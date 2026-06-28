Russell logra segunda victoria de la temporada en Austria

Russell regresó a lo más alto del podio en el circuito de Spielberg, aprovechando la pole asegurada el día anterior tras el accidente de Verstappen que puso fin a la sesión de calificación justo cuando Leclerc, Hamilton y Antonelli intentaban mejorar sus registros.

George largó a la perfección, manteniendo la punta en la entrada a la primera curva, separándose rápidamente de la melee que se gestó a sus espaldas y que resultó en los rebases de Hamilton y Verstappen sobre Leclerc y una doble salida de pista de Antonelli que lo relegó a la quinta posición.

El ultra veloz trazado de 10 curvas del Red Bull Ring, con apenas 4 mil 318 kilómetros de longitud y cambios de elevación de 65 metros entre su punto más bajo y el punto más alto, resultó sumamente demandante en el desgaste de neumáticos y el calentamiento de los frenos.

Las temperaturas que alcanzaron los 34 grados centígrados ambientales y 53 grados centígrados en el asfalto provocaron estragos en el rendimiento de varios equipos, siendo el más afectado Cadillac, cuyos autos prendieron fuego en la primera vuelta, ocasionando el abandono de Bottas y Pérez a pesar de las múltiples mejoras en el sistema de refrigeración presentado para la pista de Spielberg.

Las condiciones extremas convirtieron la carrera en una batalla de estrategias de las que salieron mejor librados los Mercedes, Red Bull y McLaren, no así los Ferrari, que, en su intento por emular el fabuloso desempeño alcanzado en Montmeló, no pudieron administrar el desgaste de sus neumáticos.

Russell no tuvo impedimento para separarse de Hamilton y Verstappen cuando los multicampeones se enfrascaron en una batalla por la segunda posición durante el giro 11, del que salió airoso Lewis gracias a que hizo lo más ancho posible su SF-26, manteniendo a raya al RB22 de Max, pero ocasionando un desgaste que fue considerado excesivo por su equipo cuando no lo era, cometiendo el error de ingresarlo por neumáticos duros en el giro 13.

El regalo de Ferrari fue aprovechado por Verstappen, que acortó distancia con respecto al líder, siendo ingresado por duras en el giro 19, obligando a Mercedes a evitar el recorte y llamar a Russell un giro después por el mismo compuesto.

Mercedes decidió trazar una estrategia diferente y mantener en el liderato a Antonelli a pesar del pronunciado desgaste en sus neumáticos intermedios, permitiendo que Russell acortara la distancia con respecto a su compañero de 12.7 segundos en el giro 22, a tan solo 7.1 segundos en el giro 24, mismo en el que Sainz detuvo su Williams en la recta principal por problemas en la transmisión del FW48, provocando la aparición de la bandera amarilla virtual.

Mercedes pudo optar por detener a Antonelli hasta el giro 26 y aprovechar los 10 segundos de ventaja que representa la bandera amarilla, pero inexplicablemente lo llamaron un giro antes, calzándolo con el compuesto duro para reincorporarse a la pista en la cuarta posición, 2.5 segundos detrás del Ferrari de Leclerc, cancelando cualquier posibilidad de victoria para el actual líder del campeonato, así como de sumar un tercer 1-2 en la temporada para el equipo germano.

Antonelli rebasó a Leclerc en el giro 30 después de superar un problema de calentamiento impar en sus frenos, colocándose a 8.8 segundos de Verstappen, que se vio obligado a mejorar su ritmo para mantener al italiano a más de 7 segundos.

Max se acercó a 1.2 segundos de George en la vuelta 43, obligando a Mercedes a llamar a Russell por otro juego del compuesto duro y anticiparse a un posible intento de recorte del neerlandés.

Red Bull ingresó a fosos a Verstappen hasta la vuelta 50, entregando temporalmente el liderato a Antonelli, para calzar un flamante juego del compuesto duro, 7 vueltas más fresco que el de Russell, para cerrar la competencia.

Antonelli devolvió el liderato a Russell al detenerse por un último juego del compuesto duro en el giro 52, retornando a la pista en la tercera posición, a 4.2 segundos de Verstappen.

Verstappen y Antonelli imprimieron un ritmo ultra veloz que no fue suficiente para dar alcance al líder de la prueba, dada la impecable administración de neumáticos de Russell, pero el cierre fue sumamente interesante al cerrar el Gran Premio a 1.611 y 1.986 segundos, respectivamente, del inglés.

Los errores de estrategia de Ferrari, empañados por un duelo sin sentido entre sus pilotos, permitieron que Oscar Piastri terminara la carrera en la cuarta posición, 4.534 segundos delante de Hamilton.

Hadjar logró un meritorio sexto lugar, seguido de Norris, Leclerc, Lawson y Lindblad en las posiciones que otorgan puntos.

Antonelli se mantiene a la cabeza del campeonato de pilotos con una ventaja de 40 puntos sobre su compañero Russell, que adelantó a Hamilton por seis unidades.

La brecha entre Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari se ha reducido. La carrera de la próxima semana en Silverstone, -la pista más rápida del calendario-, será determinante para darnos una idea de qué tanto se ha cerrado el rendimiento entre las unidades de potencia participantes.

