Sensei rojinegro

Resultados Jornada 4 Liga MX

Puebla y Toluca, increíblemente empatan a 0 goles en una detestable cancha, los Pumas se sirven con la cuchara grande y le propinan una goleada de 4 – 0 al Santos, en un juego de muchos goles Cruz Azul le gana 4 – 3 a los Bravos en la frontera norte. América por fin mete gol y le gana 2 – 0 al Necaxa, Chivas sigue con su buen paso 4 de 4 nadie le quita el primer lugar, la hormiga vuelve anotar. Atlas con el camión atrás le gana al Mazatlán 1 - 0 en su gira de despedida y sin Camilo Vargas.

Viniendo de atrás el Monterrey empató a 2 goles con los Xolos. Tigres en su visita al León lo derrota 2 -1, en este juego se dio la primera expulsión en el futbol mexicano de André P Gignac, la verdad se salvó muchas veces durante su estadía en nuestra liga, siempre prepotente y grosero hasta que se topó con un árbitro que no le tembló la mano. Querétaro y Pachuca no se hacen daño y empatan a 0 goles.

Copa de Campeones de la Concacaf

Juegos de ida Fecha 1 Primera Ronda

Martes 3 de Febrero

Forge FC vs Tigres 6.00 pm en Ontario, Canadá. Olimpia vs América 8.00 pm en Tegucigalpa, Honduras, San Diego FC vs Pumas 10.00 pm, San Diego, California.

Miércoles 4 de Febrero

Club Xelaju vs Monterrey 7.00 pm, Ciudad de Guatemala, Vancouver FC vs Cruz Azul 9.00 pm, British Columbia, Canadá.

Jornada 5 Liga MX

Viernes 6 de Febrero

Tigres vs Santos 7.00 pm, Necaxa vs San Luis 7.00 pm, Xolos vs Puebla 9.00 pm, Mazatlán vs Chivas 9.00 pm.

Sábado 7 de Febrero

Querétaro vs León 5.00 pm, Toluca vs Cruz Azul 5.00 pm, Atlas vs Pumas 7.00 pm, Pachuca vs Bravos 7.00 pm, América vs Monterrey 9.00 pm.

Anécdotas y cosas chuscas en el futbol mundial

En 1949 todos los jugadores del club Torino de Italia murieron en un accidente aéreo, para el mundial de 1950 en Brasil, la selección italiana prefirió trasladarse en barco y sus entrenamientos los realizaban en la cubierta del trasatlántico, todos lo balones que llevaban terminaron en el mar. El equipo italiano quedo eliminada en su primer partido.

El equipo de la Jaiba Brava, de la Liga de Expansión de México, tiene su estadio en el estado de Tamaulipas, este estadio se encuentra ubicado geográficamente en dos municipios diferentes, la mitad del campo esta en Tampico y la otra mitad en Ciudad Madero.

En la copa mundial en Uruguay en 1930, la indumentaria de los futbolistas eran camisetas de manga larga y el cuello se cerraba con un cordón.

Con hambre, pero contentos

La importancia del Mundial para los brasileños fue ilustrada por el presidente de la República, Joao Goulart, cuando declaró: “No tenemos arroz, ni pan, pero tenemos a Pelé, Garrincha, Amarildo. Y tenemos la Copa. Es lo principal”. Los brasileños consiguieron su segundo título en Chile-62.

Al mejor jugador de Francia 1938 se le cayó el pantalón cuando disparó el penal en el triunfo de Italia frente a Brasil por 2-1. Giuseppe Meazza tomó carrera y quedó en paños menores. Rápidamente se levantó el short con la mano derecha y convirtió el tiro desde los doce pasos.

