Sensei rojinegro

Pachuca vs Pumas - Jueves 20 de Nov. Estadio Hidalgo, 7.00 pm

Tijuana vs Cd. Juárez – Jueves 20 de Nov. Estadio Caliente, 9.00 pm

Selección Mexicana

Lo mejor del juego de la Selección Mexicana vs Uruguay, para mi fueron 2 cosas: primero ver como Gilberto Mora no se achico y tomó el mando del equipo a pesar de lo cortado que estuvo el juego donde abundaron las patadas y lo otro fue que se volvió al uniforme verde, México es verde que se dejen de inventos.

En lo futbolístico a poquito más de 200 días del Mundial, la verdad no le veo pies ni cabeza a nuestro cuadro Nacional, la verdad la gestión del Vasco Aguirre no me gusta, ojalá me equivoque, pero no se ve futuro.

Selección Mexicana vs Paraguay

Últimos Resultados entre estos equipos

Agosto 2022 México 0 – Paraguay 1 Amistoso Internacional

Marzo 2019 México 4 - Paraguay 2 Amistoso Internacional

Julio 2017 México 2 - Paraguay 1 Amistoso Internacional

Mayo 2016 México 1 - Paraguay 0 Amistoso Internacional

Julio 2015 México 1 - Paraguay 1 Panamericanos

Liga MX

Tabla de puntos de los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025

1.- Toluca 74 Puntos

2.- Tigres 69 Puntos

3.- América 68 Puntos

4.- Cruz Azul 68 Puntos

5.- Monterrey 59 Puntos

6.- Pachuca 50 Puntos

7.- Guadalajara 50 Puntos

8.- Necaxa 48 Puntos

9.- Bravos de Juárez 47 Puntos

10.- Xolos 43 Puntos

11.- León 43 Puntos

12.- Pumas 42 Puntos

13.- Querétaro 40 Puntos

14.- Atlas 35 Puntos

15.- San Luis 34 Puntos

16.- Mazatlán 31 Puntos.

17.- Santos 27 Puntos

18.- Puebla 21 Puntos

Debutantes en las Copas del Mundo

Selecciones que han debutado en las últimas 14 ediciones

Cabo Verde - Mundial: Canadá- Estados Unidos – México 2026

Uzbekistán - Mundial: Canadá- Estados Unidos – México 2026

Jordania - Mundial: Canadá- Estados Unidos – México 2026

Qatar – Mundial Qatar 2022

Panamá - Rusia 2018

Islandia - Rusia 2018

Bosnia – Herzegovina – Brasil 2014

Eslovaquia – Sudáfrica 2010

Costa de Marfil – Alemania 2006

Angola – Alemania 2006

Togo – Alemania 2006

Ucrania – Alemania 2006

Trinidad & Tobago – Alemania 2006

Ghana – Alemania 2006

China – Corea – Japón 2002

Ecuador – Corea – Japón 2002

Eslovenia – Corea – Japón 2002

Senegal – Corea – Japón 2002

Sudáfrica – Francia 1998

Croacia – Francia 1998

Jamaica – Francia 1998

Japón – Francia 1998

Arabia Saudita – USA 1994

Grecia – USA 1994

Nigeria – USA 1994

Costa Rica – Italia 1990

Emiratos Árabes – Italia 1990

Irlanda – Italia 1990

Canadá – México 1986

Dinamarca – México 1986

Irak – México 1986

Camerún – España 1982

Argelia – España 1982

Nueva Zelanda – España 1982

Honduras – España 1982

Kuwait – España 1982

Túnez – Argentina 1978

Irán – Argentina 1978

Australia – Alemania 1974

Haití – Alemania 1974

Alemania Oriental – Alemania 1974

Zaire – Alemania 1974

Casos y cosas del futbol

Los equipos calificados a la Liguilla y Play In: Su valor en el mercado

Liguilla

1.- Toluca – 26 Jugadores – Valor 75.8 Millones de Euros.

2.- Tigres – 32 Jugadores – Valor 70.8 M. de Euros.

3.- Cruz Azul – 27 Jugadores – Valor 82.1 M. de Euros.

4.- América – 27 Jugadores – Valor 107 M. de Euros.

5.- Monterrey – 25 Jugadores – Valor 70 M. de Euros.

