Sensei rojinegro

Aunque el rival no era de elite, el juego de la selección fue para mi gusto bueno y también sirvió para olvidarse un poco de lo sucedido en nuestro país el fin de semana. Realmente no hay seguridad de que muchos de los jugadores de este partido puedan colarse al mundial, pero para mí lo que, si queda muy claro que muchos si estarán para el 2030, esta nueva generación de futbolista puede ser y así lo queremos todos, la nueva sangre en el seleccionado nacional. Sabemos que Javier Aguirre se va a cobijar con los dinosaurios incluso hasta con Guillermo Ochoa, sino al tiempo.

La goleada de 4 – 0 fue un buen triunfo, el seleccionado nacional no tuvo rival y el equipo nacional se vio muy bien cobijado con los jugadores de las Chivas que están en buen momento, creo que Javier Aguirre de de tomar en cuenta a Ledesma y a la Hormiga, como también a Julián Quiñones que la está rompiendo en su liga. Ya lo veremos.

Jornada 9 Liga MX

Martes 3 de Marzo

Pachuca vs Necaxa 7.00 pm, Santos vs Cruz Azul 7.00 pm, San Luis vs Mazatlán 9.00 pm, Pumas vs Toluca 9.00 pm.

Miércoles 4 de Marzo

Monterrey vs Querétaro 7.00 pm, Puebla vs Tigres 7.00 pm, Atlas vs Xolos 9.00 pm, América vs Bravos 9.00 pm.

Jornada 10 Liga MX

Viernes 6 de Marzo

Mazatlán vs León 7.00 pm, Necaxa vs Pumas 9.00 pm.

Sábado 7 de Marzo

Pachuca vs Puebla 5.00 pm, Cruz Azul vs San Luis 5.00 pm, Atlas vs Chivas 7.00 pm, Tigres vs Monterrey 9.00 pm.

Domingo 8 de Marzo

Querétaro vs América 5.00 pm, Toluca vs Bravos 7.00 pm, Xolos vs Santos 9.00 pm.

Te acuerdas cuando...

Los jugadores no se le ponían al brinco a los árbitros y en las primeras de cambio, los expulsaban no permitían ningún ademan o mentada, eran otros tiempos. Que sería de Ginac o Nahuel en aquellos tiempos.

También te acuerdas cuando los abanderados no te dejaban poner el balón fuera del área del córner, ahora ya nadie coloca dentro el balón. Y los árbitros lo permiten.

Qué tiempos aquellos cuando se cobraba un córner no te abrazaban o te jaloneaban, parece lucha libre, eran más libres los delanteros y abundaban los goles, ahora ya no.

Las barreras ya no se colocan a la distancia que deben ser.

Como ha cambiado nuestro futbol

Debuts de jugadores mas jóvenes en el Tri Mayor

Gilberto Mora - 16 años

Rafael Márquez – 17 años

Luis Perez – 17 años

Diego Laínez – 18 años

Giovanni Do Santos – 18 años

Entrenadores mejor pagados en sus Selecciones

Carlo Ancelotti – Italiano -Selección Brasileña - 9.5 Millones de Euros.

Thomas Tuche – Alemán – Selección Inglesa – 5.9 Millones de euros.

Julián Nagelsmann - Alemán -Selección Alemán – 4.9 M de Euros

Fabio Cannavaro – Italiano – Selección Uzbekistán – 4 M de Euros

Roberto Martínez – Español -Selección Portugal – 4 M de Euros

Didier Deschamps – Francés – Selección Francia – 3.8 M de Euros

Marcelo Bielsa – Argentino – Selección Uruguay -3.5 M de Euros

Ronald Koeman – País Bajos -Selección Países Bajos – 3 M de Euros

Javier Aguirre – Mexicano – Selección México – 2.9 – M de Euros

Gustavo Alfaro – Argentino – Selección Paraguay – 2.5 M de Euros

Lionel Scaloni – Argentino – Selección Argentino – 2.3 M de Euros

Más invitados Mundial 2026

España

Una de las ligas más seguidas en el mundo, La Primera División de España cuyo nombre comercial es La Liga EA Sports por motivos de patrocinio. Conocida oficialmente como Campeonato Nacional de Liga de Primera División.

