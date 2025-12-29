Sensei rojinegro

De todo un pocoAhora sí que no se midió nuestra Liga Mx, con la propuesta que quieren hacer para el próximo Campeonato. La monumental “Ideota” que traen es hacer lo mismo que las Ligas de Béisbol de nuestro país.Les explico; quieren que ahora que no se podrán contemplar los seleccionados para la liguilla, que los 8 calificados puedan escoger jugadores de los equipos eliminados para reforzar sus escuadras, todavía está en estudio como seria esto y la mecánica que se deberá de aplicar, pero eso si esta propuesta es solo para el siguiente torneo, no les basto que todos los equipo puedan usar a todos sus extranjeros en la alineación, esa es nuestra honorable liga. Liga MX Los 5 Jugadores más regulares y consistentes del 2025, Torneos Clausura 2025 y Apertura 2025 27 equipos son los que jugaran este torneoDel total de 27 clubes, 22 comenzarán a jugar en la primera ronda y 5 recibieron pase directo a los octavos de final.Los equipos que entran directamente a octavos son:La primera ronda se jugará en febrero del día 03 al 12 con los equipos mexicanos.Para los equipos de la MLS del 17 al 26 de febrero. Algunos equipos que tienen antorchas en sus escudos AustriaEl futbol en Austria viene siendo el 2do deporte más popular, ya que el esquí alpino es el número uno. La Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) es el máximo organismo del fútbol profesional en Austria y fue fundada en 1904, aunque se afilió a la FIFA en 1905 y a la UEFA en 1954.Se dice que el futbol profesional inició en el país en el año de 1890 y que la primera liga empezó en 1911. Participan en la UEFA. Cuenta con 12 equipos en su liga. Se le conoce como: La Bundesliga de Austria o como Admiral Bundesliga por motivos de patrocinio.La creación de la Bundesliga sirvió para profesionalizar este deporte en el país, siguiendo un modelo muy similar al de la Bundesliga alemana.La competición consta de dos fases, participan doce equipos y cada temporada comienza a finales de julio para terminar en abril del año siguiente. En la liga regular, los doce equipos se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones —una en campo propio y otra en campo contrario— hasta sumar 22 jornadas.Los equipos participantes en su Liga son: FK Austria Viena que juega sus partidos en la ciudad de Viena, FC Blau-Weiß Linz en Linz, Grazer Athletik-Sport Klub en Graz, Linzer Athletik-Sport-Klub en Linz, Sportklub Rapid Wien en Viena, Fútbol Club Salzburgo en Salzburgo, Sportclub Rheindorf Altach en Ried, Sportklub Sturm Graz en Graz, Turn- und Sportverein Hartberg en Hartberg, Wolfsberger Athletik Club en Wolfsberg y el Wattener Sportgemeinschaft Tirol en Innsbruck.Sportklub Rapid Wien es el club con mas campeonatos obtenidos con 32 Títulos, le siguen: FK Austria Viena con 24, el Fútbol Club Salzburgo con 17.