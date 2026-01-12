Sensei rojinegro

Resultados Jornada No 1 Liga MX

Inició el torneo con los Bravos visitando al Mazatlán, los fronterizos se llevan el triunfo 2 – 1, el otro equipo de la frontera Xolos en un insípido empate a cero goles le da la bienvenida al América, Atlas gana 1 – 0 de local, en un clásico partido de inicio de primera fecha, Camilo fue el héroe. Chivas no tiene problemas y derrota por 2 – 0 al Pachuca.

León le gana 2 – 1 al Cruz Azul, a la máquina le anulan un gol de ultimo minuto polémico. Necaxa fue a visitar al Santos y lo golea en su casa por 3 – 1. Toluca gana 1 – 0, de visitante con un cuadro alterno, el Monterrey fue la víctima, Torrent no parece el técnico ideal de los regios. Querétaro le saca un punto visitando a los Pumas, marcador final de 1 – 1. Tigres visita al San Luis y lo derrota 2 – 1, con doblete de Marcelo Flores.

Jornada No 2 Liga MX

Martes 13 de Enero

Pachuca vs León 7.00 pm, Puebla vs Mazatlán 7.00 pm, Necaxa vs Monterrey 7.00 pm, Bravos vs Chivas 9.00 pm.

Miércoles 14 de Enero

Cruz Azul vs Atlas 5.00 pm, América vs San Luis 7.00 pm, Querétaro vs Xolos 7.00 pm, Tigres vs Pumas 9.00 pm, Toluca vs Santos 9.00 pm.

Jornada No 3 Liga MX

Viernes 16 de Enero

Mazatlán vs Monterrey 9.00 pm.

Sábado 17 de Enero

Chivas vs Querétaro 5.00 pm, Atlas vs Necaxa 5.00 pm, Tigres vs Toluca 7.00 pm, Cruz Azul vs Puebla 9.00 pm, Xolos vs San Luis 9.00 pm.

Domingo 18 de Enero

Pumas vs León 12.00 pm, Santos vs Bravos 5.00 pm, Pachuca vs América 7.00 pm.

Anécdotas y cosas chuscas en el Futbol Mundial

Sucedió que, en el mundial de 1930 en Uruguay, el equipo boliviano quiso homenajear a los anfitriones. La idea fue que los 11 jugadores bolivianos portaran una letra en su camiseta para formar la frase: “Viva Uruguay”, pero uno de los jugadores no apareció en el campo por enfermedad, y en la foto oficial apareció la frase: “Viva Urugay”, no llego la otra “u”.

En el Mundial de 1994 en los Estados Unidos, el jugador boliviano Marco Etcheverry entro de cambio al minuto 79 contra Alemania y fue expulsado al minuto 82, sin haber tocado el balón.

En un hecho insólito padre e hijo jugaron en dos mundiales, con diferentes selecciones Martí Ventolra con España en 1934 en Italia, y su hijo José con México en el mundial de 1970.

Los 10 jugadores mejor cotizados de la Liga MX a diciembre 2025

Gilberto Mora - mexicano 17 años – Xolos de Tijuana – Valor $10 millones de euros

Marcel Ruiz – mexicano 25 años – Toluca - $9 millones de euros

German Berterame – nacionalizado 27 años – Monterrey – $8.5 millones de euros

Armando González – mexicano 22 años – Chivas - $7 millones de euros

Federico Pereira – uruguayo 25 años – Toluca - $6.5 millones de euros

Diego Laínez – mexicano 25 años – Tigres - $5.5 millones de euros

Nicolás Castro – argentino 25 años – Toluca - $5.5 millones de euros

Israel Reyes – mexicano 25 años – América - $5 millones de euros

Rómulo Zwarg – brasileño 25 años – Tigres - $5 millones de euros

Franco Romero – argentino 25 años – Toluca - $4 millones de euros

Los 10 jugadores que bajaron su precio Liga MX a diciembre 2025

Allan Saint-Maximin -francés 28 años – América – Valor $10 millones de euros

Alexis Vega – mexicano 28 años – Toluca - $9 millones de euros

Luis A Malagón – mexicano 28 años – América - $7 millones de euros

Anthony Martial – francés 30 años – Monterrey -$6 millones de euros

Mateusz Bogusz – polaco 24 años – Cruz Azul - $6 millones de euros

João Paulo Días – portugués 33 años – Toluca - $6 millones de euros

Sergio Canales – español 34 años – Monterrey - $5 millones de euros

Lucas Ocampos – argentino 34 años – Monterrey - $4.5 millones de euros

Carlos Rotondi – argentino 28 años – Cruz Azul - $3 millones de euros

Amaury Morales – mexicano 20 años – Cruz Azul - $1 millones de euros

¿Sabes en cuántos estadios se jugaron los Mundiales? Resumen No. 1

Uruguay 1930 - 3 Estadios: Estadio Centenario – Montevideo – 90,000 espectadores, Gran Parque Central – Montevideo – Estadio Pocitos – Montevideo – 1,000.

