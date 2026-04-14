“Resuelven” a balazos 46 altercados viales

El fin de semana ocurrió una de esas tragedias inimaginables… hasta que ocurren. Una menor de 5 años recibió un disparo tras un incidente vial en la Colonia Beatriz Hernández, al Oriente de Guadalajara.

Los tripulantes de un Aveo tuvieron un altercado con un motociclista que sacó una pistola y, tras perseguirlos un par de cuadras, disparó contra el vehículo. Una bala alcanzó a la menor en la espalda; trasladada grave a un puesto de socorros.

No es el único caso.

Pedí a la Fiscalía del Estado de Jalisco vía transparencia el número de carpetas de investigación abiertas por agresiones de arma de fuego derivadas de hechos de tránsito.

De 2019 a junio de 2025 se registraron 42 altercados viales en donde hubo al menos un herido o fallecido por arma de fuego. En una revisión de hemeroteca, yo conté cuatro casos más, incluido el referido de la menor.

El 2021, el año con más incidentes de este tipo, registró 15 casos. Es para escandalizarse.

Entre los últimos eventos, a finales de marzo, un conductor de 29 años fue baleado en Jardines de San Francisco en Guadalajara. Confrontó a los ocupantes de una camioneta tras un incidente vial. Recibió cuatro tiros en el pecho y murió en los servicios de urgencia.

Podría mencionar más casos. La recurrencia de estas noticias se pierde en el vértigo informativo, pero basta una googleada para encontrarlas. Los ataques ocurren lo mismo en colonias de la periferia de la ciudad que en zonas céntricas, como el barrio de Mexicaltzingo.

Hace un par de años escribí una columna que titulé: “Jugarse la vida en un altercado vial”. Allí advertí de una escalada de violencia comunitaria letal que pasa desapercibida fácilmente.

Un elemento distintivo de estos sucesos es que todos, salvo uno, ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según la base de datos de la Fiscalía.

Te invito, querida audiencia, a evitar siempre cualquier discusión por altercado vial: cede el paso, hazte a un lado, no discutas.

La crispación social, la intolerancia y la violencia comunitaria que vivimos -sumado a la facilidad con la que cualquiera se hace de un arma- puede alcanzarte el próximo semáforo.