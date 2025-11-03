Sensei rojinegro

Resultados Jornada 16

Necaxa golea 4 – 1 a Santos, los de la Laguna ponen en riesgo su entrada al Play-In con este resultado. San Luis pierde 2 – 1 ante Bravos de Juárez, San Luis prácticamente eliminado del Play-In y Juárez ya amarró su lugar en el mismo. Cruz Azul le gana 3 – 0 al Puebla, en su casa. La Máquina busca el primer lugar del torneo y Puebla será el último lugar. Atlas y Toluca empataron a 0 Goles, en un buen juego, cualquiera pudo haber ganado.

En el clásico Regio, ninguno se hizo daño y empataron a un gol, allá en Regiolandia dicen que ese es el mejor clásico de nuestro futbol, pobres. América le gana 2 – 0 al León, y esto lo pone en el tercer lugar de la tabla, ahora a esperar para buscar el primer lugar. Pumas goleó 4 – 1 a los Xolos, Tijuana dejó ir la oportunidad de escalar al sexto lugar y Pumas se mete al Play-In. Querétaro le gana 1 – 0 al Mazatlán, los queretanos subieron en la tabla y los Mazatlecos no se salvan de la multa. Chivas le gana 1 – 0 al Pachuca y amarran el sexto lugar y liguilla directa y además vuelve anotar la Hormiga González y comparte el liderato de goleo a una fecha por jugar.

Jornada No 17 Liga MX

Viernes 7 de Noviembre

Bravos vs Querétaro 7.00 pm, Xolos vs Atlas 9.00 pm, Mazatlán vs Necaxa 9.00 pm.

Sábado 8 de Noviembre

Tigres vs San Luis 5.00 pm, Chivas vs Monterrey 5.07 pm, León vs Puebla 7.00 pm, Toluca vs América 7.00 pm, Cruz Azul vs Pumas 9.05 pm.

Domingo 9 de Noviembre

Santos vs Pachuca 5.00 pm.

Mundo Rojinegro

No solo el primer equipo es un desastre, siempre queremos que nuestro equipo gane y califique, pero con el material que hay se ve imposible, Diego Cocca no es un mago y se necesita para el próximo campeonato una sacudida en el plantel, pero no solo es el primer equipo. Solo hay que ver cómo van las divisiones menores.

Sub 21 va el 17avo lugar, o sea en el penúltimo, con 3 partidos ganados en 16 juegos, 5 empatados y 8 perdidos, con 20 goles a favor y 30 en contra, como vemos aquí también la defensa es un desastre.

Sub 19. 16 partidos jugados, 8 ganados, 0 empatados, 8 perdidos, 26 goles a favor, 25 goles en contra, va en 10 lugar, a falta de 1 juego necesita ganar y esperar resultados para poder calificar.

Sub 17. Con 15 partidos jugados, lleva 6 ganados, 3 empatados y 6 perdidos, goles anotados 26 y recibidos 27 goles, está en zona de calificación ocupando el 6to lugar a falta de 2 partidos.

Sub 15. Participando en el Grupo 2. Este equipo va en el octavo lugar de 9 equipos o sea nulas posibilidades de calificar. 15 juegos jugados, 2 ganados, 7 empatados, 6 perdidos, 22 goles a favor, 30 goles en contra.

Femenil Mayor. Con 17 juegos jugados, lleva 6 ganados, 4 empatados, 7 perdidos, 28 goles a favor y 33 en contra. Este equipo femenil sufrió una reestructura y varios cambios, cerró bien el torneo. Se corre el rumor que su entrenador Roberto Medina está siendo coqueteado por las Rayadas de Monterrey.

Femenil Sub 19. Va de líder del grupo No 2, con 15 partidos jugados, 8 ganados, 4 perdidos y 3 empatados, 20 goles a favor y 9 en contra. Este equipo se ha estado conformando para sumar jugadoras a la femenil mayor y llevan muy buen torneo.

