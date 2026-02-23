Sensei rojinegro

Resultados Jornada 7 Liga MX

Tigres cae en casa contra Pachuca 2 – 1, después de ir ganando. América ahora si se soltó y golea 4 – 0 al Puebla ¿será la resurrección de las águilas? León por fin gana a costa del Santos 2 – 1, Toluca finiquitó en 15 minutos su partido, ganándole 3 – 0 al Necaxa. Tijuana y Mazatlán no se hacen daño y empatan a 1 gol. Pumas continua invicto en el torneo y escalando lugares no tuvo problemas en derrotar a un Monterrey inoperante por 2 – 0. Querétaro vs Bravos fue suspendido.

Atlas se levanta de 2 – 0 remonta y logra ganar por 3 – 2 al San Luis, se hace presente su delantero Agustín Rodríguez debutando con el gol del gane. Chivas pierde 2 – 1 ante la Máquina de la Cruz Azul, le rompen su marca de invicto a los rojiblancos, pero siguen de líderes de la competencia.

Jornada 8 Liga MX

Viernes 27 de Febrero

Querétaro vs Santos 7.00 pm, Mazatlán vs Pachuca 7.00 pm, Juárez vs Atlas 9.00 pm, Xolos vs Pumas 9.06 pm

Sábado 28 de Febrero

San Luis vs Puebla 5.00 pm, Toluca vs Chivas 5.00 pm, León vs Necaxa 7.00 pm, Monterrey vs Cruz Azul 7.00pm, América vs Tigres 9.00 pm

Próximo juego de la Selección Mexicana rumbo al Mundial

México vs Islandia - 25 de febrero a las 8:00 pm, en Querétaro

Últimos 5 partidos

México 2 - Islandia 1. Amistoso Internacional el 29 de mayo del 2021.

México 3 – Islandia 0. Amistoso Intl. 23 de Marzo 2018.

México 1 – Islandia 0. Amistoso Intl. 08 de Febrero 2017.

México 0 – Islandia 0. Amistoso Intl. 24 de Marzo 2010.

México 0 – Islandia 0. Amistoso Intl. 18 de Noviembre 2003.

Casos y cosas en los Mundiales

Las 11 más grandes goleadas en los mundiales

España 7 – Costa Rica 0. - Mundial Catar 2022

Portugal 7 – Corea del Norte 0.- Sudáfrica 2010

Turquía 7 – Corea del Sur 0. – Suiza 1954

Uruguay 7 – Escocia 0. – Suiza 1954

Polonia 7 – Haití 0. - Alemania 1974

Alemania 8 – Arabia Saudita 0. – Corea / Japón 2022

Uruguay 8 – Bolivia 0 – Brasil 1950

Suecia 8 – Cuba 0 – Francia 1938

Hungría 9 – Corea del Sur. – Suiza 1954

Yugoslavia 9 – Zaire 0. – Alemania 1974

Hungría 10 – El Salvador 1 – España 1982

Las 11 goleadas que ha recibido México en los Mundiales

Alemania 6 – México 0 – Mundial Argentina 1978

Argentina 6 – México 3 – Uruguay 1930

Brasil 5 – México 0 – Suiza 1954

Brasil 4 – México 0 – Brasil 1950

Hungría 4 – México 0 – Suecia 1958

Francia 4 – México 1 – Uruguay 1930

Yugoslavia 4 – México 1 – Brasil 1950

Italia 4 – México 1 – México 1970

Chile 3 – México – Uruguay 1930

Suecia 3 – México 0 – Suecia 1958

Suecia 3 – México 0 – Rusia 2018

Invitados al Mundial

Alemania

La Bundesliga - en alemán: Fußball-Bundesliga. Se empezó a disputar en 1963, a partir de la unificación de los antiguos campeonatos locales llamados Oberligen.

El Campeonato inicia en agosto y termina en mayo. La Bundesliga es considerada una de las cinco grandes ligas europeas junto con la Premier League inglesa, la Primera División española, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa.

Son 18 equipos los que participan en la Bundesliga, que son: F. C. Augsburgo en la ciudad de Augsburgo, Bayer Leverkusen en Leverkusen, Bayern de Múnich en Múnich, Borussia Dortmund en Dortmund, Borussia Mönchengladbach en Monchengladbach, FC Colonia en Colonia, Eintracht Fráncfort en Francfort, Sport-Club Friburgo en Friburgo, Hamburgo FC en Hamburgo, FC Heidenheim 1846 en Heidenheim, R B Leipzig en Leipzig, 1. FSV Mainz 05 en Maguncia, F.C. San Pauli en Hamburgo, VfB Stuttgart en Stuttgart, F. C. Union Berlín en Berlín, TSG 1899 Hoffenheim en Hoffenheim, VfL Wolfsburgo en Wolfsburgo y el Werder Bremen en Bremen.

El equipo que más campeonatos lleva es el: Bayern de Múnich con 33 Campeonatos, Borussia Dortmund 5 títulos y el Borussia Mönchengladbach también con 5 títulos.