Italia 1934 – 8 Estadios: Stadio Nazionale- Roma - 40,000 espectadores, Stadio Littoriale – Bolonia – 38,000, Giovanni Berta – Florencia - 40,000, Stadio Luigi Ferraris – Génova – 35,000, Stadio San Ciro – Milán – 35,000, Stadio Giorgio Ascarelli – Nápoles – 40,000. Stadio Littorio – Trieste – 25,000, Stadio Benito Mussolini – Turín – 40,000.

Francia 1938 – 10 Estadios: Fort Carre – Antibes – 7,000 espectadores, Parc Lescure – Burdeos – 35,000, Stade de la Cavee Verte – 3,000, Stade de la Meinau – Estrasburgo – 29,000, S. Victor Boucquey – Lille – 15,000 – S Velodrome – Marsella – 60,000, Parque de los Príncipes – Paris – 49,500, Olympique de Colombes – Paris – 45,124, S Velodrome Municipal – Reims – 9,000, S Chapou - Toulouse – 22,000.

Brasil 1950 – 6 Estadios: Maracaná – Rio de Janeiro – 183,000 espectadores, Estadio Pacaembú – Sao Paulo – 45,000, Estadio Ilha do Retiro – Recife – 60,000, Estadio Independencia – 25,000 – Belo Horizonte, Estadio Durival de Britto e Silva – Curitiba – 12,000, Estadio Eucaliptos – Porto Alegre – 7,000.

Suiza 1954 – 6 Estadios: Wankdorf-Stadion – Berna – 64,600 espectadores, St. Jakob Stadion – Basilea – 54,800, Stade Olympique de La Pontaise – Lausanne – 50,000, Stade des Charmilles – Ginebra – 36,000, Stadio Comunale di Cornaredo – Lugano – 35,800, Hardturm-Stadion – Zúrich – 34,800.

Suecia 1958 – 12 Estadios: Ryavallen – Boras – 19,400 espectadores, Tunavallen – Eskilstuna – 13,103, Estadio Råsunda – Solna – 37,000, Estadio Ullevi – Gotemburgo – 43,200, Örjans Vall – Halmstad – 18,000, Estadio Olimpia Helsingborg – Helsingborg – 17,000, Malmo Stadion – Malmo – 28,000, Norrköping Idrottspar – Norrköping – 21,000, Behrn Arena – Orebro – 12,000, Estadio Järnvallen – Sandviken – 21,000, Rimnersvallen – Uddevalla – 17,778, Arosvallen – Västerås – 12,000.

Chile 1962 – 4 Estadios: Estadio Carlos Dittborn – Arica – 12,670 espectadores, Estadio Nacional de Chile – Santiago – 75,500, Estadio Sausalito – Viña del Mar – 23,491, Estadio Codelco El Teniente – Rancagua – 15,650.

Inglaterra 1966 – 8 Estadios: Villa Park – Birmingham – 52,000 espectadores, Goodison Park – Liverpool – 50,151, Wembley – Londres – 98,600, White City – Londres – 76,567, Old Trafford – Manchester – 58,000, Ayresome Park – Middlesbrough – 40,000, Estadio Hillsborough - Sheffield – 42,730, Roker Park – Sunderland – 40,310.

México 1970 – 5 Estadios: Estadio Azteca - CDMX – 110,000, Estadio Jalisco – Guadalajara – 56,000, Estadio Cuauhtémoc – Puebla – 36,000, Estadio Nou Camp – León – 30,000, Estadio Luis Gutiérrez Dosal – Toluca – 30,000.

Alemania 1974 – 9 Estadios: Olímpico de Múnich – Múnich – 80,000, Olímpico de Berlín – Berlín – 86,000, Volksparkstadion – Hamburgo – 62,000, Westfalenstadion – Dortmund -54,000, Rheinstadion – Düsseldorf – 67,000, Parkstadion – Gelsenkirchen – 72,000, Waldstadion – Fráncfort – 61,000, Heinz-von-Heiden-Arena – Hanover – 65,000, Neckarstadion -Stuttgart – 71,000.

Argentina 1978 – 6 Estadios: José Amalfitani – Buenos Aires – 49,318, Monumental – Buenos Aires – 76,609, Ciudad de Mendoza – Mendoza – 47,542, Córdoba – Córdoba – 46,986, Mundialista – Mar de la Plata – 42,563, Gigante de Arroyito – Rosario -41,465.

Más invitados al Mundial 2026

Suiza

El Futbol en Suiza es unos de los deporte mas importantes, La Asociación Suiza de Fútbol (ASF-SFV) es el máximo organismo del fútbol profesional en Suiza y fue fundada en 1895, y fue miembro fundador de la FIFA a laen 1904 y a la UEFA en 1954.

