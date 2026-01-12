Sensei rojinegro

Inició el torneo con los Bravos visitando al Mazatlán, los fronterizos se llevan el triunfo 2 – 1, el otro equipo de la frontera Xolos en un insípido empate a cero goles le da la bienvenida al América, Atlas gana 1 – 0 de local, en un clásico partido de inicio de primera fecha, Camilo fue el héroe. Chivas no tiene problemas y derrota por 2 – 0 al Pachuca.León le gana 2 – 1 al Cruz Azul, a la máquina le anulan un gol de ultimo minuto polémico. Necaxa fue a visitar al Santos y lo golea en su casa por 3 – 1. Toluca gana 1 – 0, de visitante con un cuadro alterno, el Monterrey fue la víctima, Torrent no parece el técnico ideal de los regios. Querétaro le saca un punto visitando a los Pumas, marcador final de 1 – 1. Tigres visita al San Luis y lo derrota 2 – 1, con doblete de Marcelo Flores. Martes 13 de EneroPachuca vs León 7.00 pm, Puebla vs Mazatlán 7.00 pm, Necaxa vs Monterrey 7.00 pm, Bravos vs Chivas 9.00 pm.Miércoles 14 de EneroCruz Azul vs Atlas 5.00 pm, América vs San Luis 7.00 pm, Querétaro vs Xolos 7.00 pm, Tigres vs Pumas 9.00 pm, Toluca vs Santos 9.00 pm. Viernes 16 de EneroMazatlán vs Monterrey 9.00 pm.Sábado 17 de EneroChivas vs Querétaro 5.00 pm, Atlas vs Necaxa 5.00 pm, Tigres vs Toluca 7.00 pm, Cruz Azul vs Puebla 9.00 pm, Xolos vs San Luis 9.00 pm.Domingo 18 de EneroPumas vs León 12.00 pm, Santos vs Bravos 5.00 pm, Pachuca vs América 7.00 pm. Sucedió que, en el mundial de 1930 en Uruguay, el equipo boliviano quiso homenajear a los anfitriones. La idea fue que los 11 jugadores bolivianos portaran una letra en su camiseta para formar la frase: “Viva Uruguay”, pero uno de los jugadores no apareció en el campo por enfermedad, y en la foto oficial apareció la frase: “Viva Urugay”, no llego la otra “u”.En el Mundial de 1994 en los Estados Unidos, el jugador boliviano Marco Etcheverry entro de cambio al minuto 79 contra Alemania y fue expulsado al minuto 82, sin haber tocado el balón.En un hecho insólito padre e hijo jugaron en dos mundiales, con diferentes selecciones Martí Ventolra con España en 1934 en Italia, y su hijo José con México en el mundial de 1970. SuizaEl Futbol en Suiza es unos de los deporte mas importantes, La Asociación Suiza de Fútbol (ASF-SFV) es el máximo organismo del fútbol profesional en Suiza y fue fundada en 1895, y fue miembro fundador de la FIFA a laen 1904 y a la UEFA en 1954.La Superliga de Suiza (oficialmente, Swiss Super League), denominada también Raiffeisen Super League por motivos de patrocinio, es la competición profesional de mayor categoría en el sistema de ligas de fútbol de Suiza, organizada por la Asociación Suiza de Fútbol. Fundada en el año de 1931, como la primera liga profesional del fútbol suizo.Actualmente compiten 12 equipos y el último clasificado desciende a la segunda categoría, la Challenge League.Los equipos participantes en la liga son: FC Basilea, con sede en Basilea, Grasshopper-Club Zürich en Zurich, FC Lucerna en Lucerna, FC Lugano en Lugano, Football Club Lausanne-Sport en Lausanne, FC St Gallen en San Galo, Servette Football Club Genève en Ginebra, FC Sion en Sion, FC Thun en Thun, FC Winterthur en Winterthur, Young Boys de Berna en Berna, Fussballclub Zürich en Zurich.Los equipos que han obtenido más campeonatos son: Grasshopper-Club Zúrich con 27 títulos, Basilea con 21, Young Boys y Servette ambos con 17 títulos. Selección de SuizaSu organización está a cargo de la Asociación Suiza de Fútbol, perteneciente a la UEFA, conocida como: A-Team Nati, Rossocrociati – Cruces Rojas.Los máximos logros de esta escuadra son: llego a la final de los Juegos Olímpicos de 1924, y en los mundiales a cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol en 1934, 1938 y 1954.Su primera participación en un mundial fue en Italia 1934, solo jugo dos partidos, el primero contra Países Bajos al que le gano 3 – 2 y el segundo contra Checoslovaquia perdiendo 3 – 2.Francia 1938, inicio empatando contra Alemania a un gol, y también con Hungría pierde 2 – 0.Brasil 1950, le toco compartir su grupo con: México, Brasil y Yugoslavia. Pierde 3 – 0 con Yugoslavia, empata a 2 goles con el anfitrión y le gana a México 2 – 1. Y no califica.Suiza 1954, en el Grupo 4 con puras selecciones europeas: Inglaterra, Italia y Bélgica. Inicia derrotando 2 – 1 a Italia, pierde con Inglaterra 2 – 0 y le gana a Bélgica 4 – 1, califica a la siguiente ronda y va contra Austria, pierde 7 – 5 en serie de penales.Chile 1962, en el grupo B, acompañado de: Alemania Federal, Chile e Italia. Chile lo derrota 3 – 1, Alemania 2 – 0 y lo despide de la justa Italia ganándole 3 – 0.Inglaterra 1966, Su grupo fue el No 2. Alemania, Argentina y España lo acompañaron. Los alemanes los golean 5 – 0, España gana 2 – 1 y Argentina con un 2- 0 los despacha del mundial.Estados Unidos 1994, pasaron varios años para volver a un mundial, ahora su grupo fue el “A “, Rumania, Estados Unidos y Colombia los acompañaron, con Estados Unidos empataron a 1 gol, a Rumania la golean 4 – 1, con Colombia caen 2 – 0, pero acceden a la siguiente ronda y les toca España, con el que pierden 3 – 0.Alemania 2006, 12 años pasaron para volver a un mundial, fue al Grupo G con Francia, Togo y Corea del Sur, en su primer juego en un partido muy cerrado empatan a cero goles con Francia, a Togo y a Corea del Sur los derrotan por 2 – 0. Ucrania les toca en Octavos de final y pierden en tanda de penales al no anotar ningún tiro, perdiendo 3 – 0.Sudáfrica 2010, su grupo fue el H, sus acompañantes fueron: España, Honduras y Chile, empezó jugando contra España al que derrotan 1 – 0, Chile les devuelve la cortesía por igual marcador y Honduras les empata a cero goles y no logran seguir.Brasil 2014, Francia, Ecuador y Honduras los acompañan en el Grupo “E”, inician derrotando a Ecuador por 2 – 1, Francia los golea 5 – 2, con Honduras se desquitan 3 – 0, y Argentina los regresa a su tierra ganándoles 1 – 0.Rusia 2018, le toca el Grupo E, con Brasil, Costa Rica y Serbia, con Brasil empatan a 1 gol, a Serbia lo derrotan 2 – 1, con Costa Rica empatan a 2 goles, van a octavos contra Suecia y lo pierden 1 – 0.Catar 2022, les toca el Grupo “G”, Brasil, Camerún y Serbia, repiten dos equipos de su último mundial, a Camerún le ganan 1 – 0, Brasil le gana 1 – 0, a Serbia le gana 3 – 0, pero en octavos de final Portugal los golea 6 – 1.Las expectativas para el mundial 2026 son altas.Y que siga rodando, el balón.