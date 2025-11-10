Sensei rojinegro

Resultados Jornada 17 Liga MX

Bravos pierde 2 – 1 con Querétaro, pero están en el Play-In. Tijuana derrota 2 – 0 sin problemas a un Atlas sin ambición. Mazatlán y Necaxa empatan a 1 gol, ambos se despiden del torneo. Tigres pasa por encima del San Luis por 3 – 1, Chivas derrota 4 – 2 al Monterrey, este equipo Regio nomas en su terruño es fuerte, la Hormiga Gonzalez anota y es uno de los tres campeones de goleo del torneo.

León termina el torneo perdiendo en casa 2 – 1 contra el Puebla. Toluca le tiene tomada la medida al América, le gana 2 – 0, una dolorosa derrota para las Águilas. La máquina la Cruzazulea y pierde un partido vital con Pumas 3 – 2 y con esto deja el liderato del torneo. Santos le gana 1 – 0 a Pachuca, pero no impide que los Tuzos jueguen el play in.

Pobre Atlas

Se terminó el torneo para mi Atlas, lo que mal empieza, mal acaba. Gracias a los orlegi (con letras pequeñas) porque son insignificantes. Estamos en manos de gente que le vale un pepino la fiel afición y la verdad no creo que vayan a reforzar al equipo, ojalá me equivoque y me callen la boca, pero...

Ojo Diego Cocca, debes fajarte los pantalones y exigir que te contraten buenos refuerzos, ya es hora de dejar ir a: Cocaro, Del Prete, Doria, El Mudo, Rocha, Mora, Orrantia, Manotas, Gaddi, Ponchito. Si te arriesgas a jugar con canteranos, es mejor que con esta bola de pechos fríos. Mis Rojinegros nos vemos en el 2026.

Liguilla

Toluca termina en 1er lugar y espera su rival, Tigres es el segundo e igual espera también contra quien jugara, Cruz Azul quedo en tercero y va contra Chivas que fue el Sexto, América cuarto va contra Monterrey que fue quinto.

Play-In

Tijuana séptimo va contra Juárez octavo, el ganador jugará contra Tigres. El perdedor va contra el triunfador entre Pachuca y Pumas y el que quede aquí va contra Toluca.

Selección Mexicana

México vs Uruguay 15 de Noviembre 18.50 pm, Estadio Territorio Santos Modelo

Últimos resultados entre estos equipos:

Junio 2024 México 0 – Uruguay 4 Amistoso Internacional

Junio 2022 México 0 – Uruguay 3 Amistoso Internacional

Septiembre 2018 México 1 – Uruguay 4 Amistoso Internacional

Junio 2016 México 3 – Uruguay 1 Copa América

Julio 2015 México 0 - Uruguay 1 Panamericano

Casos y cosas del futbol

Que estado aporta más jugadores a la Liga MX

Jalisco aporta 50 Jugadores.

Ciudad de México 36 Jugadores.

Sinaloa 27 Jugadores.

Guanajuato 17 Jugadores.

Michoacán 16 Jugadores.

Nuevo León 15 Jugadores.

Veracruz 14 Jugadores.

Sonora 13 Jugadores.

Chihuahua 11 Jugadores.

San Luis Potosí 9 Jugadores.

Coahuila 9 Jugadores.

Estado de México 8 Jugadores.

Tamaulipas 8 Jugadores.

Baja California 7 Jugadores.

Durango 7 Jugadores.

Nayarit 5 Jugadores.

Chiapas 5 Jugadores.

Guerrero 5 Jugadores.

Morelos 5 Jugadores.

Zacatecas 5 Jugadores.

Tabasco 4 Jugadores.

Baja California 3 Jugadores.

Puebla 3 Jugadores.

Colima 3 Jugadores.

Aguascalientes 3 Jugadores.

Yucatán 2 Jugadores.

Hidalgo 2 Jugadores.

Tlaxcala 1 Jugador.

Quintana Roo 1 Jugador.

Oaxaca 1 Jugador.

Invitados al Mundial 2026

Catar

El futbol fue llevado al país, en las décadas de 1940 a 1950 por los trabajadores del petróleo. Bajo protección del Imperio británico.

La Liga Profesional de futbol en Catar conocida por su nombre comercial Catar Stars League. Inicio con la temporada 1963 – 1964. La liga cuenta con un sistema de ascensos y descensos a una segunda categoría semiprofesional, y por debajo no hay más divisiones.

En el 2000 hubo una expansión de la liga catarí, que pasó de nueve clubes a doce. Tuvo un auge muy importante ya que decidieron contratar extranjeros de renombre del futbol mundial, que encabezaron dos grandes figuras: el argentino Gabriel Batistuta y el español Josep Guardiola, estos dos astros permitieron la llegada de un sin número de verdaderas estrellas, atraídos por los grandes sueldos que se pagaron.

La temporada inicia en el mes de septiembre y termina en mayo, en la liga participan doce equipos, y la ciudad Doha alberga a siete de ellos en 6 diferentes estadios.

Los equipos son: Al-Ahli SC en la ciudad de Doha, Al-Arabi SC en Doha, Al-Duhail Sports Club en Doha, Al-Gharafa Sports Club en Doha, Al-Rayyan Sports Club en Rayan, Al-Sadd Sports Club en Rayan, Al-Sailiya Sport Club en Doha, Al-Shahaniya Sports Club en Doha, Al-Shamal Sports Club en Madinat ash Shamal, Al-Wakrah Sport Club en Al Wakrah, Qatar Sports Club en Doha, Umm-Salal Sports Club en Umm Salal.

