 mil “me gusta” y dejó al descubierto una realidad que suele mantenerse “oculta”.

“Sobreviviente de un maltratador, me pegó y lastimosamente entendí a la segunda, pero sí me fui y no volví”.

“Sería mi décimo día de muertos, pero me defendí bien y lo metí preso”.

En México, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física o sexual, según datos del INEGI. Es decir, dos terceras partes de las mujeres en nuestro país han enfrentado algún tipo de violencia.

“Escapé de él, intentó quitarme mi suscripción a la vida, estuve 10 días hospitalizada, con 1 colchón y mis 2 hijos de 6 y 8 años, no logré sacar nada, el rompió todo. Pero ya pasaron 14 años y estamos bien”.

“Me salvaron los vecinos y se lo llevaron los polis”.

La violencia de género jamás será graciosa ni mucho menos un asunto para hacer chistes o bromas, pero es a través de las historias que se vuelven colectivas como se también se logra visibilizar una problemática que ocurre dentro de miles de hogares.

“Me escapé una madrugada de la casa, me fui del país ese mismo día, casi muero en el intento, pero era morir en el intento o morir sin intentarlo”.

En un país donde en promedio son asesinadas 10 mujeres cada día, ¿cuántas tendrán ofrendas para recordarlas este Día de Muertos porque no lograron escapar ni sobrevivir a la violencia? ¿Cuántas más no sobrevivieron?

“Ya sería mi segundo día de muertos, pero ya logré salir de ahí, aunque me costó un montón, pero si no salía me iba a costar la vida”.

Estas son historias de amigas, hermanas, madres, tías, vecinas, de personas que podrían estar a nuestro lado y cuyas historias necesitan ser visibilizadas, pero sobre todo escuchadas. En un país donde urge reforzar las políticas públicas para que las flores se den en vida, no sobre una tumba.

Instagram: vania.dedios