Selección de Alemania

La selección de fútbol de Alemania es una de las que mas a participado en los mundiales, ha conseguido 4 campeonatos: Suiza 1954, en Alemania 1974, en Italia 1990 y en Brasil 2014. Y también tienen 4 sub campeonatos en su haber: en 1966 frente a Inglaterra, en 1982 frente a Italia, en 1986 frente a Argentina y en 2002 frente a Brasil.

Su primera participación mundialista fue en Italia 1934. En la ronda de octavos le gano a Bélgica 5 – 2, paso a cuartos contra Suecia y la derrota 2 – 1, en semifinales caen ante Checoslovaquia 3 – 1, en el juego por el tercer lugar les toca jugar contra Austria y le ganan 3 – 2.

Francia 1938. Les toca jugar contra Suiza 2 veces en el primer juego empatan a 1 gol y tienen que jugar otro partido, el cual pierden 4 – 2 contra los suizos.

Hay que tomar en cuenta que del Mundial de 1954 al Mundial 1990 Jugo como Alemania Federal.

Y que a partir del Mundial de 1994 a la actualidad como Alemania Reunificada.

Suiza 1954. En el sorteo les toco el Grupo “B”, con Hungría, Turquía y Corea del Sur. Golean a Turquía 4 -1, pierden con Hungría 8 – 3 y golean 7 – 2 a Corea del Sur, califican a cuartos de final y van en contra de Yugoslavia y le ganan 2 – 0. En la semifinal golean 6 – 1 a Austria, en la final se vuelven a encontrar a Hungría, 3 -2 le ganaron y obtienen su primer campeonato mundial.

Suecia 1958. Grupo No 1, Argentina, Irlanda del Norte, Checoslovaquia. Le da la bienvenida a los argentinos y los golean 3 – 1, con Checoslovaquia dio un buen juego de ir perdiendo 2 – 0 termino empatando a 2 goles, termina empatando también a 2 goles con Irlanda del Norte y le alcanza para seguir en cuartos y le ganan a Yugoslavia 1 – 0, Suecia en la semifinal les gana 3 – 1 e irían por el tercer lugar contra Francia y terminan en tanda de panales perdiendo 6 – 3.

Chile 1962. Chile, Italia y Suiza en el Grupo “B”, Inician en contra de Italia y empatan a 0 goles, su segundo partido es contra Suiza y le ganan 2 – 1, a Chile también le ganan por 0, en cuartos van contra Yugoslavia y pierden 1 – 0.

Inglaterra 1966. En este mundial les toca jugar en el Grupo “B” con: Argentina, España y Suiza. Inicia en contra de Suiza con una contundente goleada de 5 – 0, con los argentinos empatan a 0 goles y en su tercer partido ganan 2 – 1 a España, Uruguay fue su rival en cuartos y no tuvo problema en pasar 4 – 0, la semifinal fue Unión Soviética y también gana 2 – 1, la gran final la juega con el anfitrión Inglaterra y como no recordar ese juego tan polémico donde el balón no entro y fue marcado como gol, el ganador y campeón fue Inglaterra ganando 4 – 2.

México 1970. El Grupo “D” en la primera ronda en la ciudad de León, Gto. Perú, Bulgaria y Marruecos, estuvieron compartiendo el grupo. Marruecos le jugo al tu por tu pero no les alcanzo y pierden 2 – 1, a Bulgaria lo golea 5 – 2, con Perú también ganan 3 – 1, y siguen a cuartos donde cobran venganza y derrotan 3 – 2 a Inglaterra, van al estadio Azteca a jugar contra Italia y pierden 4 – 3, como no recordar los que lo vivimos al legendario Franz Beckenbauer “el Kaiser” jugar con el hombro dislocado e inmovilizado, todo un profesional. Gana por el tercer lugar a los uruguayos por 1 – 0.

Argentina 1978. La primera fase con: Polonia, Túnez y México, empatan a 0 goles con Polonia, humillan y golean a México 6 – 0, empatan también a 0 goles con Túnez. En la segunda fase van al Grupo “A”. Países Bajos, Italia y Austria. 0 – 0 con Italia, otro empate a 2 goles con Países Bajos, pierden 3 – 2 contra Austria y terminan eliminados.

España 1982. El Grupo “B” fue colocado con: Austria, Argelia y Chile. Los argelinos le dan la bienvenida al mundial y los derrotan 2 – 1, se desquitan con los chilenos ganando 4 – 1, con Austria ganan 1 – 0, y van a la segunda fase al Grupo “2” con: Inglaterra y España. Con los ingleses empatan a 0 goles, con España ganan 2 – 1, van a la semifinal contra Francia y en un juego muy cerrado que se va hasta los penales y ganan 5 – 4. La final es contra Italia y pierden 3 – 1.