La Primera División es, junto a la Segunda División, una de las dos únicas categorías con estatus profesional en España, ambas bajo el amparo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. La Liga Española es considerada una de las cinco grandes ligas europeas.

El torneo se disputa anualmente. Suele empezar a finales del mes de agosto o principios de septiembre y terminar en el mes de mayo o junio del siguiente año. Son 20 equipos los que participan y juegan todos contra todos en dos vueltas. El campeón es el que mas puntos obtenga y los tres últimos equipos descenderán a la Segunda División y, de esta, ascenderán recíprocamente los dos primeros clasificados y un tercero vencedor de un sistema de eliminatorias, reemplazando así a los equipos que desciendan.

Los equipos participantes son: Deportivo Alavés en la ciudad de Vitoria, Levante Unión Deportiva en Valencia, Athletic Club en Bilbao, Real Club Deportivo Mallorca en Mallorca, Atlético de Madrid, en Madrid, Club Atlético Osasuna en Pamplona, FC Barcelona en Barcelona, Real Oviedo en Oviedo, Real Betis en Sevilla, Rayo Vallecano en Madrid, Real Club Celta de Vigo en Vigo, Real Madrid FC en Madrid, Elche Club de Fútbol en Elche, Real Sociedad en San Sebastián, Espanyol de Barcelona en Barcelona, Sevilla FC en Sevilla, Getafe C.F. en Getafe, Valencia C.F. en Valencia, Girona F.C. en Girona, y el Villareal C.F. en Villareal.

El equipo que más títulos ha conseguido es el Real Madrid con 36 y 26 segundos lugares. Le sigue el Barcelona con 28 y 28 segundos lugares y el Atlético de Madrid con 11 y 10 segundos lugares.

Selección de futbol de España

Mejor conocida como “La Furia”, En los últimos años, se ha popularizado simplemente como “La Roja “. La selección española ha disputado dieciséis ediciones del Mundial y fue la anfitriona en 1982. En la edición de 2010 se proclamó campeón del mundo.

Italia 1934. Llego a cuartos de final. En la primera ronda le gano a Brasil 3 – 1. En cuartos tienen un doble juego contra Italia, primero empatan a un gol y después pierden 1 – 0.

Brasil 1950. Fue al Grupo No 2. Inglaterra, Chile y Estados Unidos lo acompañaron. Gano sus tres encuentros, contra Estados Unidos 3 – 1, con Chile 2 – 0 e Inglaterra 1 – 0, pero en la siguiente ronda no le va bien, empata a 2 con Uruguay, Brasil los golea 6 – 1, y Suecia también les gana 3 – 1.

Chile 1962. Pasaron 12 años para volver asistir, pierde 2 juegos y gana 1, sus derrotas fueron: Checoslovaquia 1 – 0 y Brasil 2 – 1 y su triunfo fue contra México 1 – 0.

Inglaterra 1966. Fueron eliminados, participaron en el Grupo No 2, con Alemania Federal, Argentina y Suiza. Los tres marcadores fueron igual 2 – 1, las derrotas fueron con: Argentina y Alemania Federal y su único triunfo contra Suiza.

Argentina 1978. Nuevamente no tuvieron la fortuna de seguir avanzando, fueron colocados en el Grupo No 3. Austria, Brasil y Suecia lo acompañaron, con Austria pierden 2 – 1, con Brasil empatan a 0 goles, Suecia es derrotada 1 – 0.

España 1982. Mundial en casa, Grupo No 5. Honduras, Irlanda del Norte y Yugoslavia. Un empate a 1 gol contra Honduras, triunfo 2 -1 ante Yugoslavia y derrota ante Irlanda 1 – 0. En la segunda Fase van al Grupo “B” con otros equipos europeos: Alemania Federal e Inglaterra. Pierden ante Alemania 2 – 1 y con Inglaterra empatan a 0 goles y se despiden de su mundial.

