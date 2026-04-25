Si el auto necesita un enchufe, no lo compres

Hace unos pocos días, Consumer Reports reveló una de sus conocidas encuestas, naturalmente hecha en su país, nuestro vecino del norte, sobre la confiabilidad de los distintos tipos de motores. El resultado es, en algunos casos y para muchos, sorprendente, pero nos arroja una luz sobre cómo están las cosas en un mercado cambiante, que adopta la electricidad, cada vez, con mayor frecuencia y en el que muchos piensan que ese será el futuro del automóvil. Puede ser que lo sea, pero en el presente, los resultados muestran que, si no quieres tener problemas con tu nuevo auto, mejor elige uno que no necesite cargar sus baterías en un enchufe.

El estudio de Consumer Reports, hecho con cerca de 380 mil usuarios de autos de modelos entre 2000 y 2025 —incluyendo unos pocos del inicio de este 2026– mostró que los vehículos híbridos son los más fiables entre todos, incluso más que los que usan solo gasolina.

Con cerca de 30 años en el mercado, los híbridos tradicionales, llamados HEV, tienen dos ventajas importantes sobre los demás. La primera es que el desgaste tradicional de los motores de combustión interna se debe a fricción y al esfuerzo natural de esas máquinas para mover los vehículos. Con los híbridos, ese desgaste resulta menor porque el esfuerzo es dividido entre dos máquinas, la de combustión y la eléctrica. El otro punto es que la mayoría de los híbridos, principalmente los primeros, están hechos por marcas más confiables que la mayoría, como Toyota o Honda. Los híbridos presentan 15% menos problemas que los vehículos que usan solo gasolina.

En segundo lugar están los autos que usan solo combustión interna, principalmente los de aspiración natural, que son más fiables que los turbo. Es interesante observar aquí que, cuando son ayudados por un motor eléctrico que no necesita enchufarse para recibir electricidad, los vehículos que usan gasolina o diesel sufren menos desgaste y duran más, siendo sujetos a menos problemas en su vida útil, pero cuando están unidos a un motor eléctrico mayor y con una batería de mayor tamaño, capaz de mover el vehículo a velocidades normales, las cosas cambian completamente. Ya llegaremos a esto.

Eléctricos y otras marcas

Cuando hablamos de vehículos 100% eléctricos, los llamados EV, estos quedan en tercer lugar en la lista de fiabilidad, pero al igual que los PHEV, es decir, los híbridos “enchufables”, tienen un promedio de 80% más problemas que los vehículos de combustión interna. Es interesante el tema porque los motores eléctricos son más sencillos y tienen menos partes que los de combustión, por lo que, en teoría, habría menos probabilidades de problemas. Pero hay un detalle muy importante que resulta la raíz de todos esos desperfectos: el software.

Hay que tomar en cuenta que también dentro de los EV, hay marcas más fiables que otras y en Estados Unidos, la más fiable es Tesla, bueno, excepto por la Cybertruck que no es fiable ni para verla. Pero su SUV llamado “Y”, es el vehículo eléctrico más fiable vendido en la Unión Americana, haciendo que el promedio de fiabilidad de la marca se ubique ahora por arriba del promedio de toda la industria, cuando hace unos pocos años era al revés.

La coreana Hyundai y su marca de lujo, Genesis, están entre los menos fiables fabricantes de autos eléctricos, solo por arriba de las novatas en el mercado, como Rivian y Lucid. A Kia —de la que Hyundai posee poco más de 30% de las acciones— tampoco le va muy bien con sus EVs.

Vehículos nuevos, en general, son más propensos a tener problemas. Mazda, una marca tradicionalmente muy fiable, está batallando con las constantes fallas de CX-90 y CX-70, que estrenan plataforma, motor y caja. Y mientras esos problemas no se resuelven, sus antiguos buenos números han bajado considerablemente. Otras marcas, como General Motors, también han tenido problemas con sus vehículos eléctricos, todos de reciente generación y manufactura, entre ellas Blazer y Lyriq, ambas producidas en suelo mexicano.

El hecho es que Consumer Reports no tiene una visión tan amplia de los vehículos eléctricos como la tenemos en México, ya que allá no se venden los chinos, lo que podría cambiar en algo estas estadísticas. Pero también sería interesante que vieran el video que mi amigo Luis Sillas hizo sobre este tema en su canal de YouTube, mismo que fue lo que me inspiró para traerles esta información el día de hoy.

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