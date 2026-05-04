Sensei rojinegro

Resultados Juegos de Ida Liguilla

Tigres 3 – 1 a las Chivas, empezaron ganando los del rebaño, pero los Tigres remontaron y terminaron goleando, ahora a terminar la obra en el todavía Akron. Atlas pierde en casa 3 – 2 contra la Máquina, la defensa ahora falló y no podemos estar atenidos a San Camilo para todo, sin ataque no se puede ganar, a dar la cara al Azteca y morirse de algo. En un buen juego América logra empatarles a 3 goles a los Pumas, después de ir perdiendo 3 – 1. Pachuca fue a Toluca y sacó un buen triunfo por 1 – 0, Toluca guardó jugadores pensando en la Concachampions.

Resultados Semifinal Concachampions Juegos de Ida

LAFC derrota 2 – 1 al Toluca, ahora los Diablos Rojos tendrán que ganar y no recibir gol en casa, no parece una tarea difícil.

Tigres fue a Nashville y se trajo un resultado favorable, al ganar por 1 – 0, ahora finiquitar la obra en casa.

Juegos de Vuelta

Martes 5 de Mayo. Tigres vs Nashville SC. 7.30 pm

Miercoles 6 de Mayo. Toluca vs LAFC. 7.30 pm

Juegos de Vuelta Liguilla

Sábado 9 de Mayo

Chivas vs Tigres 7.07 pm, Cruz Azul vs Atlas 9.15 pm

Domingo 10 de Mayo

Pachuca vs Toluca 5.00 pm, Pumas vs América 7.15 pm

Datos Mundialistas

Selecciones importantes que han calificado al Mundial por medio de repechaje

Mundial Catar 2022 – Portugal

Mundial Rusia 2018 – Croacia y Perú

Mundial Brasil 2014 – Uruguay, Portugal y Francia

Mundial Sudáfrica 2010 – Uruguay. Francia y Portugal

Mundial Alemania 2006 – España y Suiza

Mundial Corea / Japón 2002 – Uruguay

La última vez que ganaron un Mundial, Selecciones Top

Argentina – Mundial Catar 2022

Francia – Mundial Rusia 2018

Alemania – Mundial Brasil 2014

España – Mundial Sudáfrica 2010

Italia – Mundial Alemania2006

Brasil – Mundial Corea / Japón 2002

Inglaterra - Mundial Inglaterra 1966

Uruguay – Mundial Brasil 1950

Los goleadores en los últimos 15 Mundiales

Catar 2022 – Kylian Mbappe – Frances – 8 Goles.

Rusia 2018 – Harry Kane – Ingles – 6 Goles.

Brasil 2014 – James Rodríguez – Colombiano – 6 Goles.

Sudáfrica 2010 – Diego Forlán – Argentino – 5 Goles, Miroslav Kloese – Alemán – 5 Goles. Thomas Muller – Alemán – 5 Goles. David Villa – Español – 5 Goles. Wesley Sneijder – Países Bajos – 5 Goles.

Alemania 2006 – Miroslav Klose – Alemán – 5 Goles.

Corea / Japón 2002 – Ronaldo Nazario Lima – Brasileño – 8 Goles.

Francia 1998 – Davor Suker – Croata – 6 Goles.

Estados Unidos 1994 – Oleg Salenko – Rusia – 6 Goles, Hristo Stoitchkov – Búlgaro – 6 Goles.

Italia 1990 – Salvatore Schilliaci – Italiano – 6 Goles.

México 1986 – Gary Lineker – Ingles – 6 Goles.

España 1982 – Paolo Rossi – Italiano- 6 Goles.

Argentina 1978 – Mario Kempes – Argentino – 6 Goles.

Alemania 1974 – Grzegorz Lato – Polaco – 7 Goles.

México 1970 – Gerd Muller -Alemán – 10 Goles.

Inglaterra 1966 – Eusebio Da Silva – Portugués – 9 Goles.

5 casos y cosas en el futbol

La famosa corneta que se usó en el mundial de Sudáfrica, conocida como “Vuvuzela”, originalmente se fabricaba con el cuerno de un antílope africano, llamado Kudú y es utilizado para convocar a la tribu a reuniones.

En la temporada 1920 – 21, el tercer equipo de la región de Valencia, en España. Se le conocía como la “tonelada”, por que la suma del peso de sus 11 jugadores casi llegaba a los mil kilos.

El famoso arbitro italiano Pierluigi Collina, que fue arbitro en la final del mundial en el 2002, de joven fue futbolista, tenia mas facultades regañando a sus compañeros que para jugar, por eso decidió ser arbitro.

Milán en Italia, es la ciudad que tiene dos campeones de la Champions League: el Inter y el Milán.

Edson Arantes Do Nacimento, mejor conocido como “Pele” es el único jugador en el mundo, que se puede considerar Tricampeón mundial. Fue una pieza muy importante en los equipos de 1958 en Suecia y 1970 en México, y participo en 2 partidos de la serie final en 1962 en Chile, cuando lamentablemente se lesiono y eso le impidió estar el día de la consagración.

Invitados al Mundial

Con esta selección termino el análisis de los equipos que participaran en el Mundial 2026.

Suecia

Siendo el deporte mas popular en el país, La Asociación Sueca de Futbol fundada en el año de 1904 es el máximo organismo del fútbol profesional sueco.

Su Primera División conocida por motivos de patrocinio como: Allsvenskan-DHL. Son 16 equipos los que participan en la Liga. Los equipos juegan 30 partidos cada uno, por un total de 240 partidos en la temporada. El campeón de la Allsvenskan se clasifica para la fase previa de la Liga de Campeones. El torneo se juega de: abril a noviembre.

