Rafaela, la superagente

Le llaman la superagente del futbol profesional. Rafaela Pimienta es una abogada que ha llevado una vida discreta en el mundo del futbol masculino profesional de primer nivel, una mujer de 54 años de origen brasileño que lidera la agencia One Sarl de Mónaco pero que antes fue académica de derecho internacional de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es una de las pocas mujeres reconocidas, respetadas y exitosas en ese mundo tan masculinizado del futbol.

En las pocas entrevistas que ella ha otorgado, reconoce que el camino no ha sido sencillo y estuvo lleno de misoginia, violencia y rechazo. Se fue construyendo con el empresario italiano Gino Raiola con quien trabajó como abogada y después como socia durante dos décadas.

Rafaela ha dicho que, al inicio de los procesos de negociación con clubes y ligas internacionales de futbol masculino, el propio Gino era quien le pedía asistir no como su socia, sino presentarse como su abogada porque ello minimizaría las expresiones machistas que habría con respecto a su participación e intervención en estos espacios. Incluso, ante la muerte de Raiola en 2022, los clubes y agentes deportivos la veían como la sucesora del empresario, sin reconocerle un valor propio como líder y propietaria de una agencia.

Rafaela dirige los destinos del famoso futbolista noruego Erling Haaland, y nuestros seleccionados Santiago Giménez y Gilberto Mora (“Morita”), entre muchos otros. Fue reconocida como la mejor agente de jugadores europeos con el premio “Golden Boy/Tuttosport” por el traspaso de Haaland al Manchester City en el año 2022, y sí, suena irónico, una mujer exitosa ganando el premio de “hombres de oro”. También ha sido reconocida por la Revista Forbes como una de las 50 mujeres más exitosas del mundo deportivo.

Entre el gremio futbolístico masculino, Rafaela es conocida por otorgar un sentido y gestión humana a las carreras de los jugadores, es decir, reconoce que la gestión de su marca propia (su nombre o apellido) es responsabilidad de ellos, pero vigila y aconseja a los jugadores en torno a las ventajas de ser discretos, congruentes y tener una vida sin escándalos. También se le reconoce como una mujer líder que no acepta prácticas oscuras e inaceptables, en un momento en el que la FIFA ha pasado por años de desprestigio y escándalos.

Sobre Gil Mora, ha dicho que le cuidará, que se irá en su tiempo y en el momento justo a jugar a Europa y que ella se encargará de vender a “Morita” muy caro porque prefiere que se vaya a donde sea feliz y exitoso, y, porque “con 15 millones de euros, no me compran ni una pierna de Mora”. Por las entrevistas que he escuchado de ella, da la impresión de que su honestidad y congruencia le han permitido representar no solo buenos jugadores, sino futbolistas honestos, carismáticos y sensibles a quienes enseña a representar un valor añadido a partir del autocuidado y la humildad. Ella no deja la representación de un futbolista que la contrata cuando su carrera profesional termina, sino que continúa con ellos pensando en su rol a largo plazo, asignándoles papeles técnicos que añaden valor a las carreras de los nuevos jugadores desde su agencia; tiene una visión integral.

Rafaela ha sido testigo, durante sus 30 años de trayectoria en el futbol, de múltiples cambios que han ocurrido en este deporte y sus reglas. Apunta la dificultad que ha significado para los hombres futbolistas profesionales la digitalización del mundo y su formación como atletas, misma que exige estrategias de atención diferentes. Su agencia acompaña estos desafíos desde un abordaje psicológico y emocional integral. Ella se describe como gestora, no como representante porque con ello, asume una parte humana en su acompañamiento desde donde, para ella, lo importante es el entorno familiar del futbolista, así como la calidad, adaptación y evolución, pero, sobre todo, el sentido de sentirse felices de forma integral.

Rafaela ha dicho que, en adelante, tiene la convicción de construir un camino de ascenso para las ligas profesionales de futbol femenil profesional y ha creado la organización Women on Football desde donde busca la igualdad y el reconocimiento profesional de las mujeres en el deporte. Ante el Mundial Femenil en el año 2027, el enorme desafío de Rafaela será acompañar también trayectorias profesionales de mujeres en este deporte, ella tiene el sueño de hacer el primer traspaso de una mujer futbolista superior a un millón de euros. Ante los grandes cambios, Rafaela siempre se pregunta, ¿a dónde podemos llegar todos juntos, porque juntos, siempre podemos coexistir? Ojalá que en este mundo y en este país, existan muchas Rafaelas capaces de impregnar un sentido distinto a este deporte desde una lógica más humana, honesta y congruente.