6.- Chivas – 31 Jugadores – Valor 67 M. de Euros.

Play In

7. - Tijuana – 27 Jugadores – Valor 43 M. de Euros.

8. - Juárez – 24 Jugadores – Valor 37.5 M. de Euros.

9.- Pachuca – 27 Jugadores – Valor 48 M. de Euros.

10.- Pumas – 21 Jugadores – Valor 42 M. de Euros.

Más penales a favor en los últimos 3 torneos

Monterrey 15 penales, 11 anotados 4 fallados efectividad 73%.

Cruz Azul 14 penales, 11 anotados, 3 fallados efectividad 79%.

Pumas 13 penales, 10 anotados, 3 fallados, efectividad 77%.

Xolos 13 penales, 12 anotados, 1 fallado, efectividad 92%.

Chivas 11 penales, 7 anotados, 4 fallados, efectividad 64%.

León 11 penales, 8 anotados, 3 fallados, efectividad 73%.

Tigres 9 penales, 8 anotados, 1 fallado, efectividad 92%.

San Luis 8 penales, 6 anotados, 2 fallados, efectividad 75%.

Atlas 8 penales, 6 anotados, 2 fallados, efectividad 75%.

América 8 penales, 6 anotados, 2 fallados, efectividad 75%.

Un invitado más al Mundial 2026

Ecuador

La Liga Profesional de Fútbol, conocida comercialmente como Liga Pro, o por sus siglas LPFE, y legalmente denominada como Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. Fue creada en 2018 y forma parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Tiene 2 categorías denominadas Serie A con 16 Equipos y la Serie B categorías con 12 Equipos. En el año de 1970 se empezó a crear la Liga Profesional y no fue hasta 2018 que se llegó a concretar.

Los equipos en la Seria A son: Aucas con sede en Quito, Barcelona de Guayaquil, en Guayaquil, Delfín en Manta, Deportivo Cuenca en Cuenca, El Nacional de Quito en Quito, Emelec en Guayaquil, Independiente del Valle en San Juan Bautista de Sangolquí, Libertad en Loja, Liga Deportiva Universitaria en Quito, Macará en Ambato, Deportivo Manta en Manta, Mushuc Runa Sporting Club en Ambato, Orense en Machala, Técnico Universitario en Ambato, Universidad Católica en Quito y Vinotinto Ecuador en Quito.

Quito tiene 5 equipos, Guayaquil y Manta con 2 equipos cada ciudad.

Los equipos con más campeonatos: con 16 Barcelona de Guayaquil, con 14 Emelec, El Nacional y la Liga de Quito con 13 cada uno.

Selección de Ecuador

Participa en la Conmebol. Está controlada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mejor conocida como: "El Tri" y el “Tricolor“. Fue fundada en 1925 y se incorporó a la FIFA en 1926. En sus inicios, fue una de las selecciones más débiles de Conmebol, pues el fútbol en Ecuador recién se profesionalizó en 1957.

Dentro de su historia se ha clasificado a 5 Copas del Mundo.

La primera fue en Corea – Japón 2002. Participo junto con México, Italia y Croacia. Con Italia pierde 2 – 0, con México también pierde 2 – 1 y a Croacia lo derrota 1 – 0. No pasa de la primera ronda.

Alemania 2006 fue su segunda aparición, quedo en el Grupo “A” con: Alemania, Costa Rica y Polonia. En su primer juego derrota a Polonia 2 – 0, a Costa Rica le gana 3 – 0, y finalmente pierde 3 – 0 con el anfitrión Alemania. Paso a Octavos contra Inglaterra y pierde 1 – 0, quedando en duodécima posición.

Ocho años después hace su tercera aparición en el mundial de Brasil 2014, le toca en el grupo “E” con: Francia, Suiza y Honduras. Con Suiza pierde 2 – 1, a Honduras lo derrota 2 – 1 y con Francia empata a 0 goles. No califica a octavos.

Nuevamente espero 8 años para su siguiente mundial. Catar 2022. Accedió al Grupo “A” con los de casa, Catar, Países Bajos y Senegal. Derrotan al local por 2 – 0. Empatan con Países Bajos a un gol. Senegal los derrota 2 – 1 y los despide del Mundial.

Clasificaron al Mundial 2026 y están conscientes que deben mejorar su participación en esta justa.

Y que siga, rodando el balón.