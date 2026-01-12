Rosca y mensaje…

En Zapopan arrancaron el año partiendo una rosca gigante… y acomodando las fichas. Más de dos mil personas se dieron cita en el Parque de las Niñas y los Niños para la tradicional rosca de reyes, aunque el pan venía con sorpresa política incluida.

El evento, encabezado por Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana, y el alcalde Juan José Frangie, fue un convivio y también un mensaje cifrado. Pantallas, fotos y tomas estratégicas mostraron a los dos trabajando hombro con hombro, como diciendo “aquí hay equipo… y proyecto”.

Isaura no es cualquier perfil: es de todas las confianzas de Frangie, ya fue presidenta interina y se mueve con soltura.

La rosca se acabó rápido, pero el mensaje quedó claro. En Zapopan, algunos ya ven el futuro.

***

Quien descubrió que la bicicleta no siempre da inmunidad política fue la diputada Tonatzin Cárdenas. El sábado pasado llegó muy puntual -y muy ecológica- al “Parque Rojo” para sumarse a la marcha contra el tarifazo en el transporte público, pero la recepción fue todo menos solidaria. Bastaron unos minutos para que los gritos la bajaran del “ride”: que si diputada, que si no representa al pueblo, que si el sueldo, que si la foto, que mejor se fuera… pero hasta atrás. No alcanzó ni a acomodarse el casco cuando ya la estaban despachando.

Su pecado capital: pertenecer a la clase política en una protesta de colectivos y estudiantes. ¡Tómala!

***

Aprovechando que el país ya calienta motores rumbo al Mundial, los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara también salieron a la cancha… pero por el predial. Entre descuentos por pronto pago y campañas con aroma a futbol, municipios como Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque buscan que el contribuyente no se haga el lesionado y pase directo a caja.

En Tlaquepaque, incluso, prometen balones a los primeros en pagar, por si el recibo duele menos pateándolo. Y en Tonalá subieron la apuesta: boleto para rifar una camioneta 2025, con sorteo el 5 de mayo.

Aquí no hay fuera de lugar: el que paga, gana… o al menos participa.

***

En el siempre apasionante mundo de los números -donde el suspenso se mide en balances y las intrigas en estados financieros- habrá relevo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. El próximo 30 de enero, Luis Carlos Pérez Ramírez tomará protesta como nuevo presidente para el periodo 2026, dejando atrás el mandato de Ulises Cid Martínez Navarro, quien entrega la estafeta con calculadora en mano y Excel cerrado.

La sucesión, dicen, fue tan ordenada que ni el SAT levantaría ceja. Y para darle brillo institucional al evento, se espera la presencia de Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del IMCP, porque toda toma de protesta necesita testigo de fe… y de cifras.