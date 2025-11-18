¿Quién liderará a la Generación Z?

Por el bien de su Gobierno y de su movimiento político, la Presidenta Claudia Sheinbaum debe cambiar radicalmente su estrategia de minimizar y descalificar la incipiente aparición de expresiones opositoras que se visibilizaron con la marcha de la Generación Z del fin de semana pasado.

Ayer, la Presidenta, en su rueda de prensa mañanera, reprobó, como debía ser, los hechos violentos registrados en la Ciudad de México y en otras ciudades, como desafortunadamente volvió a ocurrir en Guadalajara, pero volvió a criticar a “los conservadores de derecha” que, según ella y sus propagandistas de Morena, fueron los convocantes a las marchas, como el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Pero, sin duda, lo más delicado fue el tono triunfalista que eligió para intentar deslegitimar las demandas, diversas y plurales, de la marcha, principalmente las que tienen que ver con el grave problema de la seguridad pública y de la violencia que vive el país, provocada por el creciente poder corruptor y de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. Sobre todo porque el gran detonador de esta protesta fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a quien el gobierno federal dejó solo en su combate contra el narco, pese a los llamados públicos que le hacía a la Presidenta para que lo respaldara.

La afirmación de la Presidenta de que “en México hay paz”, además de dinamitarse por sí sola al contrastarla con la realidad, la exhibió con una gran carencia de empatía con los familiares del alcalde muerto, de los miles de desaparecidos que hay en el país, de las víctimas de extorsión y con los miles de manifestantes que salieron a la calle justo por el hartazgo de tanta violencia e inseguridad.

Exhibió también una enorme soberbia y prepotencia política al asegurar que la gente estaba “feliz” con los gobiernos de la 4T, y que “gobierno y pueblo son invencibles”, despreciando nuevamente a los miles de mexicanos que se manifestaron en contra de los gobiernos no solo morenistas, sino también de otras denominaciones partidistas, como ocurrió en Guadalajara, donde los quejosos denunciaron las fallas en seguridad del gobierno emecista de Pablo Lemus.

“A la transformación no la detiene nadie y la mayoría de los jóvenes está con la transformación”, insistió Sheinbaum ayer al continuar con las descalificaciones que antes y después de la marcha se han propalado desde el oficialismo.

Por eso será muy interesante ver si el movimiento de “El Sobrero” por el asesinato de Manzo, o este movimiento opositor naciente de la Generación Z, aprovecha y capitaliza tanta presunción política y de poder, y evoluciona y descubre nuevos liderazgos que sean contrapeso a los gobiernos de la 4T que han nulificado a los partidos de oposición.