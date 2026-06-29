Sensei rojinegro

Resultados Mundial

México le gana a Chequia y por primera vez en la historia de los Mundiales logra ganar sus tres juegos, a muchos no les gusto las formas, pero lo importante fue que se terminó en primer lugar y el siguiente juego será en casa, el Vasco utilizó a toda su gente, salvo al portero Acevedo. Les toca Ecuador en 16avos, con la gran ventaja de jugar en casa y con su gente, mucha suerte al seleccionado mexicano.

Últimos Duelos entre México vs Ecuador

México 0 – Ecuador 0 – Amistoso Intl USA 30 Junio 2024

México 2 - Ecuador 1 – Mundial Corea/Japón 2002

Ecuador 2 – México 1 – Copa América Chile 2015

México 2 – Ecuador 1 – Copa América Venezuela 2007

México 2 – Ecuador 1 – Copa América Perú 2004

Resultados Mundial

Lunes 22 de Junio

Argentina le gana 2 a 0 a Austria con dos anotaciones de Leo Messi, incluso el astro fallo un penal. Francia lidereado por K. Mbappé en un juego suspendido por lluvia gana 3 – 0 a Iraq. Noruega se le andaba complicando el partido ante Senegal, pero finalmente lo gana 3 – 2 con 2 goles de E. Haaland. Jordania iba ganado y al final cae derrotado ante Argelia por 2 – 1.

Martes 23 de Junio

Portugal baila a Uzbekistán con una goliza de 5 – 0 con de Cristiano Ronaldo. Increíblemente Inglaterra empata con Ghana a cero goles. Panamá se despide de la justa al perder 1 – 0 con Croacia. Colombia arropado por los miles de parceros y muchos mexicanos le ganan 1 – 0 RD Congo.

Miércoles 24 de Junio Jornada No 3.

Suiza le gana a uno de los anfitriones a Canadá por 2 – 1 y lo saca de su casa para continuar en el mundial. Bosnia H. 3 – 1 a Qatar, uno puede seguir y el otro a casa. Marruecos se despacha a Haití 4 – 2, Marruecos califica en 2do lugar y los Haitianos se despiden del mundial. Brasil no tuvo problemas gana 3 – 0 a Escocia y se perfila como uno de los favoritos. Sudáfrica sorprende a Corea y le gana 1- 0 y también lo baja del 2do lugar, los Coreanos decepcionaron en este juego.

Jueves 25 de Junio

Ecuador sorprende a los Alemanes y les gana 2 – 1 y esto les sirve para colarse como un mejor 3º. Costa de Marfil se queda con el 2do lugar de su grupo al ganarle a Curazao por 2 – 0. Países Bajos 3 – 1 a Túnez, toman el liderato y Túnez a casa y con cero puntos. Japón y Suecia empatan a 1 gol en un juego de ida y vuelta muy agradable. Turquía da la sorpresa y le gana 3 – 2 a los Estados Unidos, estos no pierden el liderato y los Turcos esperando se puedan colar a la siguiente ronda.

Viernes 26 de Junio

Francia que para mí es un fuerte candidato, golea 4 – 1 a Noruega que guardaron algunos de sus mejores hombres. Senegal golea 5 – 0 a un Iraq que se va del mundial sin puntos. Cabo Verde empata a cero goles con Arabia Saudita y le alcanza para meterse en segundo lugar de su grupo. España le gana 1 – 0 a Uruguay, los Uruguayos se murieron de nada un error de su porteo Muslera, los hundió y los despacho del mundial un partido muy esperado fue un partido del montón. Egipto e Irán empatan a un gol y a los Egipcios les alcanza para un 2do lugar. Bélgica no tiene piedad y goles 5 – 1 a Nueva Zelanda y por diferencia de goles va al primer lugar.

Sábado 27 de Junio

Inglaterra no tiene problema y le gana a un enjundioso Panamá por 2 – 0, Croacia le gana a Ghana 2 – 1 y entra en 2do lugar. Portugal y Colombia empatan a 0 goles, a los Colombianos les roban un gol y Camilo tiene una excelente actuación. Sorprendentemente RD Congo golea a Uzbekistán 3- 1 y se cuela a los 16vos. Argentina de l a mano de Messi, gana 3 – 1 a Jordania, el mayor logro Jordano fue meterle gol a los Argentinos. Argelia y Austria empatan a tres goles y ambos obtienen su pase.