México 1986. En la ciudad de Querétaro fue su Grupo “E”, Uruguay, Escocia y Dinamarca. Comienzan empatando a 1 gol contra Uruguay, a Escocia le ganan 2 – 1, Dinamarca los derrotan 2 – 0. Les alcanza para pasar a los octavos contra Marruecos y logran seguir al ganar 1 – 0, van a la ciudad de Monterrey a jugar contra México, con un partido empatado a 0 goles se van a penales y lo ganan 4 – 1. En la semifinal pasan sin problemas 2 – 0 contra Francia. La final la pierden contra Argentina 3 – 2, comandada por Diego Maradona.

Italia 1990. En este mundial logran el ansiado campeonato y fue jugando la final contra Argentina, cobrando revancha, inicio en el Grupo “D”. Colombia, Yugoslavia, Emiratos Árabes fueron sus compañeros. Empiezan ganando 4 – 1 a Yugoslavia, 5 – 1 fue otra goliza contra Emiratos Árabes y con Colombia empataron a 1 gol. En octavos van contra Países Bajos y triunfan por 2 – 1, en cuartos en un juego muy apretado ganan 1 – 0 a Checoslovaquia, la semifinal la juegan contra Inglaterra y se van a penales y la ganan 4 – 3. Pasan a la gran final conta argentina y logran el campeonato al ganar 1 – 0.

Estados Unidos 1994. Acompañados de otro europeo, España con Bolivia y Corea del Sur. Bolivia no fue obstáculo y le ganan 1 – 0, España si fue un rival complicado y empatan a 1 gol, Corea del Sur le dio pelea, pero logran ganar 3 – 2. Su rival en octavos fue Bélgica y también le ganan 3 -2, se topan en cuartos contra Bulgaria en la ciudad de Nueva York y caen 2 – 1.

Francia 1998. Fueron colocados en el Grupo “F”. Yugoslavia, Irán y los Estados Unidos. Le dan la bienvenida al equipo americano con un 2 – 0, empatan con los yugoslavos y derrotan por 2 – 0 a los iraníes. En octavos se enfrentan a un equipo mexicano que les dio pelea, pero logran ganar 2 – 1, pero en cuartos los croatas los frenan al ganarles 3 – 0.

Corea / Japón 2002. Tuvo un mundial casi perfecto, llego a la final, pero la perdió, en su camino en el Grupo “E” con Arabia Saudita, Camerún e Irlanda. Masacran a Arabia Saudita 8 – 0, con Irlanda empatan a 1 gol y a con Camerún ganan 2 – 0. En octavos se cruzan contra Paraguay y le ganan 1 – 0, en cuartos también ganan 1 – 0 a los Estados Unidos. En semifinal en un partido muy cerrado avanzan derrotando a Corea del Sur también 1 – 0. Brasil les gana 2 – 0 en la gran final.

Alemania 2006. Mundial en casa y con su gente, el Grupo “A”, esta vez con: Costa Rica, Ecuador y Polonia. 4 – 2 derrotan a Costa Rica, 1 – 0 a Polonia y a Ecuador 3 – 0, Suecia fue el rival en octavos y pasan sobre ellos por 2 – 0, en cuartos después del tiempo regular y tiempos extras en la tanda de penales logran avanzar sobre Argentina por 4 – 2, se topan con Italia en la semifinal y pierden 2 – 0, juegan por el tercer lugar contra Portugal y lo derrotan 3 – 1.

Sudáfrica 2010. Les toca un grupo relativamente fácil, el Grupo “D”. acompañando a Ghana, Australia y Serbia. 4 – 0 ganan contra Australia, sorpresivamente caen 1 – 0 contra Serbia, a los ghaneses les ganan 1 – 0. En octavos dando un muy buen juego derrotan a Inglaterra 4 – 2, en cuartos de final otra goliza, ahora sobre Argentina 4 – 0, se encuentra en la semifinal a España y pierden 1 – 0, por el tercer lugar juegan en contra de Uruguay en un juego de muchos goles, ganan 3 – 2.

Brasil 2014. Grupo “G”. Portugal, Estados Unidos y nuevamente Ghana. Portugal cae por 4 – 0 con todo y Cristiano, Ghana le saca el empate a 2 gol, a los Estados Unidos ganan 1 – 0. Argelia en Octavos ganan 2 – 1, un rival muy fuerte Francia en cuartos, pero les ganan 1 – 0. En la semifinal le propinan una histórica goliza a Brasil por 7 – 1, la final se la ganan a Argentina 1 – 0 con todo y Messi.

Rusia 2018. Después de ser campeón, en esta edición tienen un decepcionante torneo. Suecia, Corea del Sur y México. México les gana 1 – 0 con el gol memorable del Chucky Lozano, remontan contra Suecia y ganan 2 – 1, pierden 2 – 0 con Corea del Sur y no califican.

Catar 2022. Otra vez tienen un muy decepciónate mundial, van al Grupo “E” con Japón, España y Costa Rica. Japón les da la bienvenida ganándoles 2 – 1, a España le empatan a 1 y a Costa Rica le gana 4 – 2 y no siguen en el torneo.

El mundial 2026, puede ser el torneo donde busquen olvidar sus últimos 2 mundiales.

Y que siga rodando, el balón.