¿Ser terco o reinventarse?

¿Qué es más importante: renovarse o ser insistente? ¿Sabías que las universidades mexicanas, tanto públicas como privadas, han tenido que adaptarse para ofrecer carreras que hace apenas unos años ni siquiera existían? (Por cierto, encontrar el nombre adecuado para esos nuevos programas es uno de los procesos que más calorías quema en las áreas académicas).

¿Sabías también que los videojuegos móviles ya generan más dinero que varias industrias tradicionales del entretenimiento en México?

Yo estudié la carrera de Mercadotecnia en el ITESO y egresé en 1993, un año en que no existía Google. Usábamos Altavista para buscar información, Pegasus Mail para enviar correos y Lotus 1-2-3 en lugar de Excel. Cuando hacíamos investigación de mercados, los cuestionarios se llenaban a mano y las frecuencias de respuesta se calculaban en hojas contables.

Hoy, en nuestra empresa, utilizamos plataformas impulsadas por inteligencia artificial y modelos de lenguaje (LLMs) que nos permiten realizar pruebas publicitarias en 24 horas, descubrir segmentos digitales y proyectar presupuestos de ventas para empresas que apenas comienzan. Nos hemos tenido que adaptar y reinventar para atender necesidades que muchas veces los propios clientes no sabían que tenían.

Hace unos días se publicó el estudio de las marcas más valiosas del mundo realizado por Interbrand, y me llamó la atención que tres nombres aparecieron por primera vez: BlackRock, Booking y Uniqlo.

BlackRock entendió la importancia de reinventarse: mientras otros bancos de inversión sufrieron crisis de reputación en la última década, esta firma se posicionó como un socio confiable de largo plazo. Su marca hoy vale unos 23.7 mil millones de dólares, compitiendo en valor con Hyundai y Visa.

Booking.com también es una recién llegada al ranking. Transformó la forma de hacer reservaciones en todo el mundo: triunfó donde muchas agencias tradicionales desaparecieron, porque desde su origen abrazó el modelo digital y la experiencia centrada en el usuario, capaz no solo de recibir reservaciones, sino de provocarlas con base en los hábitos y preferencias del viajero. Su valor de marca supera hoy al de Sony, IKEA y Mastercard.

Por su parte, Uniqlo, la marca japonesa de ropa casual, debutó en el puesto 47 del ranking global con un valor de 17.7 mil millones de dólares, superando a Adidas y LEGO. Su secreto ha sido reinventar la industria textil: dejar atrás el fast fashion y enfocarse en el concepto LifeWear, prendas básicas, atemporales y tecnológicamente avanzadas.

En México también abundan los ejemplos de reinvención: Bimbo, que ha incorporado tecnología y sostenibilidad en su cadena de valor; Televisa, que dio un giro con ViX; Caliente TV y Tiendas Neto, que evolucionaron sus modelos comerciales. Y en Jalisco tenemos nombres igual de inspiradores: Huevo San Juan, Embutidos Corona, Farmacias Guadalajara, Chenson e Hydra Technologies, empresas que entendieron que adaptarse no significa renunciar a su esencia, sino asegurar su futuro.

¿Ser terco o reinventarse?

Mi papá tenía un par de frases que solía repetir cada vez que hablábamos de negocios: “sin prisas, pero sin pausas” y “siempre espera lo inesperado”.

Con el tiempo entendí que esas ideas moldearon mi forma de ver la vida. Me enseñaron a no sufrir con los cambios, sino a disfrutarlos.

Hoy, tras décadas de observar marcas y personas, veo que muchas han alcanzado posiciones destacadas gracias a su terquedad e insistencia. De hecho, el libro La psicología del dinero, de Morgan Housel, plantea que los inversionistas que permanecieron constantes y disciplinados en sectores estables obtuvieron mejores resultados que quienes saltaron de industria en industria. Ahí, la insistencia fue clave.

Pero también está el otro lado: las organizaciones que se adaptan con agilidad suelen crecer más rápido y con mayor impacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta?

Mi conclusión es esta: hay que ser tercos en nuestra manera de adaptarnos.

La combinación de convicción y flexibilidad es lo que nos permite florecer en tiempos de cambio.

La terquedad sin evolución lleva al estancamiento, incluso a la parálisis; la reinvención sin propósito claro, a la pérdida de rumbo. Pero juntas, crean el equilibrio perfecto para seguir floreciendo.

Hablando de reinvención, te invito a escuchar mi entrevista con el chef Aquiles Chávez, un mexicano que ha hecho de la transformación su bandera. Es una charla honesta, divertida e inspiradora. Puedes encontrarla en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, bajo el nombre LAMARCALAB Podcast.

Y recuerda: si no escuchas, no vendes.