Ronda de Eliminatorias 16avos

Domingo 28 de Junio

Canadá en tiempo de compensación le gana a Sudáfrica, el marcador fue 1 – 0. Los Canadienses ya están en octavos.

Juegos de 16 avos.

Lunes 29 de Junio

Brasil vs Japón 11.00 am, Alemania vs Paraguay 2.30 pm, Países Bajos vs Marruecos 7.00 pm

Martes 30 de Junio

Costa de Marfil vs Noruega 11.00 am, Francia vs Suecia 3.00 pm, México vs Ecuador 7.00 pm

Miercoles 1º de Julio

Inglaterra vs RD Congo 10.00 am, Bélgica vs Senegal 2.00 pm, Estados Unidos vs Bosnia y H 6.00 pm.

Jueves 2 de Julio

España vs Austria 1.00pm, Portugal vs Croacia 5.00 pm, Suiza vs Argelia 9.00 pm.

Viernes 3 de Julio

Australia vs Egipto 12.00 pm, Argentina vs Cabo Verde 4.00 pm, Colonia vs Ghana 7.30 pm.

Octavos de Final

Sábado 4 de Julio

Canadá vs Por definir 11.00 am

Los 10 + 1 Goleadores Hasta el Momento Mundial 2026

Leo Messi – Argentina – 6 Goles.

Ousmane Dembele – Francia – 4 Goles.

Erling Haaland – Noruega – 4 Goles.

Kylian Mbappe – Francia – 4 Goles.

Vinicius Junior – Brasil – 4 Goles.

Brian Brobbey – Países Bajos – 3 Goles.

Jonathan David – Canadá – 3 Goles.

Elijah Just – Nueva Zelanda – 3 Goles.

Johan Manzambi – Suiza – 3 Goles.

Ismaila Sarr – Senegal – 3 Goles.

Julián Quiñones – México – 2 Goles.

Ranking de FIFA hasta la fase de grupos Top 10

1.- Argentina – 1901.93 Puntos

2.- Alemania – 190193 Puntos

3.- Portugal – 1901.93 Puntos

4.- Países Bajos – 1901.93 Puntos

5.- México – 1901.93 Puntos

6.- Marruecos – 1901.93 Puntos

7.- Francia – 1897.40 Puntos

8.- España – 1864.32 Puntos

9.- Inglaterra – 1829.82 Puntos

10.- Brasil – 1785.19 Puntos

Conforme continúe el Mundial, estas calificaciones podrán cambiar.

Ecos Mundialistas

Los árbitros mexicanos haciéndose presentes en los Mundiales mostrando tarjetas rojas.

España 1982- Brasil contra Argentina, la escuadra Albiceleste perdía 3 – 1 y prácticamente estaba elim1nada de la justa, el arbitro Mario Rubio expulsa a Diego A Maradona por una entrada muy fuerte en contra de Batista. En su primer Mundial Maradona recibe el cartón rojo.

Italia 1990 – Argentina vs Alemania Federal, jugando la final el arbitro Edgardo Codesal expulsa a Pedro Monzón que se convirtió en el primer jugador expulsado en una final de copa del mundo. Y más adelante también expulsa a Gustavo Dezotti, dejando a los Argentinos con nueve hombres.

Estados Unidos 1994 – Ahora le toco a Arturo Brizio Carter y esta vez en el partido de Nigeria en contra de Italia en octavos de final, el colegiado Mexicano saca del campo al Italiano Gianfranco Zola, dejando a su equipo en desventaja, pero logran seguir adelante.

Francia 1998 – El astro Frances, Zidane ve la tarjeta roja al ser expulsado por Arturo Brizi Carter, cuando pisa a un rival, esto en el encuentro entre Francia vs Arabia Saudita. Francia obtiene la victoria y después se proclamará campeona, pero sin su astro Zidane.

En ese mismo Mundial y también nuestro arbitro mexicano Brizio Carter en el partido de Argentina en contra de Países Bajos, expulsa a el Burrito Ariel Ortega por un choque con Van der Sar, los argentinos quedan eliminados.

