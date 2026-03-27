Santander, la colección Gelman y dudas no aclaradas

Todo suena bien, pero falta bastante por aclarar. La polémica sobre los términos en que la colección Gelman se irá a un recinto del banco Santander en Cantabria requiere explicaciones de los involucrados, principalmente de la institución bancaria y del Gobierno mexicano.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera que le interesa que la colección se quede en México. Acto seguido, el Instituto Nacional de Bellas Artes emitió un boletín donde dice que las 30 piezas monumento artístico incluidas no se van permanentemente.

Sin embargo, lo que dice hoy el banco Santander es muy distinto y, por tanto, podría decirse que contradictorio con la manera en que en enero presentó en Madrid lo que ahora se llama Colección Gelman Santander, con la que abrirán en junio el recinto cultural El Faro.

Más que destacar la falta de claridad, va algo de contexto y preguntas al banco Santander, que el 21 de enero, según EFE, el diario La Jornada y el portal El Español, dejó ver sus pocas ganas de aclarar, y menos aún de regresar las obras a México cada dos años.

Citando a Daniel Vega, director de El Faro, que en la capital cantábrica va a albergar la colección, El Español publicó que “se trata de un depósito a largo plazo renovable (negritas del medio, no mío) que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), imprescindible, ya que varias de las obras están protegidas por la ley mexicana y deben regresar cada dos años a su país de origen para analizar su situación. Vega ya ha explicado que hay excepciones y que se está trabajando en un acuerdo que amplíe estos plazos”.

En el mismo sentido, EFE (publicado por Infobae) destacó: “Vega ha explicado que la obligatoriedad de viajar desde Santander a México al menos cada dos años para cumplir con los trámites aduaneros ‘no parece lo mejor para las obras’, por lo que el Santander está estudiando con el INBAL ‘alguna fórmula que garantice la mejor conservación y el menor estrés para las obras’, un acuerdo que ‘está en el interés de las partes’”.

El corresponsal de La Jornada estuvo en el anuncio y, en su nota publicada en México el 22 de enero, consignó que “a pesar de la insistencia en algunos detalles de las negociaciones y acuerdo, esgrimieron la ‘confidencialidad’ del pacto para no revelar, por ejemplo, si habría una retribución económica a la familia mexicana por esta cesión temporal o, incluso, el listado completo de las obras, que se hará público en junio”.

Por tanto, mientras Santander insiste en que el acuerdo “no implica, en ningún caso, ni la adquisición ni el traslado definitivo de la colección fuera de México, cuya propiedad corresponde a la familia Zambrano, coleccionistas mexicanos (…)” y que “la Colección Gelman Santander regresará a México al término del periodo de exportación temporal”, van preguntas concretas:

“Diego en mi pensamiento”, “Autorretrato con collar” y “Autorretrato con monos”, tres de los 18 Frida Kahlo del acervo Gelman de casi 200 piezas, ¿vuelven en dos años o no vuelven en dos años a México?

¿Por qué no exhibir los permisos tramitados para la exportación “temporal” de eso que en España presumen como “depósito a largo plazo renovable”?

¿Puede ocurrir que termine el sexenio de la presidenta Sheinbaum y las treinta piezas “monumento artístico” no regresen a México, dado que Santander atenderá “cientos” de peticiones de museos internacionales?

Son preguntas… sobre el patrimonio artístico de los mexicanos.

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