Las fuerzas básicas, como sabemos no han trabajado bien desde la venta al Grupo Salinas, teniendo una de las instalaciones más importantes. No solo de México. Pero no han producido como antes y se dejaron de hacer visorias y participaciones de torneos nacional e internacionales y los resultados son obvios.

Casos y cosas del futbol

Promedio de Edad Por Equipo Liga MX

Monterrey 29 Años.

Atlas 28.4 Años.

América 28 Años.

Pachuca 27.8 Años.

Tigres 27.8 Años.

Juárez 27.5 Años.

León 27.4 Años.

Toluca 27.3 Años.

Querétaro 27.0 Años.

Tijuana 26.7 Años.

Santos 26.6 Años.

Cruz Azul 26.3 Años.

Atlético San Luis 26.2 Años.

Guadalajara 26.0 Años.

Pumas 26.0 Años.

Necaxa 25.8 Años.

Puebla 25.7 Años.

Mazatlán 25.5 Años.

Ranking de FIFA en Octubre

1.- España 1,881 Puntos

2.- Argentina 1,872 Puntos

3.- Francia 1,862 Puntos

4.- Inglaterra 1,824 Puntos

5.- Portugal 1,778 Puntos

6.- Países Bajos 1,780 Puntos

7.- Brasil 1,759 Puntos

8.- Bélgica 1,740 Puntos

9.- Italia 1,717 Puntos

10.- Alemania 1,713 Puntos

13.- Colombia 1, 696 Puntos

14.- México 1,683 Puntos

15.- Uruguay 1,678 Puntos

16.- Estados Unidos 1,673 Puntos

¡Será el lugar que realmente le corresponde a la Selección Mexicana!

Otros equipos invitados al Mundial

Senegal

Senegal tiene su Liga Profesional desde el año de 1960, cuando el país se independiza de Francia.

No fue hasta el año de 2009 que se jugó la primera temporada con 18 equipos, en la actual bajo a 14 equipos.

Los Equipos son: Association Sportive et Culturelle Jaraaf que juega en Dakar, Génération Foot de Dakar, Guediawaye FC de Guediawaye, Diambars Football Club de Saly, Casa Sports de Ziguinchor en Zinguichor, Union Sportive Gorée en Dakar, AS Pikine en Pikine, Stade de Mbour en Mbour, Association Sportive Douanes en Dakar, Association Sportive Douanes EN Dakar, Teungueth FC en Rufisque, CNEPS Excellence en Thies, Association Sportive Culturelle et Éducative La Linguère en Saint Louis, AS Dakar Sacré- Cœur en Dakar, Association Sportive et Culturelle SONACOS en Diourbel.

El equipo que más títulos tiene es: Association Sportive et Culturelle Diaraf con un total de 13 y le sigue el Association Sportive et Culturelle Jeanne d'Arc con 10 campeonatos.

Selección de futbol de Senegal

Conocidos como: Los leones de la Teranga, Senegal sorprendió al mundo por su participación en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 en Corea y Japón, al derrotar en el partido inaugural al entonces campeón, Francia.

Llegó a ese su primer Mundial al Grupo A, junto a Dinamarca, Francia y Uruguay. Además de derrotar a los Franceses, Empata a 1 gol con Dinamarca y también empata a 3 goles con los Uruguayos, pasa a la siguiente ronda y le gana a Suecia 2 – 1, se queda en cuartos perdiendo 1 – 0 contra Turquía.

Rusia 2018, fue su siguiente Mundial. Llegó a al grupo H, acompañando a Japón, Colombia y Polonia. Derrota 2 – 1 a Polonia, Empata a 2 goles contra Japón y pierden 1 – 0 con Colombia, al estar empatados con Japón en las estadísticas, no pasan a la siguiente ronda por tener dos tarjetas amarillas más que la selección nipona, siendo la primera selección en la historia de la Copa Mundial de Fútbol en quedar eliminados vía fair play.