Los 10 equipos que más han participado en los Mundiales

Brasil - 23 Participaciones (*)

Alemania - 21 (*)

Argentina - 20 (***)

Italia - 18 (**)

México - 18 (*)

España - 18 (***)

Inglaterra - 17 (*)

Francia - 17 (*)

Uruguay - 16 (***)

Bélgica - 15 (*)

(*) Incluye el Mundial 2026

(**) Italia puede sumar 19 si gana su reclasificación al mundial 2026

(***) Incluye el Mundial 2026 y Mundial 2030 (Anfitriones)

Las 10 camisetas más vendidas de jugadores en 2025

Lamine Yamal – Barcelona – 1,315,000 Unidades

Lionel Messi – Inter de Miami - 1,278,000

Robert Lewandowski – Barcelona – 1,110,000

Kylian Mbappe – Real Madrid – 1,020,000

Vinicius Jr. – Real Madrid – 992,000

Giorgian De Arrascaeta – Flamengo – 975,000

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr F. C. – 925,000

Bruno Fernandes - Manchester United F. C. – 878,000

Harry Kane - Bayern de Múnich – 865,000

Rodrygo Silva – Real Madrid – 798,000

Casos y cosas de nuestro futbol

Algunos equipos de futbol con ranas en su escudo

Amazonia IFC – Brasil

Olimpia Novara – Italia

FC Ependes – Suiza

Zapoos Tallin – Estonia

Maracas United Foot Ball Club – Trinidad y Tobago

Riversdale SC – Australia

SV Zeilsheim – Alemania

Konkola Blades – Zambia

FV 1920 Queichheim – Alemania

Oratorio Senna Lodigiana – Italia

Frog Milano – Italia

Deportivo Ixtapan – México

Langhiranese Calcio – Italia

USC Wilfleinsdorf – Austria

Invitados al Mundial

Países Bajos

Futbol en los Países Bajos

La Eredivisie, literalmente en neerlandés «División de Honor» o «División Premier», también conocida como División de Honor de los Países Bajos. Organizada por la Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos, inicio en el año de 1956.

La competición se disputa anualmente, empezando en el mes de agosto y terminando a mediados de mayo del siguiente año. Consta de un grupo único integrado por 18 clubes de fútbol. Siguiendo un sistema de liga, se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones: una en campo propio y otra en campo contrario, hasta disputarse un total de 34 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar.

La liga tienen un total de 18 equipos en su primera división, que son: PSV Eindhoven que juega en la ciudad de Eindhoven, Feyenoord en Roterdam, Ajax de Amsterdam, AZ Alkmaar en Alkamaar, FC Utrecht en Utrecht, FC Twente Enschede en Enschede, SC Heerenveen en Heerenveen, NEC Nijmegen en Nimega, FC Groningen en Groninga, Go Ahead Eagles Deventer en Deventer, Sparta Rotterdam en Rotterdam, PEC Zwolle en Zwolle, Fortuna Sittard en Sittard, Excelsior Rotterdam en Rotterdam, NAC Breda en Breda, Heracles Almelo en Almelo, FC Volendam en Volendam, SC Telstar en Velsen.

Equipos con mayor número de Campeonatos: Ámsterdam FC Ajax con 28 títulos, le sigue el Philips S.V. con 23 y el Fernoord Rotterdam con 11.

Selección de Países Bajos

Mejor conocida como “La Naranja Mecánica”, aunque también se les llama: Tulipanes o Oranje. Compite desde el año de 1905 como seleccionado nacional. Su organización está a cargo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.

Ha participado en doce ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, donde ha sido subcampeona en tres ediciones de la competición: 1974, 1978 y 2010; y además fue semifinalista en otras dos ediciones: 1998 y 2014.

Italia 1934, solo jugó un partido y fue contra Suiza y perdió el duelo 3 – 2.

Francia 1938. También jugó un solo partido y fue goleado por Checoslovaquia 3 – 0.

Alemania 1974. Pasó bastante tiempo para poder llegar nuevamente a un mundial. En la primera fase va al Grupo 3 con: Suecia, Bulgaria y Uruguay. Los resultados fueron: derrota 2 – 0 aUruguay, Con Suecia empatan a 0 goles, golean 4 – 1 a Bulgaria. Y accede al Grupo 1 con: Brasil, Alemania y Argentina. Humilla a los argentinos 4 – 0, a Alemania Democrática, también le ganan 2 – 0, a Brasil le ganan 2 – 0. Pierden la Final 2 – 1 con Alemania Federal.