Corea/Japón 2002 – ahora le toco a Felipe Ramos Rizo en el partido de Francia en contra de Uruguay, Henry le toco la tarjeta roja por una fuerte entrada y el colegiado Mexicano lo saca del partido, Francia tiene una desastrosa Copa del Mundo al ser eliminado y sin meter gol.

En otra actuación de Ramos Rizo en el Brasil contra Inglaterra, Ronaldinho que había metido uno de los goles mas famosos en la Historia de los Mundiales, fue expulsado por una entrada sobre Danny Mills.

Sudáfrica 2010 - Australia vs Alemania, Tim Cahill el mejor jugador Australiano en la historia, fue expulsado en el debut contra Alemania por el “Chiqui Drácula” Marco Antonio Rodríguez, Alemania termina goleando 4 – 0 a los Australianos.

Brasil 2014 – Italia y Uruguay se jugaban el pase a octavos de final. Marco Antonio Rodríguez expulsa al italiano Claudio Marchisio por una fuerte entrada, cuando el partido esta muy cerrado, esto cambio por completo el juego en favor de los Uruguayos, que ganan 1 – 0 y los Italianos quedan eliminados.

¿A qué no lo sabías?

Significados detrás de los escudos de algunas Selecciones, donde existe historia.

México – En el escudo actualizado de la Selección Mexicana, se encuentra una representación directa de la fundación de Tenochtitlan en el año de 1325. Cuando el equipo Mexicano salta a la cancha, lleva el mito de la fundación Azteca y de toda su civilización.

En el escudo actualizado de la Selección Mexicana, se encuentra una representación directa de la fundación de Tenochtitlan en el año de 1325. Cuando el equipo Mexicano salta a la cancha, lleva el mito de la fundación Azteca y de toda su civilización. Australia – El escudo de los Australianos aparecen “el canguro y el Emú”, existe una razón simbólica y filosófica del por qué. Ambos animales no pueden caminar hacia atrás con facilidad. Por eso fueron elegidos para representar una nación y obvio a un equipo, que siempre avanza, sin importar las dificultades.

El escudo de los Australianos aparecen “el canguro y el Emú”, existe una razón simbólica y filosófica del por qué. Ambos animales no pueden caminar hacia atrás con facilidad. Por eso fueron elegidos para representar una nación y obvio a un equipo, que siempre avanza, sin importar las dificultades. Japón – Mucho piensas que el ave que aparece en el escudo es un Cuervo común, pero en realidad es “Yatagarasu”. Una criatura de la mitología Shinto. Tiene tres patas y esta representan los tres clanes antiguos de esa nación. El Yatagarasu es enviado por los Dioses para guiar a sus ejércitos a la victoria. En la cancha, es el guía hacia el gol.

Mucho piensas que el ave que aparece en el escudo es un Cuervo común, pero en realidad es “Yatagarasu”. Una criatura de la mitología Shinto. Tiene tres patas y esta representan los tres clanes antiguos de esa nación. El Yatagarasu es enviado por los Dioses para guiar a sus ejércitos a la victoria. En la cancha, es el guía hacia el gol. Francia - Portan un “Gallo” en su escudo, esto viene de la burla de sus enemigos históricos: Los Romanos, ya que en latín la palabra “Gallus” significaba: habitantes de Galia (Francia). Como Gallo. Los franceses adoptaron al animal como símbolo de vigilancia, valentía y orgullo combativo.

Portan un “Gallo” en su escudo, esto viene de la burla de sus enemigos históricos: Los Romanos, ya que en latín la palabra “Gallus” significaba: habitantes de Galia (Francia). Como Gallo. Los franceses adoptaron al animal como símbolo de vigilancia, valentía y orgullo combativo. Brasil - Su escudo representa la grandeza de la nación sudamericana. Está compuesto por la constelación de la Cruz del Sur y elementos botánicos locales, rama de café y tabaco.

Su escudo representa la grandeza de la nación sudamericana. Está compuesto por la constelación de la Cruz del Sur y elementos botánicos locales, rama de café y tabaco. Alemania – El emblema de Alemania se basa en el Bundesadler o Águila Federal, que simboliza fuerza y soberanía. Su origen se remonta al Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno,

Y que siga rodando, el balón Mundialista.