En su tercera participación en el Mundial de Catar 2022. En el grupo A con el anfitrión Catar, Países Bajos y Ecuador. Pierde 2 – 0 contra Países Bajos, Le gana a Catar 2 – 1 y también derrota a Ecuador 2 – 1. Llegan a octavos y pierden su partido en contra de Inglaterra por 3 – 0.

Después de ser campeones en el Campeonato Africano de Naciones en el 2023 y tercer lugar en el mismo Campeonato 2025, tiene muchas expectativas para el Mundial 2026.

Argelia

La Liga Profesional en Argelia, se le llama: Championat National de Première Division que por patrocinio se le conoce como Ligue Professionnelle 1 Mobilis. El Futbol Profesional se disputo en el año de 1962. Cuando consiguieron la independencia de Francia.

En los años 50´s se disputaron ligas regionales en Argel, Constantina y Orán. En la actualidad cuenta con 16 equipos.

Association Sportive Olympique de Chlef que juega en Chief, Chabab Riadhi de Belouizdad en Argel, Club Sportif Constantinois, en Constantene, ES Mostaganem, Mostaganem. Entente Sportive de Sétif, en Mostaganem. Entente Sportive de Sétif, en Setif. Jeunesse Sportive de Kabylie, en Tizi Ouzou, Jeunesse Sportive de la Saoura en Bechar, Mouloudia Club d'Alger en Argel, Mouloudia Club El Bayadh en El Bayadah, Mouloudia Club del Orán en Oran, NC Magra en Magra, Olympique Akbou en Akbou, Paradou AC en Argel, US Biskra en Biskra, Union Sportive de la Médina d'Alger en Algiers, USM Khenchela en Khenchela.

Los equipos con más títulos son: JS Kabylie 14 Campeonatos, Chabab Riadhi de Belouizdad con 10, MC Alger con 9 y Entente Sportive de Sétif con 8.

Selección de Argelia

Apodados Los verdes, Los guerreros del desierto, Los zorros del desierto.

Tras su independencia, disputo su primer juego en Enero de 1963 contra Bulgaria, el cual perdió por 2 – 1.

Su primer Mundial fue en España 1982, le tocaron estos rivales: Alemania Occidental, Austria y Chile. Con Alemania ganó 2 – 1, Austria lo derroto 2 – 0, en un buen juego le gana a Chile 3 – 2. No calificaron a la siguiente ronda, por un partido polémico entre Alemania y Austria, ambos equipos jugaron a dejar pasar el tiempo (provocando la indignación del público asistente, mientras los seguidores argelinos agitaban billetes a los jugadores). Este resultado eliminó a Argelia.

Su segunda calificación fue a México 86. La selección argelina quedó última de su grupo, con un punto. Empató 1-1 con Irlanda del Norte, con gol de Djamel Zidane. Luego perdió 1-0 con Brasil y 3-0 frente a España, siendo eliminada en la primera fase de la competición.

En Sudáfrica 2010 debutaron perdiendo 1 – 0 frente a Eslovenia, en el segundo juego les empata a 0 goles a una de las favoritas, el cuadro Inglés. Y en su último encuentro pierden 1 – 0 con los Estados Unidos.

Brasil 2014 fue su siguiente Mundial y ahí se encontraron en el grupo H con: Bélgica, Rusia y Corea del Sur. Pierde 2 – 1 con los Belgas, Golea 4 – 2 a los Coreanos y empata a 1 gol con Rusia, esto les permitió calificar en 2do lugar a los Octavos de final, como segundo del grupo. Les toca enfrentar al cuadro Alemán y el partido finalizaría 2-1 a favor de los alemanes, aunque los argelinos se ganaron el respeto del mundo del fútbol, merced a su sensacional actuación ante la selección que más tarde sería campeón del mundo.

Después de varios mundiales que no calificaron, volverán a estar en próximo año en el Mundial 2026.

Y que siga rodando, el balón.