Argentina 1978. Grupo No 4 les toco participar con: Perú, Escocia e Irán. Golean a los iraníes 3 – 0, empatan a 0 goles con Perú, con Escocia pierden 3 – 2. Pasan a Segunda Ronda al Grupo “A”. Alemania Federal, Austria e Italia fueron sus rivales. Golean a Austria por 5 – 1, empatan a 2 con Alemania Federal y a los italianos les ganan 2 – 1. Juegan la final contra Argentina y pierden por 3 – 1.

Italia 1990, participa en el Grupo “F”, con Inglaterra, Irlanda y Egipto, inician empatando con Egipto, con Inglaterra también empata, pero a 0 goles y otro empate contra Irlanda a 1 gol, pasa a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares y se topa contra Alemania Federal y pierde por 2 – 1.

Estados Unidos 1994, van al Grupo “F”, con Arabia Saudita, Bélgica y Marruecos. Arabia Saudita fue su primera víctima por 2 – 1, con Bélgica pierde 1 – 0, con Marruecos vuelven a ganar 2 – 1. Pasa a octavos y derrotan a Irlanda 2 -0, acceden a cuartos contra Brasil y pierden 3 – 2.

Francia 1998, comandan el Grupo “E”, con: México, Bélgica y Corea del sur, empatan a 0 goles contra los belgas, golea a los coreanos 5 – 0, y con México empatan a 2 goles. En octavos van contra Yugoslavia y ganan 2 – 1, en cuartos derrotan a los argentinos por 2 – 1, la semifinal la pierden contra Brasil en penales por 4 – 2, en el juego por el tercer lugar lo pierden 2 – 1 contra Croacia.

Alemania 2006, en la primera fase les toca el Grupo “C”, Serbia Montenegro, Costa de Marfil y Argentina. A Serbia les gana 1 – 0, a Costa de Marfil también le gana 2 – 1, con Argentina en un juego muy cerrado empatan a 0 goles. En octavos pierden contra Portugal por 1 – 0.

Sudáfrica 2010, Japón, Dinamarca y Camerún, los acompañaron en el Grupo “E”, ganan sus tres juegos, primero a Dinamarca 2 – 0, a Japón 1 – 0 y a Camerún 2 – 1, terminan de lideres del grupo, siguen en octavos contra Eslovaquia y lo ganan 1 – 0, a cuartos derrotan a los brasileños 2 – 1, en semifinales también pasan sobre Uruguay 3 – 2 y la final la pierden en tiempos extras 1 – 0 contra España.

Brasil 2014, le toca el Grupo “B”, inician dándole una goleada a España 5 – 1, a Australia le ganan 3 – 2, a Chile lo derrotan por 2 – 0, en octavos van contra México y le ganan 2 – 1, con el famoso “no fue penal”. En cuartos de final le ganan a Costa Rica 4 – 3 en penales y también en semifinales y en penales por 4 – 2 pierden contra Argentina. Por el 3er lugar juegan le ganan 3 -0 a los brasileños.

Catar 2022, comparten grupo con el anfitrión y con: Senegal y Ecuador. Debutan ganándole a Senegal 2 – 0, empatan a 1 gol con Ecuador y a los de casa le ganan 2 – 0. En octavos les tocan los Estados Unidos y le ganan 3 – 1, se topan con Argentina en cuartos y después de un empate a 2 goles, terminan perdiendo 4 – 3 en penales.

Países Bajos participó de 11 Mundiales. Jugó 55 partidos, de los cuales ganó 30, empató 14 y perdió 11. Marcó 96 goles y recibió 52. Tiene una efectividad del 63,03% (solo superada por Brasil y Alemania) y ocupa el octavo puesto en la tabla histórica, a sólo 6 puntos del séptimo, España.

El mundial 2026 será su 12ava participación.

Y que siga rodando, el balón.