La Superliga de Suiza (oficialmente, Swiss Super League), denominada también Raiffeisen Super League por motivos de patrocinio, es la competición profesional de mayor categoría en el sistema de ligas de fútbol de Suiza, organizada por la Asociación Suiza de Fútbol. Fundada en el año de 1931, como la primera liga profesional del fútbol suizo.

Actualmente compiten 12 equipos y el último clasificado desciende a la segunda categoría, la Challenge League.

Los equipos participantes en la liga son: FC Basilea, con sede en Basilea, Grasshopper-Club Zürich en Zurich, FC Lucerna en Lucerna, FC Lugano en Lugano, Football Club Lausanne-Sport en Lausanne, FC St Gallen en San Galo, Servette Football Club Genève en Ginebra, FC Sion en Sion, FC Thun en Thun, FC Winterthur en Winterthur, Young Boys de Berna en Berna, Fussballclub Zürich en Zurich.

Los equipos que han obtenido más campeonatos son: Grasshopper-Club Zúrich con 27 títulos, Basilea con 21, Young Boys y Servette ambos con 17 títulos.

Selección de Suiza

Su organización está a cargo de la Asociación Suiza de Fútbol, perteneciente a la UEFA, conocida como: A-Team Nati, Rossocrociati – Cruces Rojas.

Los máximos logros de esta escuadra son: llego a la final de los Juegos Olímpicos de 1924, y en los mundiales a cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol en 1934, 1938 y 1954.

Su primera participación en un mundial fue en Italia 1934, solo jugo dos partidos, el primero contra Países Bajos al que le gano 3 – 2 y el segundo contra Checoslovaquia perdiendo 3 – 2.

Francia 1938, inicio empatando contra Alemania a un gol, y también con Hungría pierde 2 – 0.

Brasil 1950, le toco compartir su grupo con: México, Brasil y Yugoslavia. Pierde 3 – 0 con Yugoslavia, empata a 2 goles con el anfitrión y le gana a México 2 – 1. Y no califica.

Suiza 1954, en el Grupo 4 con puras selecciones europeas: Inglaterra, Italia y Bélgica. Inicia derrotando 2 – 1 a Italia, pierde con Inglaterra 2 – 0 y le gana a Bélgica 4 – 1, califica a la siguiente ronda y va contra Austria, pierde 7 – 5 en serie de penales.

Chile 1962, en el grupo B, acompañado de: Alemania Federal, Chile e Italia. Chile lo derrota 3 – 1, Alemania 2 – 0 y lo despide de la justa Italia ganándole 3 – 0.

Inglaterra 1966, Su grupo fue el No 2. Alemania, Argentina y España lo acompañaron. Los alemanes los golean 5 – 0, España gana 2 – 1 y Argentina con un 2- 0 los despacha del mundial.

Estados Unidos 1994, pasaron varios años para volver a un mundial, ahora su grupo fue el “A “, Rumania, Estados Unidos y Colombia los acompañaron, con Estados Unidos empataron a 1 gol, a Rumania la golean 4 – 1, con Colombia caen 2 – 0, pero acceden a la siguiente ronda y les toca España, con el que pierden 3 – 0.

Alemania 2006, 12 años pasaron para volver a un mundial, fue al Grupo G con Francia, Togo y Corea del Sur, en su primer juego en un partido muy cerrado empatan a cero goles con Francia, a Togo y a Corea del Sur los derrotan por 2 – 0. Ucrania les toca en Octavos de final y pierden en tanda de penales al no anotar ningún tiro, perdiendo 3 – 0.

Sudáfrica 2010, su grupo fue el H, sus acompañantes fueron: España, Honduras y Chile, empezó jugando contra España al que derrotan 1 – 0, Chile les devuelve la cortesía por igual marcador y Honduras les empata a cero goles y no logran seguir.

Brasil 2014, Francia, Ecuador y Honduras los acompañan en el Grupo “E”, inician derrotando a Ecuador por 2 – 1, Francia los golea 5 – 2, con Honduras se desquitan 3 – 0, y Argentina los regresa a su tierra ganándoles 1 – 0.

Rusia 2018, le toca el Grupo E, con Brasil, Costa Rica y Serbia, con Brasil empatan a 1 gol, a Serbia lo derrotan 2 – 1, con Costa Rica empatan a 2 goles, van a octavos contra Suecia y lo pierden 1 – 0.

Catar 2022, les toca el Grupo “G”, Brasil, Camerún y Serbia, repiten dos equipos de su último mundial, a Camerún le ganan 1 – 0, Brasil le gana 1 – 0, a Serbia le gana 3 – 0, pero en octavos de final Portugal los golea 6 – 1.

Las expectativas para el mundial 2026 son altas.

Y que siga rodando, el balón.