Los equipos con más campeonatos obtenidos son: Al-Sadd Sports Club con 18 titulos y con 8 títulos le siguen: Qatar Sports Club, Al-Rayyan Sports Club y Al-Duhail Sports Club.



Selección de Catar

El equipo nacional jugó su primer partido contra Baréin el 27 de marzo de 1970. El seleccionado nunca ha podido representar a Asia en una Copa Mundial de Fútbol. Aunque, el 2 de diciembre de 2010, la FIFA designó a Catar como sede del Mundial de 2022, siendo la primera vez que un país de Oriente Medio acoge el evento.

Para el Mundial de 1998 en Francia tenía en sus manos el boleto para llegar al mismo, solo necesitaba 1 punto para obtenerlo y no lo lograron al perder 1 – 0 con los Saudíes.

En las eliminatorias para Corea – Japón 2002, la selección de China comandada por Bora Milutinovic también los dejó fuera.

Brasil 2014, fue otro tropezón ya que quedo en 4to lugar fuera de la calificación.

La primera participación importante del seleccionado Catarí, fue con la invitación a la Copa América del 2019 en Brasil. En su primer partido remonto un marcador de 2 – 0 ante Paraguay, empatando a dos goles. En su segundo partido cayo contra Colombia 1 – 0 y Argentina los despidió del torneo ganándoles 2 – 0.

Al ser el anfitrión del mundial 2022, por fin logra acceder a esta justa. El grupo que le toco fue el “A” con: Senegal, Ecuador y Países Bajos, Ecuador les gana 2 – 0, Senegal también los derrota 3 – 1 y la Naranja Mecánica les gana por un marcador de 2 – 0.

Lamentablemente obtuvo dos logros nada buenos, primero fue la primera selección anfitriona en perder en el partido inaugural, y después Catar quedó en el último puesto (32°) siendo la peor campaña de un país anfitrión en una Copa del Mundo.

Están muy optimistas en tener una mejor actuación en el 2026.

Sudáfrica

El Futbol profesional inicio en el año de 1996, cuatro años después de la abolición del apartheid, mediante la fusión de dos campeonatos ya existentes: la National Soccer League, creada en 1985 por los equipos más potentes del país, y la National Professional Soccer League. Ambos torneos dieron paso a la Premier Soccer League.

La Liga Premier de Sudáfrica, conocida como: South African Premier Division en Ingles y ABSA Premiership por motivos de patrocinio, es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de fútbol en Sudáfrica.

El campeonato inicia en el mes de agosto y termina en mayo del año siguiente. Cuenta con 16 equipos, Siguiendo un sistema de liga, se enfrentarán todos contra todos en dos ocasiones: una en campo propio y otra en campo contrario, hasta disputarse un total de 30 jornadas.

Los equipos son: AmaZulu Football Club juega en Durban, Cape Town City FC en Ciudad del Cabo, Chippa United Football Club en Puerto Elizabeth, Golden Arrows en Clermont Durban, Kaizer Chiefs Football Club en Soweto Johannesburgo, Magesi FC en Moletši, Mamelodi Sundowns Football Club en Pretoria, Marumo Gallants Football Club en Polokwane, Orlando Pirates en Soweto Johannesburgo, Polokwane City Football Club en Polokwane, Richards Bay FC en Richards Bay, Royal AM FC en Chatsworth, Sekhukhune United FC en Polokwane, Stellenbosch FC en Stellenbosh, SuperSport United FC en Pretoria y TS Galaxy FC en Mbombela.

El Mamelodi S FC es el que lleva más campeonatos con 15 Títulos y Sundowns y Orlando Pirates llevan 4 Títulos, son los más ganadores.

Selección de Sudáfrica

Mejor conocida como: Bafana Bafana («Los Muchachos»). Tiene una corta historia Internacional que inicio en el año de 1993.

Los partidos jugados entre 1906 y 1960 fueron disputados exclusivamente por combinados de origen británico, por lo que se considera que el primer partido oficial de la selección nacional sudafricana se jugó en julio de 1992, con una victoria sobre Camerún por 1–0.

En 1958 se afilio a la FIFA , pero en 1962 fue suspendida por la política del apartheid que regía en el país. Fue readmitida en la FIFA un año más tarde, pero después de la decisión de crear un equipo integrado solo por blancos para la Copa del Mundo de 1966 y por negros sólo para la Copa del Mundo de 1970 se prorrogó su suspensión hasta 1974. En 1976, y después de los disturbios de Soweto fueron expulsados de la FIFA.

Su primer Mundial fue en Francia 1998, donde no logro pasar de la 1ª ronda. Estuvo en el Grupo a con: Francia, Dinamarca y Arabia Saudita, perdieron 3 – 0 con el anfitrión y empato sus dos juegos restantes a 1gol con Dinamarca y a 2 goles con los Árabes.

Su segundo Mundial fue en el 2002 en Corea – Japón, colocados en el grupo B con: Paraguay, España y Eslovenia. Su primer juego fue frente a Paraguay y empatan a 2 goles, derrotan 1 – 0 a Eslovenia y pierden 3 – 2 con España y no avanzan.

Como anfitrión de la copa del 2010, tampoco logro superar la primera ronda. Debuta empatando a 1 gol contra México, Uruguay lo derrota 3 – 0 y le gana a la selección Francesa 2 – 1 que fue su mayor logro.

Estarán en el 2026 en su cuarta participación.

Y que siga, rodando el balón.