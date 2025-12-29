Sensei rojinegro

De todo un poco

Liga MX novedades

Ahora sí que no se midió nuestra Liga Mx, con la propuesta que quieren hacer para el próximo Campeonato. La monumental “Ideota” que traen es hacer lo mismo que las Ligas de Béisbol de nuestro país.

Les explico; quieren que ahora que no se podrán contemplar los seleccionados para la liguilla, que los 8 calificados puedan escoger jugadores de los equipos eliminados para reforzar sus escuadras, todavía está en estudio como seria esto y la mecánica que se deberá de aplicar, pero eso si esta propuesta es solo para el siguiente torneo, no les basto que todos los equipo puedan usar a todos sus extranjeros en la alineación, esa es nuestra honorable liga.

Liga MX Los 5 Jugadores más regulares y consistentes del 2025, Torneos Clausura 2025 y Apertura 2025

Agustín Palavecino – Argentino – Necaxa

Álvaro Fidalgo – Español/Mexicano – América

Alexis Vega – Mexicano – Toluca

Juan Brunetta – Argentino – Tigres

José Paradela – Argentino – Cruz Azul

Copa Campeones de la Concacaf 2026

27 equipos son los que jugaran este torneo

México: Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Pumas.

Estados Unidos: Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy, Philadelphia Union, San Diego FC, Cincinnati, Los Ángeles FC, Nashville SC.

Canadá: Vancouver Whitecaps, Vancouver FC, Ottawa, Forge FC.

Honduras: Real España, Olimpia.

Trinidad y Tobago: Defence Force.

Costa Rica: Cartaginés, Alajuelense.

Guatemala: Xelajú.

Panamá: Sporting San Miguelito.

Jamaica: Mount Pleasant.

República Dominicana: O&M FC.

Del total de 27 clubes, 22 comenzarán a jugar en la primera ronda y 5 recibieron pase directo a los octavos de final.

Los equipos que entran directamente a octavos son:

Mount Pleasant de Jamaica, como Campeón de la Copa Caribeña de la Concacaf 2025.

Alajuelense de Costa Rica, como Campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Inter de Miami de Estados Unidos, como Campeón de la Major League Soccer 2025.

Toluca de México, Campeón del Torneo Clausura 2025, mejor ubicado en la temporada 2024-25.

Seattle Sounders de Estados Unidos, Campeón de la Leagues Cup 2025.

La primera ronda se jugará en febrero del día 03 al 12 con los equipos mexicanos.

Para los equipos de la MLS del 17 al 26 de febrero.

Los premios para el Mundial 2026 en millones de dólares

Campeón se lleva $ 50 MDD, Aprox $ 901 Millones de Pesos.

Subcampeón: $ 33 MDD - $ 595 Millones de Pesos.

Tercer Lugar: $ 29 MDD - $ 524 Millones de Pesos.

Cuarto Lugar: $ 27 MDD - $ 487 Millones de Pesos.

Del 5º al 8º Lugar: $ 19 MDD - $ 342 Millones de Pesos.

Del 9º al 16avo Lugar: $ 15 MDD – $ 270 Millones de Pesos.

Del 17avo al 32avo Lugar: $ 11 MDD - $ 198 Millones de Pesos.

Del 33avo al 48avo Lugar: $ 9 MDD - $ 162 Millones de Pesos.

Casos y cosas del futbol mundial

Algunos equipos que tienen antorchas en sus escudos

CD Covadonga – España

Al-Sinaa SC – Irak

Al-Riffa SC – Bahrein

Al-Rayyan SC – Qatar

CA San Luis – Argentina

Club Franciscain – Martinica

Al-Arabi CSC – Emiratos Árabes Unidos

Thriamvos Serviana – Grecia

Kazma SC – Kuwait

El Dakhleya SC – Egipto

Holmen IF – Noruega

Il Bjarg – Noruega

Más invitados al Mundial

Austria

El futbol en Austria viene siendo el 2do deporte más popular, ya que el esquí alpino es el número uno. La Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) es el máximo organismo del fútbol profesional en Austria y fue fundada en 1904, aunque se afilió a la FIFA en 1905 y a la UEFA en 1954.

Se dice que el futbol profesional inició en el país en el año de 1890 y que la primera liga empezó en 1911. Participan en la UEFA. Cuenta con 12 equipos en su liga. Se le conoce como: La Bundesliga de Austria o como Admiral Bundesliga por motivos de patrocinio.

La creación de la Bundesliga sirvió para profesionalizar este deporte en el país, siguiendo un modelo muy similar al de la Bundesliga alemana.

La competición consta de dos fases, participan doce equipos y cada temporada comienza a finales de julio para terminar en abril del año siguiente. En la liga regular, los doce equipos se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones —una en campo propio y otra en campo contrario— hasta sumar 22 jornadas.

Los equipos participantes en su Liga son: FK Austria Viena que juega sus partidos en la ciudad de Viena, FC Blau-Weiß Linz en Linz, Grazer Athletik-Sport Klub en Graz, Linzer Athletik-Sport-Klub en Linz, Sportklub Rapid Wien en Viena, Fútbol Club Salzburgo en Salzburgo, Sportclub Rheindorf Altach en Ried, Sportklub Sturm Graz en Graz, Turn- und Sportverein Hartberg en Hartberg, Wolfsberger Athletik Club en Wolfsberg y el Wattener Sportgemeinschaft Tirol en Innsbruck.

Sportklub Rapid Wien es el club con mas campeonatos obtenidos con 32 Títulos, le siguen: FK Austria Viena con 24, el Fútbol Club Salzburgo con 17.