México 1986. Son cobijados en nuestro país, por la gran colonia española, me toco asistir a sus juegos en Guadalajara en el Jalisco contra Brasil que lo pierden 1 – 0 en un juego polémico, en el 3 de marzo contra Irlanda del Norte ganan 2 -1, van a Monterrey contra Argelia y ganan 3 – 0. En octavos van a Querétaro y golean 5 – 1 a Dinamarca, en cuartos juegan en Puebla contra Bélgica terminan empatados y se van a penales, pierden 6 – 5 y llegan hasta ahí.

Italia 1990. Grupo “E”. Bélgica, Uruguay y Corea del Sur. Inician empatando a 0 goles con Uruguay, 3 – 1 les ganan a los coreanos y vuelven a ganar, ahora Bélgica 2 – 1, van a octavos para jugar contra Yugoslavia, pero pierden 2 – 1.

Estados Unidos 1994. Van al Grupo “C” con Alemania, Corea del Sur y Bolivia. Empatan a 2 goles con Corea del Sur, vuelven a empatar ahora a 1 gol contra Alemania y le ganan a Bolivia 3 – 1, acceden a los octavos y golean a Suiza por 3 – 0, en cuartos de final llegan contra Italia y no logran superarlos al perder 2 – 1.

Francia 1998. Prácticamente no tienen que viajar lejos, Paraguay, Nigeria y Bulgaria en el Grupo “D”. el equipo nigeriano los sorprende y los derrota 3 – 2, con Paraguay empatan a 0 goles y Bulgaria le propinan una goleada de 6 – 1, pero ya no siguen participando.

Corea / Japón 2002. Con un paso perfecto en la primera ronda ganan sus tres juegos: 3 – 1 a Eslovenia, mismo marcador a Paraguay, y 3 – 2 Sudáfrica. En octavos llegan hasta tiempo extras y empatan a 1 gol en contra de Irlanda y se tienen que ir a penales y lo ganan 3 – 2, en cuartos de final les toca la sorprendente Corea del Sur y después 120 minutos empatados a cero goles, Corea les gana en los penales 5 – 3.

Alemania 2006. Grupo “H”, vuelven a tener la primera ronda a modo, al ganar sus tres partidos. Primero 4 – 0 aUcrania, 3 – 1 a Túnez, sufren en su tercer juego, pero ganan 1 – 0 contra Arabia Saudita. Francia fue su rival en octavos y no le pudieron ganar y caen 3 – 1.

Sudáfrica 2010. En este mundial logran su primer y único campeonato. Grupo “H”. Chile, Suiza y Honduras. Inician perdiendo 1 – 0 en contra de Suiza. A Honduras le ganan 2 – 0 y también ganan 2 – 1 a Chile. Pasan sobre Portugal en octavos 1 – 0, en cuartos Paraguay es su rival y lo derrotan 1 – 0, en la semifinal en un juego muy cerrado logran pasar sobre Alemania 1 – 0. La final en un juego muy peleado y en tiempos extras derrotan 1 – 0 a Países Bajos llevándose el ansiado campeonato.

Brasil 2014. Grupo “B”, inician con Países Bajos que quieren tomar desquite de la final del 2010 y golean a la escuadra española 5 – 1, en su segundo juego Chile también les gana 2 – 0, su tercer partido es en contra de Australia y lo ganan 3 – 1, terminan en el lugar No 23 del Campeonato. Rusia 2018.

Catar 2022. Otra vez les toca el Grupo “B”, ahora con Portugal, Irán y Marruecos. En un juego con muchos goles empatan a 3 goles con Portugal, donde Cristiano Ronaldo hace los 3 goles para su equipo. 1 – 0 le ganan a Irán y empatan a 2 goles en contra de Marruecos, logran llegar a octavos y su rival es Rusia, los rusos se llevan el triunfo en la tanda de penales al ganar 4 – 3.

Tienen asegurado su lugar en el mundial 2026 y también en el 2030 al ser uno de los países anfitriones, su siguiente eliminatoria la tendrá que jugar para el mundial de Arabia Saudita en 2034.

