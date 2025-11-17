Sensei rojinegro

Pachuca vs Pumas - Jueves 20 de Nov. Estadio Hidalgo, 7.00 pmTijuana vs Cd. Juárez – Jueves 20 de Nov. Estadio Caliente, 9.00 pm Lo mejor del juego de la Selección Mexicana vs Uruguay, para mi fueron 2 cosas: primero ver como Gilberto Mora no se achico y tomó el mando del equipo a pesar de lo cortado que estuvo el juego donde abundaron las patadas y lo otro fue que se volvió al uniforme verde, México es verde que se dejen de inventos.En lo futbolístico a poquito más de 200 días del Mundial, la verdad no le veo pies ni cabeza a nuestro cuadro Nacional, la verdad la gestión del Vasco Aguirre no me gusta, ojalá me equivoque, pero no se ve futuro. Últimos Resultados entre estos equipos Tabla de puntos de los torneos Clausura 2025 y Apertura 20251.- Toluca 74 Puntos 2.- Tigres 69 Puntos 3.- América 68 Puntos 4.- Cruz Azul 68 Puntos 5.- Monterrey 59 Puntos 6.- Pachuca 50 Puntos 7.- Guadalajara 50 Puntos 8.- Necaxa 48 Puntos 9.- Bravos de Juárez 47 Puntos 10.- Xolos 43 Puntos 11.- León 43 Puntos 12.- Pumas 42 Puntos 13.- Querétaro 40 Puntos 14.- Atlas 35 Puntos 15.- San Luis 34 Puntos 16.- Mazatlán 31 Puntos. 17.- Santos 27 Puntos 18.- Puebla 21 Puntos Selecciones que han debutado en las últimas 14 ediciones Los equipos calificados a la Liguilla y Play In: Su valor en el mercadoLiguilla1.- Toluca – 26 Jugadores – Valor 75.8 Millones de Euros. 2.- Tigres – 32 Jugadores – Valor 70.8 M. de Euros. 3.- Cruz Azul – 27 Jugadores – Valor 82.1 M. de Euros. 4.- América – 27 Jugadores – Valor 107 M. de Euros. 5.- Monterrey – 25 Jugadores – Valor 70 M. de Euros. 6.- Chivas – 31 Jugadores – Valor 67 M. de Euros.Play In7. - Tijuana – 27 Jugadores – Valor 43 M. de Euros. 8. - Juárez – 24 Jugadores – Valor 37.5 M. de Euros. 9.- Pachuca – 27 Jugadores – Valor 48 M. de Euros. 10.- Pumas – 21 Jugadores – Valor 42 M. de Euros.Más penales a favor en los últimos 3 torneos EcuadorLa Liga Profesional de Fútbol, conocida comercialmente como Liga Pro, o por sus siglas LPFE, y legalmente denominada como Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. Fue creada en 2018 y forma parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).Tiene 2 categorías denominadas Serie A con 16 Equipos y la Serie B categorías con 12 Equipos. En el año de 1970 se empezó a crear la Liga Profesional y no fue hasta 2018 que se llegó a concretar.Los equipos en la Seria A son: Aucas con sede en Quito, Barcelona de Guayaquil, en Guayaquil, Delfín en Manta, Deportivo Cuenca en Cuenca, El Nacional de Quito en Quito, Emelec en Guayaquil, Independiente del Valle en San Juan Bautista de Sangolquí, Libertad en Loja, Liga Deportiva Universitaria en Quito, Macará en Ambato, Deportivo Manta en Manta, Mushuc Runa Sporting Club en Ambato, Orense en Machala, Técnico Universitario en Ambato, Universidad Católica en Quito y Vinotinto Ecuador en Quito.Quito tiene 5 equipos, Guayaquil y Manta con 2 equipos cada ciudad.Los equipos con más campeonatos: con 16 Barcelona de Guayaquil, con 14 Emelec, El Nacional y la Liga de Quito con 13 cada uno. Selección de EcuadorParticipa en la Conmebol. Está controlada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mejor conocida como: "El Tri" y el “Tricolor“. Fue fundada en 1925 y se incorporó a la FIFA en 1926. En sus inicios, fue una de las selecciones más débiles de Conmebol, pues el fútbol en Ecuador recién se profesionalizó en 1957.Dentro de su historia se ha clasificado a 5 Copas del Mundo.La primera fue en Corea – Japón 2002. Participo junto con México, Italia y Croacia. Con Italia pierde 2 – 0, con México también pierde 2 – 1 y a Croacia lo derrota 1 – 0. No pasa de la primera ronda.Alemania 2006 fue su segunda aparición, quedo en el Grupo “A” con: Alemania, Costa Rica y Polonia. En su primer juego derrota a Polonia 2 – 0, a Costa Rica le gana 3 – 0, y finalmente pierde 3 – 0 con el anfitrión Alemania. Paso a Octavos contra Inglaterra y pierde 1 – 0, quedando en duodécima posición.Ocho años después hace su tercera aparición en el mundial de Brasil 2014, le toca en el grupo “E” con: Francia, Suiza y Honduras. Con Suiza pierde 2 – 1, a Honduras lo derrota 2 – 1 y con Francia empata a 0 goles. No califica a octavos.Nuevamente espero 8 años para su siguiente mundial. Catar 2022. Accedió al Grupo “A” con los de casa, Catar, Países Bajos y Senegal. Derrotan al local por 2 – 0. Empatan con Países Bajos a un gol. Senegal los derrota 2 – 1 y los despide del Mundial.Clasificaron al Mundial 2026 y están conscientes que deben mejorar su participación en esta justa.Y que siga, rodando el balón.