Los equipos participantes son: AIK Estocolmo en la ciudad de Estocolmo, BK Hacken en Gotemburgo, Degerfors IF en Degerfors, Djurgårdens IF Fotboll en Estocolmo, GAIS Gotemburgo en Gotemburgo, Halmstads Bollklubb en Halmstad. Hammarby Idrottsförening en Estocolmo. IF Brommapojkarna en Vallingby. IF Elfsborg en Boras. IFK Göteborg en Gotemburgo, IK Sirius Fotboll en Uppsala. Kalmar FF en Kalmar, Malmo FF en Malmo, Mjällby AIF en Malmo, Mjällby AIF en Hallevik. Sociedad Deportiva Örgryte en Gotemburgo. Västerås SK en Vasteras.

Títulos por Club: Malmo FF con 24 Campeonatos, IFK Goteborg con 18, Orgryte IS con 14 y el IFK Norrkoping con 13.

Selección de Suecia

Su organización está a cargo de la Asociación Sueca de Fútbol, perteneciente a la UEFA y a la FIFA. Se les conoce como: Den Svenska Muren (El Muro Sueco) Blågult (Azul y Amarillo), Tre Kronor (Las Tres Coronas).

Ha tenido varias participaciones exitosas en la Copa Mundial de Fútbol, destacándose la edición de Suecia 1958 donde los suecos fueron subcampeones. Además, han conseguido el tercer lugar en dos ocasiones: Brasil 1950 y Estados Unidos 1994 y un cuarto lugar: Francia 1938.

Ha participado en 12 Mundiales.

Italia 1934. En la primera fase le toco jugar contra Argentina y los derroto 3 – 2, paso a cuartos contra Alemania y perdió 2 – 1.

Francia 1938. Su primer juego fue contra Cuba y lo goleo 8 – 0, pierde en la semifinal contra Hungría 5 – 1, pierde por el tercer lugar 4 – 2 con Brasil.

Brasil 1950. En fase de grupos lo acompañaron: Italia y Paraguay, estaba India, pero abandono el torneo. A Italia le gana 3 – 2, Empata con Paraguay a 2 goles, para la fase final el grupo lo conforman: Brasil, Uruguay y España. Brasil los golea 7 – 1, Uruguay también les gana 3 – 2, logra ganarle a España 3 – 1.

Suecia 1958. El mundial en casa, fue al Grupo No 3. Con Gales, Hungría y México, le dan la bienvenida a México y le ganan 3 – 0. 2 – 1 derrotan a Hungría, Empatan a 0 goles con Gales, en cuartos de final Soviética y ganan 2 – 0, en semi final le ganan 3 – 1 a Alemania. La final la pierden contra Brasil por 5 – 2.

México 1970. Grupo No. 2 con: Israel, Uruguay e Italia. Toluca y Puebla fueron sus sedes, pierden 1 – 0 contra Italia, empatan a 1 gol vs Israel y le ganan a Uruguay 1 – 0. No les alcanza para seguir.

Alemania 1974. Ahora les toca en el Grupo No 3. Y van con: Países Bajos, Bulgaria y Uruguay. Inician empatando a 0 goles con Bulgaria, por igual marcador en contra de Países Bajos y su tercer juego vencen a Uruguay 3 – 0, pasan a la siguiente ronda en el Grupo “B” con: Alemania Federal, Polonia y Yugoslavia. Pierden el primero 1 – 0 contra Polonia, Alemania Federal los golea 4 – 2 y logran ganarle a Yugoslavia 2 – 1.

Argentina 1978. Austria, Brasil y España fueron los de su grupo, su primer juego fue con un empate a 1 gol en contra de Brasil, pierde 1 – 0 en contra de Austria y por el mismo marcador en contra de España.

Italia 1990. Fueron al Grupo “C”. con: Brasil, Costa Rica y Escocia. Fue un muy al torneo ya que no ganaron ningún partido. Primero perdieron 2 – 1 con Brasil. Con igual marcador contra Escocia y Costa Rica, por lógica “0” puntos en la justa.

Estados Unidos 1994. En la primera Fase compartieron Grupo con: Brasil, Rusia y Camerún. Ante Camerún empatan a 2 goles, a Rusia le ganan 3 – 1, y empatan a 1 gol con Brasil. En octavos les toca jugar en contra de Arabia Saudita y le ganan 3 – 1, en cuartos en tanda de penales derrotan a Rumania 5 – 4, en semifinal caen contra Brasil 1 – 0 y por el honroso tercer lugar le ganan a 4 – 0 a Bulgaria.

Corea/Japón 2002. Van al Grupo “F”. Inglaterra, Argentina y Nigeria. Rescatan el empate a 1 gol en contra de Inglaterra, con Nigeria ganan 2 – 1 y a los argentinos le sacan un empate a 1 gol, pasan a octavos y en tiempos extras pierden 2 – 1 con Senegal.

Alemania 2006. En la primera fase le toco el Grupo “B”. Inglaterra, Paraguay y Trinidad y Tobago. Le dieron la bienvenida a Trinidad y Tobago empatando a cero goles, derrotan a Paraguay 1 – 0 y empatan a 2 goles en contra de Inglaterra. En octavos caen por 2 – 0 ante Alemania.

Rusia 2018. Les toca el Grupo “F”. Con México, Corea del Sur y Alemania. Le ganan 1 – 0 a Corea, Pierden 2 – 1 con Alemania y con México se llevan la victoria por 3 – 0. Continúan en octavos y ganan 1 – 0 a Suiza. En cuartos pierden 2 – 0 con Inglaterra.

Califican por medio del repechaje al Mundial 2026, esperando hacer un muy buen papel.

Y que siga, rodando el balón.